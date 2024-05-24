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    «Навбахор» начинает и выигрывает

    «Металлург» Бекабад — «Навбахор». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Бекабад — «Навбахор»
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    «Навбахор»
    24 мая в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Металлург» Бекабад и «Навбахор». Начало игры — в 17:00 мск. «Металлург» Бекабад — «Навбахор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 24 Мая 2024 года

    Металлург Бекабад

  • Бекабад
    •  Металлург Бекабад 17:00 Навбахор

    Навбахор

  • Наманган
    •

    «Металлург» Бекабад

    Турнирное положение: «Металлурги» сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Металлург» Бекабад еще ни разу не победил в нынешнем сезоне. Отставание от спасительной 11 позиции составляет 3 очка.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не сумела победить. «Металлурги» расписали мировую с «Андижаном» (1:1).

    А вот до того команда сыграла вничью с «Кызылкумом» (0:0). А вот «Пахтакору» она уступила со счетом 3:4.

    В 5 своих последних матчах команда потерпела 3 поражения. В этих поединках «Металлург» Бекабад настрелял 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и средняя результативность составляет всего гол за матч.

    Матчи против «Навбахора» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Металлург» Бекабад проиграл трижды при 2 паритетах.

    Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только тягаться с лидером им явно не по зубам.

    «Навбахор»

    Турнирное положение: Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. Ныне «Навбахор» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Навбахор» делит лидерство с «Насафом». Плюс команда не проиграла ни разу в нынешнем чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова разжилась тремя очками. «Навбахор» минимально одолел ферганский «Нефтчи».

    А вот до того команда нанесла поражение «Согдиане» (2:1). Плюс чуть ранее был разгромлен ташкентский «Локомотив» (4:0).

    Интересно, что перед этой победной серией «Навбахор» трижды кряду сыграл вничью. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Навбахор» выглядит убедительно. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

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    На данный момент команда мотивирована оторваться от конкурентов. Поединок с аутсайдером идеально подходит для этого.

    Более того, «Навбахор» уже почти 5 лет не проигрывает «металлургам». Да и вообще, команда сейчас на приличном ходу!

    Наверняка гости будут действовать первым номером. «Навбахор» явно постарается сыграть на своих сильных качествах.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Бекабад уже почти 5 лет не может обыграть «Навбахор»

    • «Навбахор» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Металлург» Бекабад в среднем забивает 1 гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

    Прогноз: Номинальные гости явно мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Навбахор» мотивирован оторваться от преследователей, да и соперник имеет проблемы в созидательном плане.

    Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.40

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    «Металлург» Бекабад — «Навбахор». 24 мая в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Металлург» Бекабад и «Навбахор». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Металлург» Бекабад — «Навбахор» с коэффициентом 2.35.
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