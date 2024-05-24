24 мая в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Металлург» Бекабад и «Навбахор». Начало игры — в 17:00 мск. «Металлург» Бекабад — «Навбахор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлурги» сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Металлург» Бекабад еще ни разу не победил в нынешнем сезоне. Отставание от спасительной 11 позиции составляет 3 очка.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не сумела победить. «Металлурги» расписали мировую с «Андижаном» (1:1).

А вот до того команда сыграла вничью с «Кызылкумом» (0:0). А вот «Пахтакору» она уступила со счетом 3:4.

В 5 своих последних матчах команда потерпела 3 поражения. В этих поединках «Металлург» Бекабад настрелял 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и средняя результативность составляет всего гол за матч.

Матчи против «Навбахора» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Металлург» Бекабад проиграл трижды при 2 паритетах.

Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только тягаться с лидером им явно не по зубам.

«Навбахор»

Турнирное положение: Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. Ныне «Навбахор» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Навбахор» делит лидерство с «Насафом». Плюс команда не проиграла ни разу в нынешнем чемпионате.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова разжилась тремя очками. «Навбахор» минимально одолел ферганский «Нефтчи».

А вот до того команда нанесла поражение «Согдиане» (2:1). Плюс чуть ранее был разгромлен ташкентский «Локомотив» (4:0).

Интересно, что перед этой победной серией «Навбахор» трижды кряду сыграл вничью. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Навбахор» выглядит убедительно. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

На данный момент команда мотивирована оторваться от конкурентов. Поединок с аутсайдером идеально подходит для этого.

Более того, «Навбахор» уже почти 5 лет не проигрывает «металлургам». Да и вообще, команда сейчас на приличном ходу!

Наверняка гости будут действовать первым номером. «Навбахор» явно постарается сыграть на своих сильных качествах.

Статистика для ставок

«Металлург» Бекабад уже почти 5 лет не может обыграть «Навбахор»

«Навбахор» в среднем забивает 2 гола за матч

«Металлург» Бекабад в среднем забивает 1 гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

Прогноз: Номинальные гости явно мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Навбахор» мотивирован оторваться от преследователей, да и соперник имеет проблемы в созидательном плане.

Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.40