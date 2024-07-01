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    Удачная гастроль «Атырау»?

    «Туран» Туркестан — «Атырау». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Туран» Туркестан — «Атырау»
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    «Атырау»
    1 июля в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» Туркестан и «Атырау». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» Туркестан — «Атырау», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 01 Июля 2024 года

    Туран

  • Туркестан
    •  Туран 18:00 Атырау

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Туран» Туркестан

    Турнирное положение: «Туран» Туркестан привычно сражается за выживание. На данный момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Туран» Туркестан в 11 матчах настрелял всего 8 мячей. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть больше раза за матч: 13 пропущенных голов.

    Последние матчи: Гандикап от последнего места составляет всего 2 очка. Да и победил «Туран» Туркестан лишь 2 раза.

    В минувшем туре команда подписала мировую с «Елимаем» (2:2). Да и поединок с «Кайсаром» принес ничейный исход (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Марко Николич — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Туран» Туркестан выглядит неуверенно. Да и последняя победа случилась еще в начале мая.

    Матчи против «Атырау» для команды традиционно складываются сложно. В четырех очных поединках соперники победили по разу.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент имеет некоторые проблемы в плане созидания.

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» в нынешнем сезоне привычно ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атырау» в 11 матчах чемпионата пропустил всего 5 мячей. А вот забила команда лишь 10 мячей в текущем чемпионате.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от дуэта лидеров составляет 5 очков.

    Минувший тур чемпионата Казахстана принес команде лишь один зачетный балл. Ничья с «Тоболом» (0:0) явно не устроила.

    До того «Атырау» переиграл тот же «Тобол» в рамках Кубка Казахстана (4:0). Зато выезд в Караганду принес три очка (3:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает. Да и проблемы в созидательном плане никуда не делись.

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    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 4 последних матчах ее ворота остались сухими.

    Причем «Атырау» уже 3 года не может одолеть «Туран» Туркестан. А вот в нынешней диспозиции есть отличный шанс добыть три балла.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент выглядит не столь уверенно.

    Статистика для ставок

    • «Туран» не выигрывает 5 матчей кряду

    • «Атырау» не пропускал в 4 своих последних матчах

    • «Атырау» имеет самые надежные тылы в лиге — 5 пропущенных мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Номинальные гости сражаются за высокие места, и явно будут активны в атаке.

    «Атырау» в четырех последних матчах не пропускал, да и оппонент по игре выглядит бледно.

    Ставка: Победа «Атырау» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Туран» Туркестан — «Атырау»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Атырау»?
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