Словения
Армения
Словения
Турнирное положение: Словения успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.
По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Финляндию на четыре балла, а также по дополнительным показателям уступила победителю Данию.
Словения — Армения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала дома победу над Португалией (2:0).
Этот успех стал третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на квалификацию отбора на Евро-2024 и товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Словения ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма говорит о хороших шансах на успех «Репре», которые проводят последние игры перед стартом в финальной части Евро-2024.
Бенджамин Шешко — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с пятью голами.
Армения
Турнирное положение: Армения не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла четвертое место в группе.
По итогам восьми матчей команда набрала восемь очков и отстала от проходной второй строчки на восемь баллов, а также проиграла третьему Уэльсу четыре пункта.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Чехии (1:2) на чужом поле.
Это поражение продлило серию поражений коллектива до трех поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и одну контрольную игру.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Армения ни разу не выиграла при шести поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, поэтому даже ничья будет для них хорошим результатом на фоне таких результатов.
Лукас Селараян — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Словении было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчах Армении было забито меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Армении забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа Армении — в 9.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.17.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Такой же расклад был и в трех из пяти их последних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: Словения не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35.