«Альмерия»
Турнирное положение: «Альмерия» в нынешнем сезоне сражается за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на самом дне турнирной таблицы.
При этом «Альмерия» выиграла всего 1 раз в 29 матчах Примеры. Так что вылет команды выглядит дело почти решенным.
Альмерия — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Альмерия» смогла одолеть «Лас-Пальмас» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Альмерия» добыла всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
До своей первой виктории в чемпионате команда не дала себя одолеть «Севилье» (2:2). Впрочем, «Альмерия» слишком поздно спохватилась.
Не сыграют: Луис Суарес — травмирован. Гонсало Мелеро — дисквалифицирован.
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Состояние команды: в последних матчах команда несколько прибавила. При этом «Альмерия» в среднем забивает чуть менее гола за матч.
Матчи против «Осасуны» для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Альмерия» проиграла 4 раза при одном паритете.
При этом «Альмерия» не обыгрывает «Осасуну» уже 8 с половиной лет. Однако сейчас хозяева до конца будут сражаться за спасение.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне уже не борется ни за что. На текущий момент команда пребывает на 12 строчке таблицы.
Причем «Осасуна» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда маловато: 33 мяча в 29 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Осасуна» потерпела поражение от «Реала» (2:4).
Причем до того команда уступила еще и «Жироне» (0:2). А вот с «Алавесом» справиться удалось (1:0).
Вообще, «Осасуна» имеет серьезные кадровые проблемы. Сразу ряд ведущих игроков находятся в клубном лазарете.
Не сыграют: Кике Барха, Унаи Гарсия — травмированы. Лукас Торро — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Осасуна» не показывает стабильных результатов. Плюс отсутствие нескольких заметных исполнителей снижает тактическую маневренность команды.
В двух своих последних матчах команда потерпела поражения. Так что морально-психологический дух явно не на высоте.
Плюс ко всему, «Осасуна» уже почти потеряла мотивацию на нынешний чемпионат. В еврокубки команда не поднимется, да и вылет не грозит.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Альмерия» больше 8 лет не обыгрывает «Осасуну»
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- Три последних очных поединка завершились победами «Осасуны»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Альмерия» в последних матчах выглядела весьма выгодно.
«Альмерия» играет в родных стенах, и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.
Ставка: Победа «Альмерии» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.20