25 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 13:00 мск. «Алания» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» уже давно доигрывают неудачный для себя сезон. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Алания» непривычно бледно выглядит в атаке. В 33 матчах первенства владикавказцы забили всего лишь 40 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла викторию. «Барсы» минимально переиграли «СКА-Хабаровск».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Причем до последней виктории команда Евгения Калешина расписала мировую с «Торпедо» (0:0). А вот «Родине» осетины уступили (1:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: команда Калешина больше не играет, а мучается. Да и шансы на стыки потеряны еще очень давно.

Матчи с махачкалинцами для команды складываются традиционно успешно. Из четырех очных встреч «Алания» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что хозяева сыграют не в оптимальном кадровом сочетании. А вот дать бой новоявленному представителю элиты «барсы» явно постараются.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы уже вышли в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Махачкала лишь на 2 пункта отстает от «Химок». Так что команда Хасана Биджиева имеет шансы выиграть первую лигу.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла уверенную викторию. Махачкалинцы переиграли «Родину» (2:0).

Более того, «Динамо» Махачкала имеет самые надежные тылы в лиге. В 33 матчах пропущено всего лишь 17 мячей.

Зато с реализацией у дагестанцев полный швах: 37 голов в 33 матчах. Но по числу побед (18) команда уступает лишь химчанам.

Не сыграют: Сердер Сердеров — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе команда будет стараться запрыгнуть на 1 место. Вот только для этого нужно и самим не плошать, и от «Химок» дождаться осечки.

Между тем, «Динамо» Махачкала в матче первого круга разгромило «барсов». В ворота соперника команда отправила 3 безответных мяча.

И уж наверняка Биджиев бросит в бой основные силы. Правда, не сыграет огребший дисквалификацию Сердеров.

Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних своих матчах смотрелся блекло.

Статистика для ставок

Махачкалинцы пропускают реже всех в лиге — 17 мячей

«Динамо» Махачкала уже обеспечила себе выход в РПЛ

И те, и другие в среднем забивают чуть более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.60 и 1.41.

Прогноз: Махачкалинцы бьются за итоговое первое место, и уж точно будут активно атаковать.

Динамовцы мотивированы завершить сезон победой, да и обороняются почти образцово.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60