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    «Спорт Ресифи» сразу понесется в атаку

    «Спорт Ресифи» — «Новоризонтиньо». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 25 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спорт Ресифи» — «Новоризонтиньо»
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    «Спорт Ресифи»
    25 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Новоризонтиньо». Начало игры — в 01:00 мск. «Спорт Ресифи» — «Новоризонтиньо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Спорт Ресифи»

    Турнирное положение: «Спорт Ресифи» сражается за повышение в классе. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

    При этом «Спорт Ресифи» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 10 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спорт Ресифи» не сумел одолеть «Сеару» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.

    В трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Хотя до того она уступила дважды подряд.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спорт Ресифи» отличается относительно неплохим уровнем реализации. В 10 матчах команда отличилась 13 голами.

    Матчи против «Новоризонтиньо» для команды традиционно складываются удачно. Из 4 очных поединков она выиграла 2 раза при 2 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в последних матчах команда выглядела монолитно.

    «Новоризонтиньо»

    Турнирное положение: «Новоризонтиньо» выдал бледноватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы бразильской Серии B.

    Притом, что «Новоризонтиньо» выиграл лишь в 4 матчах из 11. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Новоризонтиньо» расписал мировую с «Амазонас» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Понте-Прете». А вот статусный «Сантос» удалось переиграть со счетом 3:1.

    В пяти последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Рауль Прата — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Новоризонтиньо» смотрится не столь уверенно. В двух последних матчах набран лишь один балл.

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    При этом «Новоризонтиньо» пропускает в среднем чуть более гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны составляет всего 3 зачетных балла.

    В двух последних выездных матчах команда не сумела отличиться. Да и в ворота «Спорт Ресифи» она еще не забивала ни разу.

    Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Новоризонтиньо» крайне нестабилен, да и голы на выезде ей даются с трудом.

    Статистика для ставок

    • «Новоризонтиньо» еще ни разу не забивал в ворота «Спорт Ресифи»

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Спорт Ресифи» не пропускал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спорт Ресифи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

    Прогноз: Номинальные хозяева постараются закрепиться в квартете лидеров.

    Номинальные хозяева борются за выход в элитный дивизион, и уж точно начнут матч активно.

    Ставка: Победа «Спорт Ресифи» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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    «Спорт Ресифи» — «Новоризонтиньо». 25 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Новоризонтиньо». Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Спорт Ресифи» — «Новоризонтиньо» с коэффициентом 2.35.
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