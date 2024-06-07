7 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Марокко и Замбия. Начало игры — в 22:00 мск. Марокко — Замбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом Марокко сыграл всего один матч в отборочном цикле. Команда уверено расправилась с Танзанией (2:0).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добиться победы. Сборная Марокко в контрольной встрече расписала паритет с Мавританией (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Марокко выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, столько же пропустив в свои ворота.

Марокканцы не пропускали в двух своих последних поединках. До последней ничьей команда переиграла Анголу (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: марокканцы явно намерены реабилитироваться за неудачное выступление на Кубке африканских наций. В 1/8 финала команда уступила сборной ЮАР.

Матчи с Замбией для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков сборная Марокко выиграла 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане марокканцы выглядят на голову сильнее оппонента.

Замбия

Турнирное положение: Замбия явно поборется за 2 место в группе. На данный момент команда окопалась как раз на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом Замбия имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В двух матчах отбора команда пропустила 4 раза.

Последние матчи: в Кубке африканских наций команда вылетела еще на групповом этапе. Там она заняла лишь 3 место.

Причем свой последний поединок команда выиграла. Замбийцы нанесли поражение ершистой сборной Малави (2:1).

А вот чуть ранее Замбия в серии пенальти уступила Зимбабве. Да и марокканцам команда уступила еще на Кубке африканских наций (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Однако противостоять звездным марокканцам ей будет чрезвычайно сложно.

Между тем, Замбия не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и вообще, команда отличается бойцовским характером.

В 5 своих последних матчах замбийцы выиграли всего однажды. В них игроки команды отличились 6 мячами при 6 же пропущенных.

Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой лидеру у команды будет на высоте.

Статистика для ставок

Марокко не пропускает в 2 матчах подряд

Сборная Марокко в 2 последних очных поединках обыгрывала замбийцев

Замбия уже 5 лет не может обыграть марокканцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.07 и 1.76.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.

Марокко намеревается утвердиться на первой строчке таблицы, и явно быстро найдет бреши в обороне соперника.

Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07