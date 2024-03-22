Германия U21
Турнирное положение: В нынешней квалификации немцы выносят всех подряд. Молодой бундестим логично лидирует в своей группе.
При этом Германия U21 в 4 матчах добыла 4 виктории. Причем в этих поединках немцы настреляли 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Германия U21 — Косово U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла важнейших три очка. Немцы уверенно расправились с поляками (3:1).
До того Германия U21 разгромила эстонцев (4:1). А вот чуть ранее команда сумела одолеть болгарских одногодок (3:2).
Блистает в нынешней кампании Юссуфа Мукоко. Форвард настрелял уже 6 мячей и является лидером гонки бомбардиров.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма монолитно. Да и с реализацией у немцев полный порядок.
Тем не менее, расслабляться немцам уж точно не стоит. К тому же поляки наступают на пятки, имея столько же очков в активе.
И уж совсем очевидно, что Германия U21 будет действовать с позиции силы. Хозяева выглядят куда монолитнее нестабильного оппонента.
Косово U21
Турнирное положение: Косовары нынешний отбор проводят весьма посредственно. Сейчас команда занимает 4 место в таблице.
Причем сборная Косово U21 в 6 поединках квалификации забила 8 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.
Последние матчи: в своем последнем матче команда добыла три зачетных балла. Косовары уверенно переиграли израильтян (3:1).
До того команда расписала мировую с болгарами (2:2). Да и вообще, серия без поражений составляет 3 матча подряд.
В первом матче с немцами сборная Косово U21 уступила. Балканцы пропустили в свои ворота три безответных мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем состоянии Косово U21 едва ли будет претендовать на что-то серьезное. Да и вообще, оборона команды уж слишком ненадежна.
Причем главным бичом команды можно считать нестабильность в игре и результатах. Да и бороться на равных с немцами вряд ли выйдет.
Матчи против немцев для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков сборная Косово U21 проиграла дважды при одном паритете.
И уж совсем очевидно, что гости будут стараться зацепиться за очки. Косовары еще не сказали своего последнего слова в текущем отборе.
Статистика для ставок
- Сборная Косово U21 еще ни разу не обыгрывала немцев
- Германия U21 выиграла все 4 своих матча в группе
- Немцы в среднем забивают 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.20, а победа оппонента — в скромные 34.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 2.93.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Немцы явно будут максимально активны в атаке, в которой способны преуспеть.
Молодой бундестим имеет сильный состав, и уж точно не допустит недооценки соперника.
Ставка: Фора Германии U21 -3.5 за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.48