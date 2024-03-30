В рамках 27-го тура чемпионата Германии 30 марта пройдет матч «Вердер» — «Вольфсбург». Начало — 17:30 (мск). «Вердер» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «музыкантов» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Вердер» вряд ли поборется за топ-6. Да и с результативностью у команды складывается не очень: 35 мячей в 26 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть очки. «Вердер» проиграл «Униону» со счетом 1:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

В паузу, связанную с матчами сборных, бременцы провели товарищеский поединок. В нем команда уступила «Ганноверу» (1:3).

Не сыграют: Давид Ковнацки, Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы. Сенне Линен, Митчелл Вайзер, Йенс Стаге — дисквалифицированы.

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Состояние команды: Бременцы имеют серьезные кадровые проблемы. Фактически полсостава команды не сможет ей помочь в отчетном туре.

Матчи против «Вольфсбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вердер» выиграл один раз при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, бременцы уже почти 3 года проигрывали «волкам».

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне выступают явно ниже ожиданий. На текущий момент команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда нечасто: 31 мяч в 26 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Вольфсбург» пал под натиском «Аугсбурга» (1:2).

Причем это поражение стало для «волков» уже третьим кряду. Причем в этих поединках команда не пропускала меньше 2 голов за матч.

А вот последняя виктория случилась еще в декабре прошлого года. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

Не сыграют: Патрик Виммер — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вольфсбург» явно не впечатляет. Команда находится не в лучшем психологическом состоянии.

Вот только с победами у «волков» складывается не очень. Их в активе у команды всего лишь 6 в нынешнем чемпионате.

Плюс ко всему, «Вольфсбург» нынче испытывает сложности даже в матчах со скромными оппонентами. Да и игра команды выглядит бледновато.

Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Вольфсбург» будет рад даже итоговой ничьей в Бремене.

Статистика для ставок

«Волки» проиграли в 3 своих последних поединках

«Вольфсбург» не обыгрывает «музыкантов» уже 3 года

Последний очный поединок соперников завершился паритетом (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, и явно не преуспеют в плане реализации.

У бременцев имеются кадровые проблемы, да и «волки» выглядят бледно, так что едва ли можно ожидать высокой общей результативности.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.72