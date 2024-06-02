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    «Коринтианс» оторвется от опасной зоны

    «Коринтианс» — «Ботафого». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Ботафого»
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    «Коринтианс»
    «Коринтианс» на своем поле примет «Ботафого» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 03:00 по мск. «Коринтианс» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2024 года

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 03:00 Ботафого

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу на данный момент в таблице идет на 16 строке в таблице, имея в активе лишь пять баллов и красную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

    «Коринтианс» в этом чемпионате смог выиграть лишь одну игру из шести проведенных, дважды еще сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница мячей — 3:5.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «всемогущие» в рамках южноамериканского кубка на своем поле разгромили уругвайский «Расинг» со счетом 3:0 и вышли в плей-офф турнира. В последнем же матче чемпионата Бразилии они проиграли в гостях «Фламенго» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Коринтианс» за предыдущие восемь встреч с учетом всех турниров проиграл только в одном случае. Также за это время коллектив расписал одну мировую и добился аж шести викторий. И за весь этот период команда не смогла забить только в двух случаях.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: Коллектив из города Рио-де-Жанейро с 10 набранными баллами идет сейчас в таблице четвертым и на три очка отстает от лидера.

    «Ботафого» выиграл три игры из шести проведенных, раз сыграл вничью и дважды уступал, забил 12 мячей, а пропустил в свои ворота семь голов.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «одинокая звезда» расписала гостевую мировую со счетом 0:0 с колумбийским «Хуниором» в заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес и вышла в плей-офф турнира. В последней же игре чемпионата она в гостях поделила очки с «Форталезой» — 1:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: К этой встрече «Ботафого» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где он трижды победил и два раза сыграл вничью. В отрезке же десяти предыдущих игр коллектив проиграл только раз и добился семи викторий. И только в одном случае за все это время он не смог забить.

    Статистика для ставок

    • «Коринтианс» дома не проигрывает в восьми встречах кряду, выиграв шесть из них

    • У «Ботафого» 5-матчевая гостевая беспроигрышная серия, в которой было три победы

    • «Коринтианс» на своем поле выиграл у «Ботафого» в четырех из пяти предыдущих очных игр при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Коринтианса» — 2.05, победа «Ботафого» — 3.78, ничья — 3.345.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: В предстоящей же встрече отдаем предпочтение «Коринтиансу». Конечно, он пока в этом чемпионате результатами не радует, однако в родных стенах ему по силам выиграть у столь удобного для себя соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Коринтианса» за 2.05.

    Прогноз: Также поставим здесь на количество забитых мячей больше двух. «Ботафого» в этом сезоне неплох в атаке, да и «Коринтианс» в родных стенах, скорее всего, без голов не останется.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.79.

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    «Коринтианс» — «Ботафого». «Коринтианс» на своем поле примет «Ботафого» в 7-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июня и начнется в 03:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Ботафого» с коэффициентом 2.05.
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