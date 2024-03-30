В рамках 30-го тура чемпионата Испании 30 марта пройдет матч «Альмерия» — «Осасуна». Начало — 18:15 (мск). «Альмерия» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: «Альмерия» в нынешнем сезоне сражается за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на самом дне турнирной таблицы.

При этом «Альмерия» выиграла всего 1 раз в 29 матчах Примеры. Так что вылет команды выглядит дело почти решенным.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Альмерия» смогла одолеть «Лас-Пальмас» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Альмерия» добыла всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

До своей первой виктории в чемпионате команда не дала себя одолеть «Севилье» (2:2). Впрочем, «Альмерия» слишком поздно спохватилась.

Не сыграют: Луис Суарес — травмирован. Гонсало Мелеро — дисквалифицирован.

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Состояние команды: в последних матчах команда несколько прибавила. При этом «Альмерия» в среднем забивает чуть менее гола за матч.

Матчи против «Осасуны» для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Альмерия» проиграла 4 раза при одном паритете.

При этом «Альмерия» не обыгрывает «Осасуну» уже 8 с половиной лет. Однако сейчас хозяева до конца будут сражаться за спасение.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне уже не борется ни за что. На текущий момент команда пребывает на 12 строчке таблицы.

Причем «Осасуна» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда маловато: 33 мяча в 29 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Осасуна» потерпела поражение от «Реала» (2:4).

Причем до того команда уступила еще и «Жироне» (0:2). А вот с «Алавесом» справиться удалось (1:0).

Вообще, «Осасуна» имеет серьезные кадровые проблемы. Сразу ряд ведущих игроков находятся в клубном лазарете.

Не сыграют: Кике Барха, Унаи Гарсия — травмированы. Лукас Торро — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Осасуна» не показывает стабильных результатов. Плюс отсутствие нескольких заметных исполнителей снижает тактическую маневренность команды.

В двух своих последних матчах команда потерпела поражения. Так что морально-психологический дух явно не на высоте.

Плюс ко всему, «Осасуна» уже почти потеряла мотивацию на нынешний чемпионат. В еврокубки команда не поднимется, да и вылет не грозит.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Статистика для ставок

«Альмерия» больше 8 лет не обыгрывает «Осасуну»

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

Три последних очных поединка завершились победами «Осасуны»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Альмерия» в последних матчах выглядела весьма выгодно.

«Альмерия» играет в родных стенах, и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

Ставка: Победа «Альмерии» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.20