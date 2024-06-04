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    Шведки снова разгромят ирландок

    Швеция (жен) — Ирландия (жен). Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, отборочный этап чемпионата Европы среди женщин, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция (жен) — Ирландия (жен)
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    Женская сборная Швеции
    4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Швеция (жен) и Ирландия (жен). Начало игры — в 19:30 мск. Швеция (жен) — Ирландия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швеция (жен)

    Турнирное положение: Шведки нынешний отборочный цикл проводят не столь ярко. В своей отборочной группе они находятся на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом Швеция (жен) в 3 матчах победила лишь однажды. Да и средняя результативность составляет всего гол за матч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть три очка. Шведки учинили разгром ирландкам (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Швеция (жен) победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    До последней виктории шведки уступили француженкам (0:1). А вот ничья с англичанками может считаться успешным результатом (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: скандинавкам срочно нужно побеждать. Да и гандикап от 3 места измеряется лишь дополнительными показателями.

    Поединки с ирландками для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних встреч Швеция (жен) выиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Скандинавки по игре выглядят куда предпочтительнее оппоненток.

    Ирландия (жен)

    Турнирное положение: Ирландки крайне слабо выступают в нынешнем отборе. Вот и на данный момент команда пребывает на 4 строчке таблицы своей группы.

    При этом Ирландия (жен) имеет весьма ненадежные тылы. В 3 матчах команда пропустила в свои ворота 6 мячей.

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    • Последние матчи: в трех матчах отбора команда не забила ни одного мяча. Так что шансов зацепиться за 2 место маловато.

    В минувшем туре отбора команда уступила шведкам (0:3). Да и в поединке с англичанками взять очки не удалось (0:2).

    Между тем, команда дала бой сильным француженкам. Правда, тот поединок завершился для нее минимальной коллизией.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно скромно. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

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    Между тем, Ирландия (жен) не раз и не два давала бой более сильным оппонентам. Плюс еще не упущен шанс побороться за второе место.

    В 5 своих последних поединках команда проиграла 4 раза. В этих матчах ирландки не забили ни разу, пропустив в свои ворота 8 мячей.

    Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки. Вот только шведок команда еще никогда не обыгрывала.

    Статистика для ставок

    • Ирландия (жен) еще не забивала в нынешнем отборочном цикле

    • Ирландки не забивали в 5 своих последних матчах

    • Последний очный поединок этих соперниц завершился победой шведок (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швеция (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    Шведки сражаются за прямой выход на женский Евро, да и в последней очной встрече разгромили ирландок.

    Ставка: Фора Швеции (жен) -2.5 за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.88

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    Швеция (жен) — Ирландия (жен). 4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Швеция (жен) и Ирландия (жен). Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Швеция (жен) — Ирландия (жен) с коэффициентом 3.25.
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