25 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Новоризонтиньо». Начало игры — в 01:00 мск. «Спорт Ресифи» — «Новоризонтиньо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спорт Ресифи»

Турнирное положение: «Спорт Ресифи» сражается за повышение в классе. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

При этом «Спорт Ресифи» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спорт Ресифи» не сумел одолеть «Сеару» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.

В трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Хотя до того она уступила дважды подряд.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Спорт Ресифи» отличается относительно неплохим уровнем реализации. В 10 матчах команда отличилась 13 голами.

Матчи против «Новоризонтиньо» для команды традиционно складываются удачно. Из 4 очных поединков она выиграла 2 раза при 2 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в последних матчах команда выглядела монолитно.

«Новоризонтиньо»

Турнирное положение: «Новоризонтиньо» выдал бледноватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы бразильской Серии B.

Притом, что «Новоризонтиньо» выиграл лишь в 4 матчах из 11. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Новоризонтиньо» расписал мировую с «Амазонас» (1:1).

До того команда минимально уступила «Понте-Прете». А вот статусный «Сантос» удалось переиграть со счетом 3:1.

В пяти последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

Не сыграют: Рауль Прата — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Новоризонтиньо» смотрится не столь уверенно. В двух последних матчах набран лишь один балл.

При этом «Новоризонтиньо» пропускает в среднем чуть более гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны составляет всего 3 зачетных балла.

В двух последних выездных матчах команда не сумела отличиться. Да и в ворота «Спорт Ресифи» она еще не забивала ни разу.

Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Новоризонтиньо» крайне нестабилен, да и голы на выезде ей даются с трудом.

Статистика для ставок

«Новоризонтиньо» еще ни разу не забивал в ворота «Спорт Ресифи»

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

«Спорт Ресифи» не пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спорт Ресифи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

Прогноз: Номинальные хозяева постараются закрепиться в квартете лидеров.

Номинальные хозяева борются за выход в элитный дивизион, и уж точно начнут матч активно.

Ставка: Победа «Спорт Ресифи» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.04