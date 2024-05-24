«Ботафого»
Кубковый путь: Клуб из города Рибейран-Прету уже успел в этом турнире пройти двух соперников, поочередно обыграв по 2:1 «Нова Венецию» и «Анаполис».
В первом же поединке с предстоящим противником «Ботафого» уступил в гостях со счетом 1:2, пропустив решающий гол на восьмой компенсированной минуте матча.
Последние матчи: «Трехцветные» в преддверии этого поединка были разгромлены «Гоясом» со счетом 0:4 в рамках бразильской Серии Б, где плетутся в нижней части таблицы без побед. До этого матча коллектив расписал мировую с «Шапекоэнсе» 0:0 на своем поле.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Ботафого» к этой игре подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией. В данный неудачный период коллектив расписал четыре мировые и трижды уступал. Причем в четырех предыдущих поединках он так и не смог забить.
«Палмейрас»
Кубковый путь: Кубковый путь: Клуб из города Сан-Паулу из-за своего высокого рейтинга начал свой путь в Кубке Бразилии с этого раунда.
И как упоминалось выше, «Палмейрас» в первом поединке этих команд вырвал минимальную домашнюю викторию со счетом 2:1.
Последние матчи: Перед данной игрой «поросята» на своем поле обыграли эквадорский «Индепендьенте дель Валье» 2:1 на групповом этапе Кубка Либертадорес и обеспечили себе выход в 1/8 финала. Перед этим они дома уступили 0:2 «Атлетико Паранаэнсе» в рамках бразильской Серии А, где идут в середине таблицы.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Палмейрас» в отрезке последних своих пяти поединках смог отпраздновать виктории в четырех из них и один матч он еще проиграл. Причем только в двух случаях в этот период «зеленые» сохранили свои ворота на замке, а две из викторий были добыты с минимальной разницей.
Статистика для ставок
- Сейчас у «Ботафого» 6-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было четыре мировые
- «Палмейрас» в гостях не проигрывает в минувших шести поединках, выиграв четыре из них
- «Палмейрас» выиграл у «Ботафого» в четырех из пяти предыдущих очных игр при одной мировой
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.53, победа «Ботафого» — 6.40, ничья — 3.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.73 соответственно.
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Прогноз: «Палмейрас» просто сильнее своего предстоящего противника и на выезде также должен доказать свое превосходство.
Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-1) за 1.86.
Прогноз: И также не исключаем, что и ответный поединок порадует голами и завершиться верховым тоталом.
Ставка: ТБ 2,5 2.06.