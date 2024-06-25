25 июня в 3-м туре чемпионата Европы 2024 года по футболу сыграют Нидерланды и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды хорошо начали Евро-2024. Команда набрала 4 очка в двух встречах. Ранее оранжевые досрочно вышли в плей-офф.

Последние матчи: В 2024 году Нидерланды потерпели лишь одно поражение. 26 марта команда в товарищеской встрече уступила Германии со счетом 1:2.

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В стартовом матче Евро-2024 оранжевые не без труда одолели Польшу со счетом 2:1. Голландцы пропустили первыми, но все равно одержали волевую победу.

Во 2-м туре группового этапа Нидерланды разошлись миром с Францией. Могли и вырвать победу, но арбитр отменил взятие ворот соперника.

Ориентировочный состав: Барт Вербрюгген — Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Дензел Дюмфрис — Джереми Фримпонг, Йерди Схаутен, Тиджани Рейндерс — Коди Гакпо, Мемфис Депай, Хави Симонс.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: По итогам двух туров Нидерланды лидируют в квартете. Конечно, команде хотелось бы выйти в плей-офф именно с первого места. Для этого в 3-м туре нужно обыгрывать Австрию.

Букмекеры считают Нидерланды фаворитами. Однако матч будет сложным для оранжевых. Австрия — очень неуступчивая команда.

Австрия

Турнирное положение: Австрия после двух встреч занимает третье место в группе. В активе команды три набранных очка. У австрийцев есть шансы на выход в плей-офф.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Последние матчи: Австрия в 2024 году проиграла лишь одну встречу. Это произошло как раз на чемпионате Европы в Германии. В первом туре австрийцы уступили Франции со счетом 0:1.

Во втором туре Австрия смогла реабилитироваться перед болельщиками. Команда одолела Польшу со счетом 3:1.

Ориентировочный состав: Патрик Пенц — Филипп Мвене, Филипп Линхарт, Гернот Траунер, Штефан Пош — Флориан Гриллич, Николас Зайвальд — Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер, Конрад Лаймер — Марко Арнаутович.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: Трех очков может не хватить для выхода в плей-офф Евро-2024. Австрия нацелена добиться положительного результата в игре с Нидерландами.

Последний раз команды играли друг с другом на Евро-2020. Тогда Австрия уступила Нидерландам со счетом 0:2.

Стоит отметить, что австрийцы в последних десяти матчах потерпели лишь два поражения.

Статистика для ставок

Нидерланды уже вышли в плей-офф Евро-2024

Австрия набрала три очка по итогам двух матчей группового этапа

На Евро-2020 Австрия уступила Нидерландам со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 2.32, а на Австрию — 3.60, ничью букмекеры оценивают в 3.06.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.89.

Прогноз: В первые 45 минут команды, скорее всего, не будут рисковать. На перерыв сборные уйдут при ничейном результате.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.

Прогноз: Нидерланды хорошо проявили себя в матче с Францией. Команде по силам выйти в плей-офф с первого места. Оранжевые способны победить.

Ставка: Победа Нидерландов за 2.32.

А еще есть прогноз на тоталы в матче Нидерланды — Австрия.