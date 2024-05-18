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    «Аталанта» продолжит серию побед?

    «Лечче» — «Аталанта». Прогноз и ставка (к. 1.77) на футбол, Серия А, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Аталанта»
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    «Аталанта»
    В субботу, 18 мая, в 37-м туре итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет «Аталанту». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. «Лечче» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2024 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 19:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Лечче»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А, занимая 13-е место в таблице с 37-ю очками в активе. «Лечче» только теоретически может попасть в зону вылета.

    Дело в том, что команда опережает «красную зону» на 5 очков за 2 тура до конца чемпионата. Если «Дженоа» сможет набрать хотя бы один балл, то уже точно не сможет вылететь.

    Лечче — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Лечче» проиграл «Удинезе» (0:2), а до этого победил очки с «Кальяри» (1:1), сравняв счет на 84-й минуте.

    В последних 5-и встречах чемпионата Италии «Лечче» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также 1 раз уступил. За этот период команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

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    Не сыграют: Ламек Банда, Кастриот Дермаку и Мохамед Каба (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Лечче» регулярно набирает очки в последнее время, команда точно не будет претендовать на вылет, но и еврокубков им уже не видать.

    Интересно, что в прошлом сезоне «Лечче» обыгрывал «Аталанту» со счетом 2:1 на чужом поле, забив по голу в каждом тайме. Сможет ли команда вновь повторить этот результат? Большой вопрос.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Серии А с 63 очками в активе после 35-и туров. За 3 тура до конца чемпионата «Аталанта» продолжает бороться за сохранение прописки в Лиге чемпионов.

    Команда все еще может обогнать «Ювентус» (4-е место) и «Болонью» (3-е место), но в то же время на пятки «Аталанте» наступает «Рома», уступая на 3 очка.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Аталанта» обыграл на своем поле ту же «Рому» со счетом 2:1, а 15-го мая команда уступила «Ювентусу» (0:1) в финале Кубка Италии.

    Несмотря на это, у «Аталанты» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью.

    Не сыграют: Сеад Колашинац, Эмиль Холм (у обоих — травмы) и Тен Копмейнерс (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: В Серии А «Аталанта» играет очень уверенно. К тому же, команда вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Байером». Можно сказать, что сезон для «Аталанты» определенно удался.

    В нынешнем сезоне команда уже обыгрывала «Лечче». В рамках 18-го тура Серии А «Аталанта» одолела своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 58-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» не проигрывает в Серии А на протяжении 5-и последних матчей (4 победы и 1 ничья)

    • «Лечче» не может победить на протяжении 3-х последних матчей (1 поражение и 2 ничьих)

    • В последних 3-х очных встречах «Лечче» дважды обыгрывал «Аталанту»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.75, победа «Лечче» — 4.50, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» откроет счет уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Аталанты» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.77.

    Прогноз: «Аталанта» продолжит побеждать.

    Ставка: Победа «Аталанты» за 1.75.

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    «Лечче» — «Аталанта». В субботу, 18 мая, в 37-м туре итальянской Серии А «Лечче» на своем поле примет «Аталанту». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Аталанта» с коэффициентом 1.77.
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