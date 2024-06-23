23 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Неман». Начало игры — в 20:00 мск. «Динамо» Минск — «Неман»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Действующий чемпион постепенно набирает обороты. На данный момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Минск в 12 матчах добыл 7 побед. Зато минчане остаются единственной командой чемпионата, не потерпевшей ни одного поражения.

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Последние матчи: Команда Вадима Скрипченко выиграла в 3 своих последних поединках. Причем в двух последних матчах минчане наколотили 13 мячей, не пропустив ни разу.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 4 пропущенных.

Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Да и по подбору игроков динамовцы просто обязаны бороться за второй кряду чемпионский титул.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма прилично. Да и забивают минчане в среднем почти 2 гола за матч.

Матчи против «Немана» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Динамо» Минск победил 3 раза при двух коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить приятную победную серию. Тем паче, в матче с прямым конкурентом у команды Скрипченко есть отличный шанс выйти на 2 место.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы намерены побороться за золотые медали. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Неман» в 12 матчах чемпионата добыл 9 побед. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. На родной арене был минимально обыгран БАТЭ.

Прошла команда и в следующий раунд Кубка Белоруссии. «Неман» в овертайме обыграл «Юни Минск» (2:0).

Вообще же, гродненцы в 5 последних матчах добыли 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при лишь 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе гродненцы смотрятся весьма выгодно. В 4 своих последних матчах «Неман» оставлял свои ворота сухими.

С результативностью у команды складывается не столь весело. В 12 матчах белорусского чемпионата она забила 14 мячей.

Причем «Неман» еще ни разу не сыграл вничью. Зато отставание от лидера измеряется лишь двумя зачетными баллами.

Нет сомнений, что гродненцы едут в столицу Белоруссии за очками. Да и свои шансы в контригре гости наверняка будут иметь.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

«Неман» не пропускает в 4 матчах кряду

«Динамо» Минск выиграло в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.59.

Прогноз: Минчане в последних матчах явно прибавили, и наверняка постараются одолеть прямого конкурента.

Номинальные хозяева явно намерены приблизиться к лидеру, так что ждем от них повышенной атакующей активности.

Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00