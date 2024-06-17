«Васко да Гама» на своем поле примет «Крузейро» в бразильской Серии А. Поединок состоится 17 июня и начнется в 0:30 мск. «Васко да Гама» — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» на данный момент находится на 14-м месте. В активе команды 6 очков в восьми встречах.

«Васко да Гама» одержал две победы, потерпел шесть поражений и ни разу не сыграл вничью. Клуб забил 7 голов и пропустил 19 мячей.

Последние матчи: «Васко да Гама» в последних матчах играет не лучшим образом. Команда теряет много очков. В мае была одержана лишь одна победа.

В июне «Васко да Гама» еще не набрала ни одного очка. Команда потерпела два поражения, уступив «Фламенго» и «Палмейрасу» с общим счетом 1:8.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Васко да Гама» находится недалеко от зоны вылета. Команде нужно исправлять ситуацию, чтобы не опустится еще ниже.

В последних десяти матчах у «Васко да Гамы» лишь две победы. Последний раз клуб выигрывал 13 мая. Тогда удалось взять верх над «Виторией» со счетом 2:1.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» неплохо начал новый сезон в Бразилии. Сейчас клуб находится на 7-й позиции.

У «Крузейро» на данный момент 4 победы, одна ничья и два поражения.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Крузейро» показал удивительную серию. Клуб одержал четыре победы в четырех матчах.

Июнь «Крузейро» начал с поражения от «Сан-Паулу». Но затем команда реабилитировалась перед своими болельщиками, одолев дома «Куябу».

Состояние команды: В мае «Крузейро» показал образцовую игру в обороне. Клуб в четырех встречах набрал 12 очков и при этом не пропустил ни одного гола.

Футболисты «Крузейро» набрали очень хорошую форму. В шести последних матчах одержано пять побед. Отставание от лидирующего «Фламенго» составляет четыре очка.

Последний раз «Крузейро» и «Васко да Гама» встречались 23 ноября 2023 года. Игра закончилась вничью 2:2.

Статистика для ставок

В мае «Крузейро» в четырех матчах не пропустил ни одного гола

В июне «Васко да Гама» потерпела два поражения кряду

Последний раз «Крузейро» и «Васко да Гама» встречались 23 ноября 2023 года и завершили матч со счетом 2:2

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.48. Ничья — в 3.18, победа «Крузейро» — в 3.01.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.29 и 1.63.

Прогноз: «Васко да Гама» плохо начала июнь. Команде нужно наверстывать упущенное. Скорее всего, хозяева победят.

Ставка: победа «Васко да Гамы» за 2.48.

Прогноз: еще один прогноз, что будет осторожный футбол и одна из команд не забьет.

Ставка: обе команды не забьют за 1.85.