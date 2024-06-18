«Шапекоэнсе»
Турнирное положение: По итогам 10-ти туров бразильской Серии B «Шапекоэнсе» занимает 12-е место с 14 баллами и разницей мячей 9-8.
Несмотря на позицию в нижней половине таблицы, команда лишь на три балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Амазонас» (1:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Келвин, Лео Виейра, Роналду Мендеш, Ромуло, Марио Сержиу, Эдуарду Дома и Перотти, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Шапекоэнсе» проиграл лишь раз при одной победе и четырех ничьих.
Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят сомнительными, отобрать очки у фаворита он все же способен.
Бруну Леонардо и Мариу Сержиу — лучшие бомбардиры команды в лиге с тремя голами.
«Операрио»
Турнирное положение: «Операрио» занимает третью строчку в турнирной таблице. В его активе семь забитых мячей, в пассиве — пять пропущенных.
Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Аваи» на два балла, а также уступая второй «Америке Минейро» лишь по дополнительным показателям.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял очередные три очка. На своем поле он обыграл кризисный ныне «Сантос» (1:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива до трех поединков, которые также пришлись на бразильскую Серию B.
Не сыграют: травмирован — Аллан Годой, Пачеко, Гильерме Пира, Родригиньо, Рафаэл Лукас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Операрио» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.
Хотя это и наводит на мысль о средней форме коллектива, три победы кряду в последних матчах скорее свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.
Вллиан Машаду и Максвелл — лучшие бомбардиры команды в Серии B с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Шапекоэнсе» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Шапекоэнсе» не проиграл
- в шести последних матчах «Операрио» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 2.65, победа «Операрио» — в 2.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.77.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей не было ничьей. При этом забивала лишь одна команда.
В то же время, хозяева выиграли прошлый матч и не пропустили.
Ставка: победа одной из команд с «сухим» счетом за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Операрио» победит за 2.95