ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — НидерландыДневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники Александр Зинченко (сборная Украины)Короче, Евро. 21-22 июня Эрик тен Хаг10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом
  • 08:21
    • «Эдмонтон» разгромил «Флориду» и перевел финальную серию Кубка Стэнли в седьмой матч
  • 08:14
    • Перу и Чили поделили очки в матче Кубка Америки
    Все новости спорта

    Вернется ли «Эспаньол» в Примеру?

    «Эспаньол» — «Овьедо». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 23 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Овьедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»
    В ответном финальном поединке за последнюю путевку в Примеру «Эспаньол» дома примет «Овьедо». Матч пройдет 23 июня в Барселоне и начнется в 19:30 по мск. «Эспаньол» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.

    Последние матчи: В полуфинальной стадии плей-офф «попугаи» смогли одолеть хихонский «Спортинг», обыграв его сперва на выезде 1:0, а затем дома расписав мировую 0:0. А вот первый поединок с предстоящем противником на его поле они проиграли, уступив со счетом 0:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эспаньол» поражение от «Овьедо» прервал на тот момент свою 18-матчевую беспроигрышную серию. В этот период клуб из Барселоны добился семи выигрышей и 11 поединков свел вничью. И в восьми случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.

  • Трансферный дайджест. 11-17 июня
  • Моуринью хочет купить Жоау Феликса, Митай может отправиться в «Ювентус», Хави Симонс стоит на перепутье
  • 17/06/2024

    • Последние матчи: «Карбайонцы» в полуфинальном противостоянии смогли пройди «Эйбар», который финишировал в итоговой таблице третьим, сыграв дома 0:0 и победив в гостях 2:0. В первой домашней игре с предстоящим противником «синие» победили со счетом 1:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие пять встреч смог победить в трех из них при одном фиаско и одной ничьей. Причем в четырех поединках данного периода коллектив сохранял свои ворота на замке. А в раунде плей-офф он пока не пропустил ни одного гола.

    Статистика для ставок

    • У «Эспаньола» сейчас 16-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было восемь викторий

    • «Овьедо» в гостях проиграл три из пяти предыдущих игр при двух победах

    • В основной части чемпионата данные команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 2.04. Ничья оценена в 3.130, а победа «Овьедо» оценена в 4.07.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.33 и 1.59 соответственно.

    Прогноз: На своем поле «Эспаньол», где он выступает сильно, должен ликвидировать негативный гандикап первого поединка, победив как минимум с разницей в один мяч.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 2.04.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что для определения победителя понадобится овертайм и пенальти.

    Ставка: победитель определится в серии пенальти за 5.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Кочаретто — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хуркач — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Томлянович — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 16:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Кызылжар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вахш — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джексон — Курамагомедов
  • Бои
  • Сегодня в 18:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Далби
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Овьедо». В ответном финальном поединке за последнюю путевку в Примеру «Эспаньол» дома примет «Овьедо». Матч пройдет 23 июня в Барселоне и начнется в 19:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Овьедо» с коэффициентом 2.04.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры