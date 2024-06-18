«Шапекоэнсе» на своем поле примет «Операрио» в 11-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 18 июня и начнется в 03:00 по мск. «Шапекоэнсе» — «Операрио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: По итогам 10-ти туров бразильской Серии B «Шапекоэнсе» занимает 12-е место с 14 баллами и разницей мячей 9-8.

Несмотря на позицию в нижней половине таблицы, команда лишь на три балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Амазонас» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Келвин, Лео Виейра, Роналду Мендеш, Ромуло, Марио Сержиу, Эдуарду Дома и Перотти, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Шапекоэнсе» проиграл лишь раз при одной победе и четырех ничьих.

Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят сомнительными, отобрать очки у фаворита он все же способен.

Бруну Леонардо и Мариу Сержиу — лучшие бомбардиры команды в лиге с тремя голами.

«Операрио»

Турнирное положение: «Операрио» занимает третью строчку в турнирной таблице. В его активе семь забитых мячей, в пассиве — пять пропущенных.

Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Аваи» на два балла, а также уступая второй «Америке Минейро» лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял очередные три очка. На своем поле он обыграл кризисный ныне «Сантос» (1:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива до трех поединков, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

Не сыграют: травмирован — Аллан Годой, Пачеко, Гильерме Пира, Родригиньо, Рафаэл Лукас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Операрио» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Хотя это и наводит на мысль о средней форме коллектива, три победы кряду в последних матчах скорее свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.

Вллиан Машаду и Максвелл — лучшие бомбардиры команды в Серии B с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Шапекоэнсе» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Шапекоэнсе» не проиграл

в шести последних матчах «Операрио» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 2.65, победа «Операрио» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.77.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей не было ничьей. При этом забивала лишь одна команда.

В то же время, хозяева выиграли прошлый матч и не пропустили.

Ставка: победа одной из команд с «сухим» счетом за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Операрио» победит за 2.95