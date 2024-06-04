Швеция (жен)
Турнирное положение: Шведки нынешний отборочный цикл проводят не столь ярко. В своей отборочной группе они находятся на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом Швеция (жен) в 3 матчах победила лишь однажды. Да и средняя результативность составляет всего гол за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть три очка. Шведки учинили разгром ирландкам (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Швеция (жен) победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.
До последней виктории шведки уступили француженкам (0:1). А вот ничья с англичанками может считаться успешным результатом (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: скандинавкам срочно нужно побеждать. Да и гандикап от 3 места измеряется лишь дополнительными показателями.
Поединки с ирландками для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних встреч Швеция (жен) выиграла 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяйки будут активно атаковать. Скандинавки по игре выглядят куда предпочтительнее оппоненток.
Ирландия (жен)
Турнирное положение: Ирландки крайне слабо выступают в нынешнем отборе. Вот и на данный момент команда пребывает на 4 строчке таблицы своей группы.
При этом Ирландия (жен) имеет весьма ненадежные тылы. В 3 матчах команда пропустила в свои ворота 6 мячей.
Последние матчи: в трех матчах отбора команда не забила ни одного мяча. Так что шансов зацепиться за 2 место маловато.
В минувшем туре отбора команда уступила шведкам (0:3). Да и в поединке с англичанками взять очки не удалось (0:2).
Между тем, команда дала бой сильным француженкам. Правда, тот поединок завершился для нее минимальной коллизией.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно скромно. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.
Между тем, Ирландия (жен) не раз и не два давала бой более сильным оппонентам. Плюс еще не упущен шанс побороться за второе место.
В 5 своих последних поединках команда проиграла 4 раза. В этих матчах ирландки не забили ни разу, пропустив в свои ворота 8 мячей.
Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки. Вот только шведок команда еще никогда не обыгрывала.
Статистика для ставок
- Ирландия (жен) еще не забивала в нынешнем отборочном цикле
- Ирландки не забивали в 5 своих последних матчах
- Последний очный поединок этих соперниц завершился победой шведок (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
Шведки сражаются за прямой выход на женский Евро, да и в последней очной встрече разгромили ирландок.
Ставка: Фора Швеции (жен) -2.5 за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.88