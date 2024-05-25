Алания
Динамо-Махачкала
«Алания»
Турнирное положение: «Барсы» уже давно доигрывают неудачный для себя сезон. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Алания» непривычно бледно выглядит в атаке. В 33 матчах первенства владикавказцы забили всего лишь 40 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла викторию. «Барсы» минимально переиграли «СКА-Хабаровск».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Причем до последней виктории команда Евгения Калешина расписала мировую с «Торпедо» (0:0). А вот «Родине» осетины уступили (1:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: команда Калешина больше не играет, а мучается. Да и шансы на стыки потеряны еще очень давно.
Матчи с махачкалинцами для команды складываются традиционно успешно. Из четырех очных встреч «Алания» выиграла 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что хозяева сыграют не в оптимальном кадровом сочетании. А вот дать бой новоявленному представителю элиты «барсы» явно постараются.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы уже вышли в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Махачкала лишь на 2 пункта отстает от «Химок». Так что команда Хасана Биджиева имеет шансы выиграть первую лигу.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла уверенную викторию. Махачкалинцы переиграли «Родину» (2:0).
Более того, «Динамо» Махачкала имеет самые надежные тылы в лиге. В 33 матчах пропущено всего лишь 17 мячей.
Зато с реализацией у дагестанцев полный швах: 37 голов в 33 матчах. Но по числу побед (18) команда уступает лишь химчанам.
Не сыграют: Сердер Сердеров — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе команда будет стараться запрыгнуть на 1 место. Вот только для этого нужно и самим не плошать, и от «Химок» дождаться осечки.
Между тем, «Динамо» Махачкала в матче первого круга разгромило «барсов». В ворота соперника команда отправила 3 безответных мяча.
И уж наверняка Биджиев бросит в бой основные силы. Правда, не сыграет огребший дисквалификацию Сердеров.
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних своих матчах смотрелся блекло.
Статистика для ставок
- Махачкалинцы пропускают реже всех в лиге — 17 мячей
- «Динамо» Махачкала уже обеспечила себе выход в РПЛ
- И те, и другие в среднем забивают чуть более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.60 и 1.41.
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Прогноз: Махачкалинцы бьются за итоговое первое место, и уж точно будут активно атаковать.
Динамовцы мотивированы завершить сезон победой, да и обороняются почти образцово.
Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60