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    Создаст ли Армения проблемы Словении?

    Словения — Армения. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Армения
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    Бенджамин Шешко
    В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Словения — Армения. Начало — 19:00 (мск). Словения — Армения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2024 года

    Словения

  • Любляна
    •  Словения 19:00 Армения

    Армения

  • Ереван
    •

    Словения

    Турнирное положение: Словения успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Финляндию на четыре балла, а также по дополнительным показателям уступила победителю Данию.

    Словения — Армения: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала дома победу над Португалией (2:0).

    Этот успех стал третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на квалификацию отбора на Евро-2024 и товарищеские встречи.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Словения ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма говорит о хороших шансах на успех «Репре», которые проводят последние игры перед стартом в финальной части Евро-2024.

    Бенджамин Шешко — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с пятью голами.

    Армения

    Турнирное положение: Армения не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла четвертое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала восемь очков и отстала от проходной второй строчки на восемь баллов, а также проиграла третьему Уэльсу четыре пункта.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Чехии (1:2) на чужом поле.

    Это поражение продлило серию поражений коллектива до трех поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и одну контрольную игру.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Армения ни разу не выиграла при шести поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, поэтому даже ничья будет для них хорошим результатом на фоне таких результатов.

    Лукас Селараян — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Словении было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчах Армении было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Армении забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа Армении — в 9.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Такой же расклад был и в трех из пяти их последних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Словения не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

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    Словения — Армения. В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Словения — Армения. Начало — 19:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Словения — Армения с коэффициентом 2.17.
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