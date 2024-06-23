ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — НидерландыДневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники Александр Зинченко (сборная Украины)Короче, Евро. 21-22 июня Эрик тен Хаг10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом
  • 08:21
    • «Эдмонтон» разгромил «Флориду» и перевел финальную серию Кубка Стэнли в седьмой матч
  • 08:14
    • Перу и Чили поделили очки в матче Кубка Америки
    Все новости спорта

    Сумеют ли минчане одолеть «Неман»?

    «Динамо» Минск — «Неман». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 23 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Неман Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Неман»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск
    23 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Неман». Начало игры — в 20:00 мск. «Динамо» Минск — «Неман»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 23 Июня 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 20:00 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Действующий чемпион постепенно набирает обороты. На данный момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Минск в 12 матчах добыл 7 побед. Зато минчане остаются единственной командой чемпионата, не потерпевшей ни одного поражения.

    Динамо Минск — Неман: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.153.15Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Команда Вадима Скрипченко выиграла в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах минчане наколотили 13 мячей, не пропустив ни разу.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 4 пропущенных.

    Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Да и по подбору игроков динамовцы просто обязаны бороться за второй кряду чемпионский титул.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма прилично. Да и забивают минчане в среднем почти 2 гола за матч.

    Матчи против «Немана» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Динамо» Минск победил 3 раза при двух коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить приятную победную серию. Тем паче, в матче с прямым конкурентом у команды Скрипченко есть отличный шанс выйти на 2 место.

    «Неман»

    Турнирное положение: Гродненцы намерены побороться за золотые медали. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Неман» в 12 матчах чемпионата добыл 9 побед. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей.

  • «Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича
  • Эксклюзивное интервью с шестикратным чемпионом России, дважды лучшим футболистом страны и любимцем спартаковских болельщиков
  • 20/06/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. На родной арене был минимально обыгран БАТЭ.

    Прошла команда и в следующий раунд Кубка Белоруссии. «Неман» в овертайме обыграл «Юни Минск» (2:0).

    Вообще же, гродненцы в 5 последних матчах добыли 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при лишь 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе гродненцы смотрятся весьма выгодно. В 4 своих последних матчах «Неман» оставлял свои ворота сухими.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    С результативностью у команды складывается не столь весело. В 12 матчах белорусского чемпионата она забила 14 мячей.

    Причем «Неман» еще ни разу не сыграл вничью. Зато отставание от лидера измеряется лишь двумя зачетными баллами.

    Нет сомнений, что гродненцы едут в столицу Белоруссии за очками. Да и свои шансы в контригре гости наверняка будут иметь.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Неман» не пропускает в 4 матчах кряду

    • «Динамо» Минск выиграло в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.59.

    Прогноз: Минчане в последних матчах явно прибавили, и наверняка постараются одолеть прямого конкурента.

    Номинальные хозяева явно намерены приблизиться к лидеру, так что ждем от них повышенной атакующей активности.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Кочаретто — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хуркач — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Томлянович — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 16:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Кызылжар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вахш — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джексон — Курамагомедов
  • Бои
  • Сегодня в 18:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Далби
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — «Неман». 23 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Неман». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Неман» с коэффициентом 2.32.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры