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    Махачкалинцы завершат сезон победой

    «Алания» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 мая 2024 года

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    «Динамо» Махачкала
    25 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 13:00 мск. «Алания» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Мая 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 13:00 Динамо-Махачкала

    Динамо-Махачкала

  • Махачкала
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    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» уже давно доигрывают неудачный для себя сезон. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алания» непривычно бледно выглядит в атаке. В 33 матчах первенства владикавказцы забили всего лишь 40 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла викторию. «Барсы» минимально переиграли «СКА-Хабаровск».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Причем до последней виктории команда Евгения Калешина расписала мировую с «Торпедо» (0:0). А вот «Родине» осетины уступили (1:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: команда Калешина больше не играет, а мучается. Да и шансы на стыки потеряны еще очень давно.

    Матчи с махачкалинцами для команды складываются традиционно успешно. Из четырех очных встреч «Алания» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что хозяева сыграют не в оптимальном кадровом сочетании. А вот дать бой новоявленному представителю элиты «барсы» явно постараются.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы уже вышли в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Махачкала лишь на 2 пункта отстает от «Химок». Так что команда Хасана Биджиева имеет шансы выиграть первую лигу.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла уверенную викторию. Махачкалинцы переиграли «Родину» (2:0).

    Более того, «Динамо» Махачкала имеет самые надежные тылы в лиге. В 33 матчах пропущено всего лишь 17 мячей.

    Зато с реализацией у дагестанцев полный швах: 37 голов в 33 матчах. Но по числу побед (18) команда уступает лишь химчанам.

    Не сыграют: Сердер Сердеров — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда будет стараться запрыгнуть на 1 место. Вот только для этого нужно и самим не плошать, и от «Химок» дождаться осечки.

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    Между тем, «Динамо» Махачкала в матче первого круга разгромило «барсов». В ворота соперника команда отправила 3 безответных мяча.

    И уж наверняка Биджиев бросит в бой основные силы. Правда, не сыграет огребший дисквалификацию Сердеров.

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних своих матчах смотрелся блекло.

    Статистика для ставок

    • Махачкалинцы пропускают реже всех в лиге — 17 мячей

    • «Динамо» Махачкала уже обеспечила себе выход в РПЛ

    • И те, и другие в среднем забивают чуть более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.60 и 1.41.

    Прогноз: Махачкалинцы бьются за итоговое первое место, и уж точно будут активно атаковать.

    Динамовцы мотивированы завершить сезон победой, да и обороняются почти образцово.

    Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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    «Алания» — «Динамо» Махачкала. 25 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.06.
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