ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
    Все новости спорта

    Добудет ли «Альмерия» свою вторую победу в Примере?

    «Альмерия» — «Осасуна». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Примера, 30 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Альмерию Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Осасуна»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Аррибас
    В рамках 30-го тура чемпионата Испании 30 марта пройдет матч «Альмерия» — «Осасуна». Начало — 18:15 (мск). «Альмерия» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Марта 2024 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 18:15 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •

    «Альмерия»

    Турнирное положение: «Альмерия» в нынешнем сезоне сражается за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на самом дне турнирной таблицы.

    При этом «Альмерия» выиграла всего 1 раз в 29 матчах Примеры. Так что вылет команды выглядит дело почти решенным.

    Альмерия — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.603.352.85Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Альмерия» смогла одолеть «Лас-Пальмас» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Альмерия» добыла всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    До своей первой виктории в чемпионате команда не дала себя одолеть «Севилье» (2:2). Впрочем, «Альмерия» слишком поздно спохватилась.

    Не сыграют: Луис Суарес — травмирован. Гонсало Мелеро — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: в последних матчах команда несколько прибавила. При этом «Альмерия» в среднем забивает чуть менее гола за матч.

    Матчи против «Осасуны» для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Альмерия» проиграла 4 раза при одном паритете.

    При этом «Альмерия» не обыгрывает «Осасуну» уже 8 с половиной лет. Однако сейчас хозяева до конца будут сражаться за спасение.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне уже не борется ни за что. На текущий момент команда пребывает на 12 строчке таблицы.

    Причем «Осасуна» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда маловато: 33 мяча в 29 поединках.

  • Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
  • Вспоминаем игроков, которые остались в своих клубах несмотря на внезапное и позорное понижение в классе
  • 27/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Осасуна» потерпела поражение от «Реала» (2:4).

    Причем до того команда уступила еще и «Жироне» (0:2). А вот с «Алавесом» справиться удалось (1:0).

    Вообще, «Осасуна» имеет серьезные кадровые проблемы. Сразу ряд ведущих игроков находятся в клубном лазарете.

    Не сыграют: Кике Барха, Унаи Гарсия — травмированы. Лукас Торро — дисквалифицирован.

    Состояние команды: ныне «Осасуна» не показывает стабильных результатов. Плюс отсутствие нескольких заметных исполнителей снижает тактическую маневренность команды.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В двух своих последних матчах команда потерпела поражения. Так что морально-психологический дух явно не на высоте.

    Плюс ко всему, «Осасуна» уже почти потеряла мотивацию на нынешний чемпионат. В еврокубки команда не поднимется, да и вылет не грозит.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Альмерия» больше 8 лет не обыгрывает «Осасуну»

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    • Три последних очных поединка завершились победами «Осасуны»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Альмерия» в последних матчах выглядела весьма выгодно.

    «Альмерия» играет в родных стенах, и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Альмерии» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Престон — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч КПР — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Норвич — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Осасуна» с коэффициентом 2.70. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Альмерия» свою вторую победу в Примере?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры