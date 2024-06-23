В ответном финальном поединке за последнюю путевку в Примеру «Эспаньол» дома примет «Овьедо». Матч пройдет 23 июня в Барселоне и начнется в 19:30 по мск. «Эспаньол» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.

Последние матчи: В полуфинальной стадии плей-офф «попугаи» смогли одолеть хихонский «Спортинг», обыграв его сперва на выезде 1:0, а затем дома расписав мировую 0:0. А вот первый поединок с предстоящем противником на его поле они проиграли, уступив со счетом 0:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эспаньол» поражение от «Овьедо» прервал на тот момент свою 18-матчевую беспроигрышную серию. В этот период клуб из Барселоны добился семи выигрышей и 11 поединков свел вничью. И в восьми случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..

«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.

Последние матчи: «Карбайонцы» в полуфинальном противостоянии смогли пройди «Эйбар», который финишировал в итоговой таблице третьим, сыграв дома 0:0 и победив в гостях 2:0. В первой домашней игре с предстоящим противником «синие» победили со счетом 1:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие пять встреч смог победить в трех из них при одном фиаско и одной ничьей. Причем в четырех поединках данного периода коллектив сохранял свои ворота на замке. А в раунде плей-офф он пока не пропустил ни одного гола.

Статистика для ставок

У «Эспаньола» сейчас 16-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было восемь викторий

«Овьедо» в гостях проиграл три из пяти предыдущих игр при двух победах

В основной части чемпионата данные команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 2.04. Ничья оценена в 3.130, а победа «Овьедо» оценена в 4.07.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.33 и 1.59 соответственно.

Прогноз: На своем поле «Эспаньол», где он выступает сильно, должен ликвидировать негативный гандикап первого поединка, победив как минимум с разницей в один мяч.

Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 2.04.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что для определения победителя понадобится овертайм и пенальти.

Ставка: победитель определится в серии пенальти за 5.00.