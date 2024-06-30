30 июня в 5-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Навбахор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — «Навбахор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: Клуб из Карши активно борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» в среднем забивает чуть более гола за матч: 15 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 7 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. На выезде она не сумела одолеть «Металлург» Бекабад (0:0).

До того команда минимально переиграла ферганский «Нефтчи». А вот встреча с «Согдианой» завершилась досадной коллизией (0:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 викториями. В этих поединках «Насаф» забил 5 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда смотрится не столь уверенно. Зато в двух последних поединках ворота «Насафа» остались сухими.

Матчи против «Навбахора» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу одолели друг друга.

Несомненно, команда постарается вернуться на победный путь. Да и отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.

«Навбахор»

Турнирное положение: Эта команда бьется за самые высокие позиции. На данный момент «Навбахор» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Навбахор» проиграл всего лишь в одном матче чемпионата. Да и отставание от дуэта лидеров составляет всего 4 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по-настоящему опростоволосилась. «Навбахор» пропустил три безответных мяча от «Андижана» (0:3).

До того команда не сумела одолеть «Кызылкум» (0:0). Да и поединок с «Пахтакором» также завершился сухим паритетом.

При этом «Навбахор» не может победить уже в 5 матчах кряду. Более того, команда не забивала в 4 своих последних поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На нынешнем турнирном отрезке команда пребывает в очевидном кризисе. Да и с реализацией имеются явные сложности.

Причем «Навбахор» уже 2 года не может обыграть «Насаф». Да и в своем нынешнем состоянии команда вряд ли способна вклиниться в чемпионскую гонку.

Зато продуктивный сезон выдает Тома Татабадзе. Грузин наколотил уже 8 мячей в текущем чемпионате Узбекистана.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Вот только непонятно, за счет чего «Навбахор» так быстро выберется из кризиса.

Статистика для ставок

«Насаф» не пропускал в 2 своих последних матчах

«Навбахор» не побеждает 5 матчей кряду

«Насаф» не проигрывает «Навбахору» уже 2 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.

Прогноз: Хозяева нынче явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

«Насаф» борется за лидерство, к тому же в последнее время успешно противостоит «Навбахору».

Ставка: Победа «Насафа» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.06