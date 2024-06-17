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    «Васко да Гама» наконец-то завоюет три очка?

    «Васко да Гама» — «Крузейро». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Крузейро»
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    «Васко да Гама»
    «Васко да Гама» на своем поле примет «Крузейро» в бразильской Серии А. Поединок состоится 17 июня и начнется в 0:30 мск. «Васко да Гама» — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июня 2024 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 00:30 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» на данный момент находится на 14-м месте. В активе команды 6 очков в восьми встречах.

    «Васко да Гама» одержал две победы, потерпел шесть поражений и ни разу не сыграл вничью. Клуб забил 7 голов и пропустил 19 мячей.

    Последние матчи: «Васко да Гама» в последних матчах играет не лучшим образом. Команда теряет много очков. В мае была одержана лишь одна победа.

    В июне «Васко да Гама» еще не набрала ни одного очка. Команда потерпела два поражения, уступив «Фламенго» и «Палмейрасу» с общим счетом 1:8.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Васко да Гама» находится недалеко от зоны вылета. Команде нужно исправлять ситуацию, чтобы не опустится еще ниже.

    В последних десяти матчах у «Васко да Гамы» лишь две победы. Последний раз клуб выигрывал 13 мая. Тогда удалось взять верх над «Виторией» со счетом 2:1.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» неплохо начал новый сезон в Бразилии. Сейчас клуб находится на 7-й позиции.

    У «Крузейро» на данный момент 4 победы, одна ничья и два поражения.

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    • Последние матчи: В прошедшем месяце «Крузейро» показал удивительную серию. Клуб одержал четыре победы в четырех матчах.

    Июнь «Крузейро» начал с поражения от «Сан-Паулу». Но затем команда реабилитировалась перед своими болельщиками, одолев дома «Куябу».

    Состояние команды: В мае «Крузейро» показал образцовую игру в обороне. Клуб в четырех встречах набрал 12 очков и при этом не пропустил ни одного гола.

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    Футболисты «Крузейро» набрали очень хорошую форму. В шести последних матчах одержано пять побед. Отставание от лидирующего «Фламенго» составляет четыре очка.

    Последний раз «Крузейро» и «Васко да Гама» встречались 23 ноября 2023 года. Игра закончилась вничью 2:2.

    Статистика для ставок

    • В мае «Крузейро» в четырех матчах не пропустил ни одного гола

    • В июне «Васко да Гама» потерпела два поражения кряду

    • Последний раз «Крузейро» и «Васко да Гама» встречались 23 ноября 2023 года и завершили матч со счетом 2:2

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.48. Ничья — в 3.18, победа «Крузейро» — в 3.01.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.29 и 1.63.

    Прогноз: «Васко да Гама» плохо начала июнь. Команде нужно наверстывать упущенное. Скорее всего, хозяева победят.

    Ставка: победа «Васко да Гамы» за 2.48.

    Прогноз: еще один прогноз, что будет осторожный футбол и одна из команд не забьет.

    Ставка: обе команды не забьют за 1.85.

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    «Васко да Гама» — «Крузейро». «Васко да Гама» на своем поле примет «Крузейро» в бразильской Серии А. Поединок состоится 17 июня и начнется в 0:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Крузейро» с коэффициентом 2.48.
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