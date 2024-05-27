Индепендьенте
Велес Сарсфилд
«Индепендьенте»
Турнирное положение: «Индепендьенте» стартовал в чемпионате ужасно. Сейчас команда находится на 25 месте турнирной таблицы.
При этом «Индепендьенте» в 2 матчах забил всего 1 мяч. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. «Индепендьенте» расписал мировую с «Платенсе» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Более того, команда все никак не сыграет в оптимальном составе. Нынче травмирован опытный защитник Марконе.
Не сыграют: Иван Марконе — травмирован.
Состояние команды: пора бы «Индепендьенте» подниматься из низов таблицы. Да и оппонент стартовал в чемпионате слабо.
Матчи против «Велес Сарсфилда» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Индепендьенте» выиграл 3 раза при 2 ничьих.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «Индепендьенте» обыгрывал «Велес Сарсфилд».
«Велес Сарсфилд»
Турнирное положение: «Велес Сарсфилд» не столь ярко стартовал чемпионате Аргентины. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Велес Сарсфилд» в 2 стартовых турах добыл лишь 3 очка. Да и с атакой не все позитивно — всего 2 забитых мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда выиграла. «Велес Сарсфилд» минимально одолел «Ньюэллс Олд Бойс».
А вот поединок с «Химнасией и Эгрисимой» команда провалила. Оппонент был сильнее по всем статьям (3:1).
В пяти последних матчах «Велес Сарсфилд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Велес Сарсфилд» выглядит не столь ярко. Между тем, потенциал у команды высокий.
При этом «Велес Сарсфилд» уже 3 года не может обыграть «Индепендьенте». Да и в нынешнем своем состоянии команде будет непросто.
Команда выигрывает с огромной натугой. Да и вообще, в плане креатива у нее имеются значительные сложности.
Наверняка номинальные гости наверняка постарается сыграть максимально надежно в обороне. Свои шансы они поищут в контригре.
Статистика для ставок
- «Велес Сарсфилд» 3 года не может обыграть «Индепендьенте»
- «Индепендьенте» выиграл у «Велес Сарсфилда» в 2 последних очных поединках
- «Индепендьенте» в 2 матчах чемпионата забил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с кардинально разными коэффициентами — 2.80 и 1.36.
- 1.75Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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- 2.80Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Обе команды намерены поднатореть в плане реализации.
И тем, и другим нужно побеждать и выбираться из нижней части турнирной таблицы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 5.60