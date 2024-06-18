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    Покончит ли «Шапекоэнсе» с победами «Операрио»?

    «Шапекоэнсе» — «Операрио». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, Серия B, 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шапекоэнсе» — «Операрио»
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    «Шапекоэнсе»
    «Шапекоэнсе» на своем поле примет «Операрио» в 11-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 18 июня и начнется в 03:00 по мск. «Шапекоэнсе» — «Операрио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Шапекоэнсе»

    Турнирное положение: По итогам 10-ти туров бразильской Серии B «Шапекоэнсе» занимает 12-е место с 14 баллами и разницей мячей 9-8.

    Несмотря на позицию в нижней половине таблицы, команда лишь на три балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Амазонас» (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Келвин, Лео Виейра, Роналду Мендеш, Ромуло, Марио Сержиу, Эдуарду Дома и Перотти, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Шапекоэнсе» проиграл лишь раз при одной победе и четырех ничьих.

    Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят сомнительными, отобрать очки у фаворита он все же способен.

    Бруну Леонардо и Мариу Сержиу — лучшие бомбардиры команды в лиге с тремя голами.

    «Операрио»

    Турнирное положение: «Операрио» занимает третью строчку в турнирной таблице. В его активе семь забитых мячей, в пассиве — пять пропущенных.

    Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Аваи» на два балла, а также уступая второй «Америке Минейро» лишь по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял очередные три очка. На своем поле он обыграл кризисный ныне «Сантос» (1:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива до трех поединков, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

    Не сыграют: травмирован — Аллан Годой, Пачеко, Гильерме Пира, Родригиньо, Рафаэл Лукас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Операрио» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

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    Хотя это и наводит на мысль о средней форме коллектива, три победы кряду в последних матчах скорее свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.

    Вллиан Машаду и Максвелл — лучшие бомбардиры команды в Серии B с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Шапекоэнсе» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Шапекоэнсе» не проиграл

    • в шести последних матчах «Операрио» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Шапекоэнсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.75. Ничья — в 2.65, победа «Операрио» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.77.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей не было ничьей. При этом забивала лишь одна команда.

    В то же время, хозяева выиграли прошлый матч и не пропустили.

    Ставка: победа одной из команд с «сухим» счетом за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Операрио» победит за 2.95

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    «Шапекоэнсе» — «Операрио». «Шапекоэнсе» на своем поле примет «Операрио» в 11-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 18 июня и начнется в 03:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Шапекоэнсе» — «Операрио» с коэффициентом 2.05.
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