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    Вылетит ли «Атлетико Гойаненсе» из Кубка Бразилии?

    «Атлетико Гойаненсе» — «Бруске». Ставка (к. 1.90) и прогноз на Кубок Бразилии 23 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаненсе» — «Бруске»
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    «Атлетико Гойаненсе» выиграл первый матч
    «Атлетико Гойаненсе» сыграет против «Бруске» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. «Атлетико Гойаненсе» — «Бруске»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Атлетико Гойаненсе»

    Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Атлетико Гойаненсе» на выезде одержал победу со счетом 1:0.

    Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде можно даже не выигрывать в ответном поединке, а достаточно дома сыграть вничью.

    Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках Серии А на своем поле проиграл «Крузейро» (0:1).

    Эта неудача стала четвертой в шести последних поединках, которые пришлись как на бразильское первенство, так и на Кубок страны.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Атлетико Гойаненсе» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

    Хотя такие результаты позволили коллективу обеспечить себе хорошие шансы на выход в следующий круг Кубка Бразилии, но с другой стороны привели к тому, что он опустился в зону вылета Серии А с одним баллом — на 19-е место.

    Луис Фернанду — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

    «Бруске»

    Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Бруске» на своем поле уступил нынешнему сопернику со счетом 0:1.

    Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде необходимо выигрывать в ответном поединке, и при этом делать это на выезде в дуэли против фаворита.

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    • Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках второго дивизиона бразильского первенства на чужом поле уступил «Сантосу» (0:4).

    Эта неудача стала пятой для клуба в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны и Кубок Бразилии.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в 10 последних поединках в разных турнирах «Бруске» один раз выиграл при шести поражениях и трех ничьих.

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    Такая форма не только ставит под сомнение выход в следующий круг Кубка Бразилии, но и привела к падению аккурат к зоне вылета в Серии B.

    Алекс Руан и Паулиньо — авторы двух единственных голов команды в Кубке Бразилии.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Атлетико Гойаненсе» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивала только одна команда

    • в пяти из шести последних матчей «Бруске» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 3.75, победа «Бруске» — в 6.70.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.64 и 2.13.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивала только одна команда. При этом в двух их последних домашних поединках был реализован такой же сценарий.

    В то же время, в четырех из шести последних матчей гостей сыграл тот же расклад.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться удастся лишь хозяевам, ведь в четырех из шести последних матчей «Бруске» забивали лишь его соперники.

    Ставка: забьет только «Атлетико Гойаненсе» за 2.18.

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    «Атлетико Гойаненсе» — «Бруске». «Атлетико Гойаненсе» сыграет против «Бруске» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Бруске» с коэффициентом 1.90.
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