ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос»-2024: дилемма Надаля, загадка Медведева, мечта Рублева, несправедливый статус Алькараса и грунтовая королева ХавиУход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами «Байер»«Кайзерслаутерн» — «Байер». Онлайн
  • 13:32
    • Рууд одолел Коболли и пробился в финал турнира в Женеве
  • 08:25
    • Ассист Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду» и сравнять счет в серии
  • 14:13
    • Черчесов может возглавить «Пари НН»
  • 08:11
    • «Даллас» минимально обыграл «Миннесоту» и увеличил преимущество в серии
    Все новости спорта

    Голов будет в достатке

    «Индепендьенте» — «Велес Сарсфилд». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 27 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Индепендьенте» — «Велес Сарсфилд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Велес Сарсфилд»
    27 мая в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Индепендьенте» и «Велес Сарсфилд». Начало игры — в 02:00 мск. «Индепендьенте» — «Велес Сарсфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 27 Мая 2024 года

    Индепендьенте

  • Аргентина. Примера
    •  Индепендьенте 02:00 Велес Сарсфилд

    Велес Сарсфилд

  • Аргентина. Примера
    •

    «Индепендьенте»

    Турнирное положение: «Индепендьенте» стартовал в чемпионате ужасно. Сейчас команда находится на 25 месте турнирной таблицы.

    При этом «Индепендьенте» в 2 матчах забил всего 1 мяч. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. «Индепендьенте» расписал мировую с «Платенсе» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Более того, команда все никак не сыграет в оптимальном составе. Нынче травмирован опытный защитник Марконе.

    Не сыграют: Иван Марконе — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: пора бы «Индепендьенте» подниматься из низов таблицы. Да и оппонент стартовал в чемпионате слабо.

    Матчи против «Велес Сарсфилда» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Индепендьенте» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «Индепендьенте» обыгрывал «Велес Сарсфилд».

    «Велес Сарсфилд»

    Турнирное положение: «Велес Сарсфилд» не столь ярко стартовал чемпионате Аргентины. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Велес Сарсфилд» в 2 стартовых турах добыл лишь 3 очка. Да и с атакой не все позитивно — всего 2 забитых мяча.

  • Уход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами
  • Печальный урок для легендарного игрока, пострадавшего от клуба, который он так любит
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда выиграла. «Велес Сарсфилд» минимально одолел «Ньюэллс Олд Бойс».

    А вот поединок с «Химнасией и Эгрисимой» команда провалила. Оппонент был сильнее по всем статьям (3:1).

    В пяти последних матчах «Велес Сарсфилд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Велес Сарсфилд» выглядит не столь ярко. Между тем, потенциал у команды высокий.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Велес Сарсфилд» уже 3 года не может обыграть «Индепендьенте». Да и в нынешнем своем состоянии команде будет непросто.

    Команда выигрывает с огромной натугой. Да и вообще, в плане креатива у нее имеются значительные сложности.

    Наверняка номинальные гости наверняка постарается сыграть максимально надежно в обороне. Свои шансы они поищут в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Велес Сарсфилд» 3 года не может обыграть «Индепендьенте»

    • «Индепендьенте» выиграл у «Велес Сарсфилда» в 2 последних очных поединках

    • «Индепендьенте» в 2 матчах чемпионата забил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с кардинально разными коэффициентами — 2.80 и 1.36.

    Прогноз: Обе команды намерены поднатореть в плане реализации.

    И тем, и другим нужно побеждать и выбираться из нижней части турнирной таблицы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 5.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Шериф — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Факел — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Индепендьенте» — «Велес Сарсфилд». 27 мая в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Индепендьенте» и «Велес Сарсфилд». Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Индепендьенте» — «Велес Сарсфилд» с коэффициентом 2.80.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры