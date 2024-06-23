Динамо Минск
Неман
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Действующий чемпион постепенно набирает обороты. На данный момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Минск в 12 матчах добыл 7 побед. Зато минчане остаются единственной командой чемпионата, не потерпевшей ни одного поражения.
Динамо Минск — Неман: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Команда Вадима Скрипченко выиграла в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах минчане наколотили 13 мячей, не пропустив ни разу.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 4 пропущенных.
Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Да и по подбору игроков динамовцы просто обязаны бороться за второй кряду чемпионский титул.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма прилично. Да и забивают минчане в среднем почти 2 гола за матч.
Матчи против «Немана» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Динамо» Минск победил 3 раза при двух коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить приятную победную серию. Тем паче, в матче с прямым конкурентом у команды Скрипченко есть отличный шанс выйти на 2 место.
«Неман»
Турнирное положение: Гродненцы намерены побороться за золотые медали. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Неман» в 12 матчах чемпионата добыл 9 побед. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. На родной арене был минимально обыгран БАТЭ.
Прошла команда и в следующий раунд Кубка Белоруссии. «Неман» в овертайме обыграл «Юни Минск» (2:0).
Вообще же, гродненцы в 5 последних матчах добыли 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при лишь 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе гродненцы смотрятся весьма выгодно. В 4 своих последних матчах «Неман» оставлял свои ворота сухими.
С результативностью у команды складывается не столь весело. В 12 матчах белорусского чемпионата она забила 14 мячей.
Причем «Неман» еще ни разу не сыграл вничью. Зато отставание от лидера измеряется лишь двумя зачетными баллами.
Нет сомнений, что гродненцы едут в столицу Белоруссии за очками. Да и свои шансы в контригре гости наверняка будут иметь.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч
- «Неман» не пропускает в 4 матчах кряду
- «Динамо» Минск выиграло в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.59.
- 1.87Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.03Турция — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Бельгия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Минчане в последних матчах явно прибавили, и наверняка постараются одолеть прямого конкурента.
Номинальные хозяева явно намерены приблизиться к лидеру, так что ждем от них повышенной атакующей активности.
Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.00