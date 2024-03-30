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    «Вердер» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 марта 2024 года

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    Марвин Дукш
    В рамках 27-го тура чемпионата Германии 30 марта пройдет матч «Вердер» — «Вольфсбург». Начало — 17:30 (мск). «Вердер» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Марта 2024 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Вердер»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «музыкантов» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вердер» вряд ли поборется за топ-6. Да и с результативностью у команды складывается не очень: 35 мячей в 26 поединках.

    Вердер — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть очки. «Вердер» проиграл «Униону» со счетом 1:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    В паузу, связанную с матчами сборных, бременцы провели товарищеский поединок. В нем команда уступила «Ганноверу» (1:3).

    Не сыграют: Давид Ковнацки, Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы. Сенне Линен, Митчелл Вайзер, Йенс Стаге — дисквалифицированы.

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    Состояние команды: Бременцы имеют серьезные кадровые проблемы. Фактически полсостава команды не сможет ей помочь в отчетном туре.

    Матчи против «Вольфсбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вердер» выиграл один раз при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, бременцы уже почти 3 года проигрывали «волкам».

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне выступают явно ниже ожиданий. На текущий момент команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вольфсбург» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда нечасто: 31 мяч в 26 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Вольфсбург» пал под натиском «Аугсбурга» (1:2).

    Причем это поражение стало для «волков» уже третьим кряду. Причем в этих поединках команда не пропускала меньше 2 голов за матч.

    А вот последняя виктория случилась еще в декабре прошлого года. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

    Не сыграют: Патрик Виммер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вольфсбург» явно не впечатляет. Команда находится не в лучшем психологическом состоянии.

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    Вот только с победами у «волков» складывается не очень. Их в активе у команды всего лишь 6 в нынешнем чемпионате.

    Плюс ко всему, «Вольфсбург» нынче испытывает сложности даже в матчах со скромными оппонентами. Да и игра команды выглядит бледновато.

    Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Вольфсбург» будет рад даже итоговой ничьей в Бремене.

    Статистика для ставок

    • «Волки» проиграли в 3 своих последних поединках

    • «Вольфсбург» не обыгрывает «музыкантов» уже 3 года

    • Последний очный поединок соперников завершился паритетом (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

    Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, и явно не преуспеют в плане реализации.

    У бременцев имеются кадровые проблемы, да и «волки» выглядят бледно, так что едва ли можно ожидать высокой общей результативности.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.72

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    Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет малоГолов будет мало
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