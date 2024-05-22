«Риека» сыграет против «Динамо» Загреб в финале Кубка Хорватии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Риека» — «Динамо» Загреб: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Риека»

Турнирное положение: на пути в финал Кубка Хорватии «Риека» еще 2023 году смогла на выезде пройти «Либертас» (9:0) и «Цибалию» (3:1).

На стадиях 2024 года команда также в гостях оставила не у дел «Рудеш» (1:0) и «Локомотиву» Загреб (1:0). Затем в первой игре финала увезла ничью 0:0 против нынешнего соперника.

Последние матчи: клуб в прошлом туре хорватского чемпионата на чужом поле уступил «Осиеку» (0:2), пропустив два безответных мяча.

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые прошли в рамках разных турниров.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок страны, «Риека» ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты привели к тому, что коллектив по сути подарил чемпионский титул как раз своему нынешнему сопернику, от которого за тур до конца отстает на 10 очков.

Лучший бомбардир команды в Кубке Хорватии — Франьо Иванович, который забил четыре мяча.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: на пути в финал Кубка Хорватии «Динамо» Загреб еще в 2023 году прошел на выезде «Поникве» (4:1) и «Ориолик» (8:0).

На стадиях 2024 года команда оставила не у дел дома «Горицу» (4:0), а также в гостях «Хайдук» (1:0). В первом матче финала она не смогла обыграть дома нынешнего соперника — 0:0.

Последние матчи: в предыдущем туре хорватского первенства гости одержали победу. На чужом поле они переиграли «Славен Копривницу» (3:2).

Этот успех стал для загребцев 11-м в 12 последних поединках разных турниров при одной ничьей.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в 12 последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Динамо» Загреб не проиграло при 11 победах и одной ничьей.

Такие результаты позволили коллективу не только выйти в финал Кубка Хорватии, но и досрочно завоевать очередной чемпионский титул.

Сандро Куленович — лучший бомбардир команды в Кубке Хорватии с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Риеки» было забито больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Динамо» Загреб выиграл

в четырех последних матчах «Динамо» Загреб хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» З — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.10, победа «Риеки» — в 5.70.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.73 и 2.12.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Такой расклад сыграл и в трех из четырех их последних домашних поединков.

Хотя в 12 из 14 последних матчей «Динамо» З был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Динамо» З выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.36.