Марокко
Замбия
Марокко
Турнирное положение: Марокканцы являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом Марокко сыграл всего один матч в отборочном цикле. Команда уверено расправилась с Танзанией (2:0).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добиться победы. Сборная Марокко в контрольной встрече расписала паритет с Мавританией (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Марокко выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, столько же пропустив в свои ворота.
Марокканцы не пропускали в двух своих последних поединках. До последней ничьей команда переиграла Анголу (1:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: марокканцы явно намерены реабилитироваться за неудачное выступление на Кубке африканских наций. В 1/8 финала команда уступила сборной ЮАР.
Матчи с Замбией для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков сборная Марокко выиграла 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане марокканцы выглядят на голову сильнее оппонента.
Замбия
Турнирное положение: Замбия явно поборется за 2 место в группе. На данный момент команда окопалась как раз на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом Замбия имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В двух матчах отбора команда пропустила 4 раза.
Последние матчи: в Кубке африканских наций команда вылетела еще на групповом этапе. Там она заняла лишь 3 место.
Причем свой последний поединок команда выиграла. Замбийцы нанесли поражение ершистой сборной Малави (2:1).
А вот чуть ранее Замбия в серии пенальти уступила Зимбабве. Да и марокканцам команда уступила еще на Кубке африканских наций (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Однако противостоять звездным марокканцам ей будет чрезвычайно сложно.
Между тем, Замбия не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и вообще, команда отличается бойцовским характером.
В 5 своих последних матчах замбийцы выиграли всего однажды. В них игроки команды отличились 6 мячами при 6 же пропущенных.
Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой лидеру у команды будет на высоте.
Статистика для ставок
- Марокко не пропускает в 2 матчах подряд
- Сборная Марокко в 2 последних очных поединках обыгрывала замбийцев
- Замбия уже 5 лет не может обыграть марокканцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.07 и 1.76.
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.
Марокко намеревается утвердиться на первой строчке таблицы, и явно быстро найдет бреши в обороне соперника.
Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07