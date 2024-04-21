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    Три очка для «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, АПЛ, 21 апреля 2024 года

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    «Кристал Пэлас»
    21 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Апреля 2024 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонцы несколько отдалились от опасной зоны. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Кристал Пэлас» выиграл всего в 8 матчах АПЛ. Да и с результативностью у команды имеются проблемы: 37 мячей в 32 матчах.

    Кристал Пэлас — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Кристал Пэлас» переиграл мощный «Ливерпуль» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах лондонцы добыли всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Плюс ко всему, «Кристал Пэлас» еще не решил главную задачу. Более того, у лондонцев еще есть матч в запасе.

    Не сыграют: Марк Геи, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре, Крис Ричардс, Матеус Франка — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: Лондонцы победой над «Ливерпулем» явно улучшили свои шансы на спасение. Правда, лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи против «Вест Хэма» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Кристал Пэлас» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Команда не проигрывает землякам уже более 2 лет.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» уже ни на что толком не претендуют. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    Вообще же, «Вест Хэм» имеет огромные проблемы в обороне. В 33 матчах чемпионата Англии лондонцы пропустили 58 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Вест Хэм» уступил «Фулхэму» со счетом 0:2.

    В пяти последних матчах лондонцы выиграли всего раз. В этих поединках игроки «Вест Хэма» забили 4 мяча при 7 пропущенных в собственные ворота.

    «Молотобойцам» выход в еврокубки не светит, да и стабильностью они не блещут. Да и серия из 3 матчей без побед явно угнетает.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вест Хэм» выглядит не столь уверенно. Команда все никак не вернется в победную гавань.

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    В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Так что «Вест Хэм» может абсолютно спокойно доигрывать нынешний чемпионат.

    При этом «Вест Хэм» довольно неплохо атакует. В 33 матчах АПЛ игроки лондонского клуба наколотили 52 мяча.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Вест Хэм» постарается прервать серию своих неудач.

    Статистика для ставок

    • «Молотобойцы» более 2 лет не обыгрывают «Кристал Пэлас»

    • «Кристал Пэлас» в среднем забивает чуть более гола за матч

    • В матче первого круга была зафиксирована ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.87 и 2.08.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее «молотобойцев».

    Фактор своего поля и проблемы соперника станут основными слагаемыми виктории «Кристал Пэлас».

    Ставка: Победа «Кристал Пэлас» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.22. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Кристал Пэлас»?
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