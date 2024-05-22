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    «Риека» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 2.12) и прогноз на Кубок Хорватии 22 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Риека» — «Динамо» Загреб
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    Бруно Петкович («Динамо» Загреб)
    «Риека» сыграет против «Динамо» Загреб в финале Кубка Хорватии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Риека» — «Динамо» Загреб: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Хорватия. Кубок 22 Мая 2024 года

    Риека

  • Риека
    •  Риека 19:00 Динамо З

    Динамо З

  • Загреб
    •

    «Риека»

    Турнирное положение: на пути в финал Кубка Хорватии «Риека» еще 2023 году смогла на выезде пройти «Либертас» (9:0) и «Цибалию» (3:1).

    На стадиях 2024 года команда также в гостях оставила не у дел «Рудеш» (1:0) и «Локомотиву» Загреб (1:0). Затем в первой игре финала увезла ничью 0:0 против нынешнего соперника.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре хорватского чемпионата на чужом поле уступил «Осиеку» (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые прошли в рамках разных турниров.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок страны, «Риека» ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты привели к тому, что коллектив по сути подарил чемпионский титул как раз своему нынешнему сопернику, от которого за тур до конца отстает на 10 очков.

    Лучший бомбардир команды в Кубке Хорватии — Франьо Иванович, который забил четыре мяча.

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: на пути в финал Кубка Хорватии «Динамо» Загреб еще в 2023 году прошел на выезде «Поникве» (4:1) и «Ориолик» (8:0).

    На стадиях 2024 года команда оставила не у дел дома «Горицу» (4:0), а также в гостях «Хайдук» (1:0). В первом матче финала она не смогла обыграть дома нынешнего соперника — 0:0.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре хорватского первенства гости одержали победу. На чужом поле они переиграли «Славен Копривницу» (3:2).

    Этот успех стал для загребцев 11-м в 12 последних поединках разных турниров при одной ничьей.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в 12 последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Динамо» Загреб не проиграло при 11 победах и одной ничьей.

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    Такие результаты позволили коллективу не только выйти в финал Кубка Хорватии, но и досрочно завоевать очередной чемпионский титул.

    Сандро Куленович — лучший бомбардир команды в Кубке Хорватии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Риеки» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Динамо» Загреб выиграл

    • в четырех последних матчах «Динамо» Загреб хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» З — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.10, победа «Риеки» — в 5.70.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.73 и 2.12.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Такой расклад сыграл и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    Хотя в 12 из 14 последних матчей «Динамо» З был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Динамо» З выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.36.

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    «Риека» — «Динамо» Загреб. «Риека» сыграет против «Динамо» Загреб в финале Кубка Хорватии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Динамо» Загреб с коэффициентом 2.12.
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