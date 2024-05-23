«Атлетико Гойаненсе» сыграет против «Бруске» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. «Атлетико Гойаненсе» — «Бруске»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Гойаненсе»

Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Атлетико Гойаненсе» на выезде одержал победу со счетом 1:0.

Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде можно даже не выигрывать в ответном поединке, а достаточно дома сыграть вничью.

Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках Серии А на своем поле проиграл «Крузейро» (0:1).

Эта неудача стала четвертой в шести последних поединках, которые пришлись как на бразильское первенство, так и на Кубок страны.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Атлетико Гойаненсе» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Хотя такие результаты позволили коллективу обеспечить себе хорошие шансы на выход в следующий круг Кубка Бразилии, но с другой стороны привели к тому, что он опустился в зону вылета Серии А с одним баллом — на 19-е место.

Луис Фернанду — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

«Бруске»

Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Бруске» на своем поле уступил нынешнему сопернику со счетом 0:1.

Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде необходимо выигрывать в ответном поединке, и при этом делать это на выезде в дуэли против фаворита.

Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках второго дивизиона бразильского первенства на чужом поле уступил «Сантосу» (0:4).

Эта неудача стала пятой для клуба в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны и Кубок Бразилии.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в 10 последних поединках в разных турнирах «Бруске» один раз выиграл при шести поражениях и трех ничьих.

Такая форма не только ставит под сомнение выход в следующий круг Кубка Бразилии, но и привела к падению аккурат к зоне вылета в Серии B.

Алекс Руан и Паулиньо — авторы двух единственных голов команды в Кубке Бразилии.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Атлетико Гойаненсе» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Бруске» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 3.75, победа «Бруске» — в 6.70.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.64 и 2.13.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивала только одна команда. При этом в двух их последних домашних поединках был реализован такой же сценарий.

В то же время, в четырех из шести последних матчей гостей сыграл тот же расклад.

Ставка: только одна команда забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться удастся лишь хозяевам, ведь в четырех из шести последних матчей «Бруске» забивали лишь его соперники.

Ставка: забьет только «Атлетико Гойаненсе» за 2.18.