«Вердер»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «музыкантов» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Вердер» вряд ли поборется за топ-6. Да и с результативностью у команды складывается не очень: 35 мячей в 26 поединках.
Вердер — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть очки. «Вердер» проиграл «Униону» со счетом 1:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
В паузу, связанную с матчами сборных, бременцы провели товарищеский поединок. В нем команда уступила «Ганноверу» (1:3).
Не сыграют: Давид Ковнацки, Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы. Сенне Линен, Митчелл Вайзер, Йенс Стаге — дисквалифицированы.
Состояние команды: Бременцы имеют серьезные кадровые проблемы. Фактически полсостава команды не сможет ей помочь в отчетном туре.
Матчи против «Вольфсбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вердер» выиграл один раз при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, бременцы уже почти 3 года проигрывали «волкам».
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне выступают явно ниже ожиданий. На текущий момент команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Вольфсбург» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда нечасто: 31 мяч в 26 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Вольфсбург» пал под натиском «Аугсбурга» (1:2).
Причем это поражение стало для «волков» уже третьим кряду. Причем в этих поединках команда не пропускала меньше 2 голов за матч.
А вот последняя виктория случилась еще в декабре прошлого года. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.
Не сыграют: Патрик Виммер — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вольфсбург» явно не впечатляет. Команда находится не в лучшем психологическом состоянии.
Вот только с победами у «волков» складывается не очень. Их в активе у команды всего лишь 6 в нынешнем чемпионате.
Плюс ко всему, «Вольфсбург» нынче испытывает сложности даже в матчах со скромными оппонентами. Да и игра команды выглядит бледновато.
Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Вольфсбург» будет рад даже итоговой ничьей в Бремене.
Статистика для ставок
- «Волки» проиграли в 3 своих последних поединках
- «Вольфсбург» не обыгрывает «музыкантов» уже 3 года
- Последний очный поединок соперников завершился паритетом (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Бристоль Сити — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, и явно не преуспеют в плане реализации.
У бременцев имеются кадровые проблемы, да и «волки» выглядят бледно, так что едва ли можно ожидать высокой общей результативности.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.72