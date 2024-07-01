1 июля в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» Туркестан и «Атырау». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» Туркестан — «Атырау», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Туран» Туркестан

Турнирное положение: «Туран» Туркестан привычно сражается за выживание. На данный момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Туран» Туркестан в 11 матчах настрелял всего 8 мячей. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть больше раза за матч: 13 пропущенных голов.

Последние матчи: Гандикап от последнего места составляет всего 2 очка. Да и победил «Туран» Туркестан лишь 2 раза.

В минувшем туре команда подписала мировую с «Елимаем» (2:2). Да и поединок с «Кайсаром» принес ничейный исход (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Марко Николич — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Туран» Туркестан выглядит неуверенно. Да и последняя победа случилась еще в начале мая.

Матчи против «Атырау» для команды традиционно складываются сложно. В четырех очных поединках соперники победили по разу.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент имеет некоторые проблемы в плане созидания.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» в нынешнем сезоне привычно ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Атырау» в 11 матчах чемпионата пропустил всего 5 мячей. А вот забила команда лишь 10 мячей в текущем чемпионате.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от дуэта лидеров составляет 5 очков.

Минувший тур чемпионата Казахстана принес команде лишь один зачетный балл. Ничья с «Тоболом» (0:0) явно не устроила.

До того «Атырау» переиграл тот же «Тобол» в рамках Кубка Казахстана (4:0). Зато выезд в Караганду принес три очка (3:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает. Да и проблемы в созидательном плане никуда не делись.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 4 последних матчах ее ворота остались сухими.

Причем «Атырау» уже 3 года не может одолеть «Туран» Туркестан. А вот в нынешней диспозиции есть отличный шанс добыть три балла.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент выглядит не столь уверенно.

Статистика для ставок

«Туран» не выигрывает 5 матчей кряду

«Атырау» не пропускал в 4 своих последних матчах

«Атырау» имеет самые надежные тылы в лиге — 5 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за высокие места, и явно будут активны в атаке.

«Атырау» в четырех последних матчах не пропускал, да и оппонент по игре выглядит бледно.

Ставка: Победа «Атырау» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10