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    «Поросяты» пробьются в 1/8 финала

    «Ботафого» — «Палмейрас». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    В ночь на 24 мая пройдет ответный поединок 1/16 финала Кубка Бразилии, в котором «Ботафого» на своем поле примет «Палмейрас». Начало — в 01:00 по мск. «Ботафого» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ботафого»

    Кубковый путь: Клуб из города Рибейран-Прету уже успел в этом турнире пройти двух соперников, поочередно обыграв по 2:1 «Нова Венецию» и «Анаполис».

    В первом же поединке с предстоящим противником «Ботафого» уступил в гостях со счетом 1:2, пропустив решающий гол на восьмой компенсированной минуте матча.

    Последние матчи: «Трехцветные» в преддверии этого поединка были разгромлены «Гоясом» со счетом 0:4 в рамках бразильской Серии Б, где плетутся в нижней части таблицы без побед. До этого матча коллектив расписал мировую с «Шапекоэнсе» 0:0 на своем поле.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Ботафого» к этой игре подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией. В данный неудачный период коллектив расписал четыре мировые и трижды уступал. Причем в четырех предыдущих поединках он так и не смог забить.

    «Палмейрас»

    Кубковый путь: Кубковый путь: Клуб из города Сан-Паулу из-за своего высокого рейтинга начал свой путь в Кубке Бразилии с этого раунда.

    И как упоминалось выше, «Палмейрас» в первом поединке этих команд вырвал минимальную домашнюю викторию со счетом 2:1.

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    • Последние матчи: Перед данной игрой «поросята» на своем поле обыграли эквадорский «Индепендьенте дель Валье» 2:1 на групповом этапе Кубка Либертадорес и обеспечили себе выход в 1/8 финала. Перед этим они дома уступили 0:2 «Атлетико Паранаэнсе» в рамках бразильской Серии А, где идут в середине таблицы.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Палмейрас» в отрезке последних своих пяти поединках смог отпраздновать виктории в четырех из них и один матч он еще проиграл. Причем только в двух случаях в этот период «зеленые» сохранили свои ворота на замке, а две из викторий были добыты с минимальной разницей.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Ботафого» 6-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было четыре мировые

    • «Палмейрас» в гостях не проигрывает в минувших шести поединках, выиграв четыре из них

    • «Палмейрас» выиграл у «Ботафого» в четырех из пяти предыдущих очных игр при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.53, победа «Ботафого» — 6.40, ничья — 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: «Палмейрас» просто сильнее своего предстоящего противника и на выезде также должен доказать свое превосходство.

    Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-1) за 1.86.

    Прогноз: И также не исключаем, что и ответный поединок порадует голами и завершиться верховым тоталом.

    Ставка: ТБ 2,5 2.06.

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    «Ботафого» — «Палмейрас». В ночь на 24 мая пройдет ответный поединок 1/16 финала Кубка Бразилии, в котором «Ботафого» на своем поле примет «Палмейрас». Начало — в 01:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Палмейрас» с коэффициентом 2.06.
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