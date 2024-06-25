«Спорт Ресифи»
Турнирное положение: «Спорт Ресифи» сражается за повышение в классе. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.
При этом «Спорт Ресифи» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спорт Ресифи» не сумел одолеть «Сеару» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.
В трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Хотя до того она уступила дважды подряд.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спорт Ресифи» отличается относительно неплохим уровнем реализации. В 10 матчах команда отличилась 13 голами.
Матчи против «Новоризонтиньо» для команды традиционно складываются удачно. Из 4 очных поединков она выиграла 2 раза при 2 паритетах.
Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в последних матчах команда выглядела монолитно.
«Новоризонтиньо»
Турнирное положение: «Новоризонтиньо» выдал бледноватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы бразильской Серии B.
Притом, что «Новоризонтиньо» выиграл лишь в 4 матчах из 11. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Новоризонтиньо» расписал мировую с «Амазонас» (1:1).
До того команда минимально уступила «Понте-Прете». А вот статусный «Сантос» удалось переиграть со счетом 3:1.
В пяти последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.
Не сыграют: Рауль Прата — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Новоризонтиньо» смотрится не столь уверенно. В двух последних матчах набран лишь один балл.
При этом «Новоризонтиньо» пропускает в среднем чуть более гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны составляет всего 3 зачетных балла.
В двух последних выездных матчах команда не сумела отличиться. Да и в ворота «Спорт Ресифи» она еще не забивала ни разу.
Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Новоризонтиньо» крайне нестабилен, да и голы на выезде ей даются с трудом.
Статистика для ставок
- «Новоризонтиньо» еще ни разу не забивал в ворота «Спорт Ресифи»
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- «Спорт Ресифи» не пропускал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спорт Ресифи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.
- 2.70Швейцария — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Шотландия — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.04Эспаньол — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева постараются закрепиться в квартете лидеров.
Номинальные хозяева борются за выход в элитный дивизион, и уж точно начнут матч активно.
Ставка: Победа «Спорт Ресифи» в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.04