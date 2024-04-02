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    Сможет ли «Галатасарай» добыть разгромную победу?

    «Галатасарай» — «Хатайспор». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Хатайспор»
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    Мауро Икарди
    В рамках 31-го тура чемпионата Турции 2 апреля пройдет матч «Галатасарай» — «Хатайспор». Начало — 20:30 (мск). «Галатасарай» — «Хатайспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Апреля 2024 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:30 Хатайспор Хатайспор
  • Турция. Суперлига
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    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» в нынешнем сезоне несется к очередному чемпионству. Сейчас команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Галатасарай» лишь на 2 очка опережает «Фенербахче». Да и Мауро Икарди настрелял 17 мячей в чемпионате.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась очередными тремя баллами. «Галатасарай» переиграл «Касымпашу» (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    У стамбульцев еще и надежные тылы! В 30 матчах Суперлиги в воротах команды побывало всего лишь 20 мячей.

    Не сыграют: Давинсон Санчес — травмирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Однако терять очки совершенно нельзя.

    Вот только поединки против «Хатайспора» для команды проходят непросто. Из 5 последних очных встреч «сарай» выиграл трижды при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Галатасарай» постарается добыть свою четвертую победу кряду. Хозяева намерены действовать первым номером.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Хатайспор» сражается за выживание в Суперлиге. На текущий момент команда находится на 15 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Хатайспор» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Да и с победами складывается не очень: всего 7 викторий.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Хатайспор» разгромил «Самсунспор» (3:0).

    До того команда расписала мировую с «Кайсериспором» (1:1). А вот чуть раньше случилось поражение от «Фенербахче» (0:2).

    Между тем, в матче первого круга «Хатайспор» обыграл лидера (2:1). Да и вообще команда считается ершистой.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна дать бой кому угодно. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

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    В пяти своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. Причем забить ей удалось 5 мячей при 6 пропущенных.

    Между тем, «Хатайспор» уже не раз показывал зубы местным грандам. Да и собственное турнирное положение заставляет биться за каждый балл.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Плюс команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

    Статистика для ставок

    • Стамбульцы победили в 3 своих последних поединках

    • «Хатайспор» выиграл в матче первого круга (2:1)

    • В двух своих последних матчах «Галатасарай» забил 10 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.85, а победа оппонента — в скромные 12.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.37 и 2.76.

    Прогноз: Стамбульцы в последних матчах блистают, так что явно снова будут активны в атаке.

    Хозяева смотрятся сильнее соперника, да и вообще, «Галатасарай» не собирается отдавать лидерство.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.01

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Хатайспор» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Галатасарай» добыть разгромную победу?
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