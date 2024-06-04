4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Швеция (жен) и Ирландия (жен). Начало игры — в 19:30 мск. Швеция (жен) — Ирландия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швеция (жен)

Турнирное положение: Шведки нынешний отборочный цикл проводят не столь ярко. В своей отборочной группе они находятся на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом Швеция (жен) в 3 матчах победила лишь однажды. Да и средняя результативность составляет всего гол за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть три очка. Шведки учинили разгром ирландкам (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Швеция (жен) победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

До последней виктории шведки уступили француженкам (0:1). А вот ничья с англичанками может считаться успешным результатом (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: скандинавкам срочно нужно побеждать. Да и гандикап от 3 места измеряется лишь дополнительными показателями.

Поединки с ирландками для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних встреч Швеция (жен) выиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Скандинавки по игре выглядят куда предпочтительнее оппоненток.

Ирландия (жен)

Турнирное положение: Ирландки крайне слабо выступают в нынешнем отборе. Вот и на данный момент команда пребывает на 4 строчке таблицы своей группы.

При этом Ирландия (жен) имеет весьма ненадежные тылы. В 3 матчах команда пропустила в свои ворота 6 мячей.

Последние матчи: в трех матчах отбора команда не забила ни одного мяча. Так что шансов зацепиться за 2 место маловато.

В минувшем туре отбора команда уступила шведкам (0:3). Да и в поединке с англичанками взять очки не удалось (0:2).

Между тем, команда дала бой сильным француженкам. Правда, тот поединок завершился для нее минимальной коллизией.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно скромно. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

Между тем, Ирландия (жен) не раз и не два давала бой более сильным оппонентам. Плюс еще не упущен шанс побороться за второе место.

В 5 своих последних поединках команда проиграла 4 раза. В этих матчах ирландки не забили ни разу, пропустив в свои ворота 8 мячей.

Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки. Вот только шведок команда еще никогда не обыгрывала.

Статистика для ставок

Ирландия (жен) еще не забивала в нынешнем отборочном цикле

Ирландки не забивали в 5 своих последних матчах

Последний очный поединок этих соперниц завершился победой шведок (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

Шведки сражаются за прямой выход на женский Евро, да и в последней очной встрече разгромили ирландок.

Ставка: Фора Швеции (жен) -2.5 за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.88