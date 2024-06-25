ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич Дневник Евро-2024. Второй шанс Италии, непобедимые испанцы и драма Модрича Маттиа ДзакканьиКороче, Евро. 24-25 июня ПепеНестареющее чудо сборной Португалии. Пепе — старше трети стран-участниц Евро-2024
    Все новости спорта

    Нидерланды выйдут в плей-офф с первого места?

    Нидерланды — Австрия. Ставка (к. 2.32) и прогноз на групповой этап Евро-2024 25 июня

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Австрии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Австрия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман
    25 июня в 3-м туре чемпионата Европы 2024 года по футболу сыграют Нидерланды и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Группа D 25 Июня 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 19:00 Австрия

    Австрия

  • Вена
    •

    Нидерланды

    Турнирное положение: Нидерланды хорошо начали Евро-2024. Команда набрала 4 очка в двух встречах. Ранее оранжевые досрочно вышли в плей-офф.

    Последние матчи: В 2024 году Нидерланды потерпели лишь одно поражение. 26 марта команда в товарищеской встрече уступила Германии со счетом 1:2.

    Нидерланды — Австрия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.154.15Бонус$9500
    •

    В стартовом матче Евро-2024 оранжевые не без труда одолели Польшу со счетом 2:1. Голландцы пропустили первыми, но все равно одержали волевую победу.

    Во 2-м туре группового этапа Нидерланды разошлись миром с Францией. Могли и вырвать победу, но арбитр отменил взятие ворот соперника.

  • Короче, Евро. 21-22 июня
  • Победа украинцев, поляки покидают Евро, первые «нули», грузины проведут второй матч на турнире
  • 22/06/2024

    • Ориентировочный состав: Барт Вербрюгген — Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Дензел Дюмфрис — Джереми Фримпонг, Йерди Схаутен, Тиджани Рейндерс — Коди Гакпо, Мемфис Депай, Хави Симонс.

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: По итогам двух туров Нидерланды лидируют в квартете. Конечно, команде хотелось бы выйти в плей-офф именно с первого места. Для этого в 3-м туре нужно обыгрывать Австрию.

    Букмекеры считают Нидерланды фаворитами. Однако матч будет сложным для оранжевых. Австрия — очень неуступчивая команда.

    Австрия

    Турнирное положение: Австрия после двух встреч занимает третье место в группе. В активе команды три набранных очка. У австрийцев есть шансы на выход в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: Австрия в 2024 году проиграла лишь одну встречу. Это произошло как раз на чемпионате Европы в Германии. В первом туре австрийцы уступили Франции со счетом 0:1.

    Во втором туре Австрия смогла реабилитироваться перед болельщиками. Команда одолела Польшу со счетом 3:1.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Ориентировочный состав: Патрик Пенц — Филипп Мвене, Филипп Линхарт, Гернот Траунер, Штефан Пош — Флориан Гриллич, Николас Зайвальд — Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер, Конрад Лаймер — Марко Арнаутович.

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: Трех очков может не хватить для выхода в плей-офф Евро-2024. Австрия нацелена добиться положительного результата в игре с Нидерландами.

    Последний раз команды играли друг с другом на Евро-2020. Тогда Австрия уступила Нидерландам со счетом 0:2.

    Стоит отметить, что австрийцы в последних десяти матчах потерпели лишь два поражения.

    Статистика для ставок

    • Нидерланды уже вышли в плей-офф Евро-2024

    • Австрия набрала три очка по итогам двух матчей группового этапа

    • На Евро-2020 Австрия уступила Нидерландам со счетом 0:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 2.32, а на Австрию — 3.60, ничью букмекеры оценивают в 3.06.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.89.

    Прогноз: В первые 45 минут команды, скорее всего, не будут рисковать. На перерыв сборные уйдут при ничейном результате.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.

    Прогноз: Нидерланды хорошо проявили себя в матче с Францией. Команде по силам выйти в плей-офф с первого места. Оранжевые способны победить.

    Ставка: Победа Нидерландов за 2.32.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Нидерланды — Австрия.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Навоне — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Парри — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Норри — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Джабб — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кецманович — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алдиер — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.06.2024. Прогнозы на футбол. Нидерланды выйдут в плей-офф с первого места?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры