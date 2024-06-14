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    Хозяева одержат уверенную победу?

    «Палмейрас» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, бразильская Серия А, 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Васко да Гама»
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    «Палмейрас»
    14 июня в чемпионате Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Васко да Гама». Начало встречи — в 03:30 мск. «Палмейрас» — «Васко да Гама»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июня 2024 года

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 03:30 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» после семи туров располагается на 7-м месте в таблице. У клуба 11 очков в семи играх.

    «Палмейрас» одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Разница мячей составляет 5:4.

    Последние матчи: «Палмейрас» в июне уже успел добиться одной победы. Команда взяла верх над «Крисиумой» со счетом 2:1.

    Беспроигрышная серия «Палмейраса» составляет четыре матча. Команда регулярно набирает очки. Болельщики пока могут быть довольны.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Палмейрас» в последних десяти матчах проиграл только один раз. На своем поле клуб постоянно набирает очки. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

    Букмекеры определили явного фаворита. Эксперты считают, что три очка достанутся «Палмейрасу».

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» начал сезон неудачно. Пока результаты клуба оставляют желать лучшего.

    После семи встреч «Васко да Гама» находится на 14-й позиции. В активе команды шесть набранных очков. «Васко да Гама» еще ни разу не играла вничью (две победы и четыре поражения).

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    • Последние матчи: «Васко да Гама» начал текущий месяц с разгромного поражения. Фанаты были шокированы результатом. 2 июня команда дома по всем статьям уступила «Фламенго» со счетом 1:6.

    В последних пяти матчах у «Васко да Гама» лишь одна победа. 13 мая со счетом 2:1 была обыграна «Витория».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Васко да Гама» располагается недалеко от зоны вылета. Такое положение в таблице не устраивает ни руководство, ни болельщиков клуба. Нужно проводить работу над ошибками.

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    Последний раз команды встречались в августе прошлого года. «Васко да Гама» уступил «Палмейрасу» со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» в последних десяти матчах проиграл только один раз

    • В предыдущих пяти встречах у «Васко да Гама» лишь одна победа

    • В октябре 2023 года «Васко да Гама» проиграл «Палмейрасу» со счетом 0:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.97.

    Прогноз: «Палмейрас» добьется успеха. Команда на своем поле одержит победу.

    Ставка: Победа «Палмейраса» с форой (-1.5) за 2.16.

    Прогноз: Не стоит ждать оборонительный футбол. Соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют за 2.14

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    «Палмейрас» — «Васко да Гама». 14 июня в чемпионате Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Васко да Гама». Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Васко да Гама» с коэффициентом 2.16.
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