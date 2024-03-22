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    Молодые немцы разгромят косоваров

    Германия U21 — Косово U21. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 22 марта 2024 года

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    Юссуфа Мукоко
    В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Германия U21 — Косово U21. Начало — 20:00 (мск). Германия U21 — Косово U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа D 22 Марта 2024 года
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  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа D
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    Германия U21

    Турнирное положение: В нынешней квалификации немцы выносят всех подряд. Молодой бундестим логично лидирует в своей группе.

    При этом Германия U21 в 4 матчах добыла 4 виктории. Причем в этих поединках немцы настреляли 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Германия U21 — Косово U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла важнейших три очка. Немцы уверенно расправились с поляками (3:1).

    До того Германия U21 разгромила эстонцев (4:1). А вот чуть ранее команда сумела одолеть болгарских одногодок (3:2).

    Блистает в нынешней кампании Юссуфа Мукоко. Форвард настрелял уже 6 мячей и является лидером гонки бомбардиров.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма монолитно. Да и с реализацией у немцев полный порядок.

    Тем не менее, расслабляться немцам уж точно не стоит. К тому же поляки наступают на пятки, имея столько же очков в активе.

    И уж совсем очевидно, что Германия U21 будет действовать с позиции силы. Хозяева выглядят куда монолитнее нестабильного оппонента.

    Косово U21

    Турнирное положение: Косовары нынешний отбор проводят весьма посредственно. Сейчас команда занимает 4 место в таблице.

    Причем сборная Косово U21 в 6 поединках квалификации забила 8 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда добыла три зачетных балла. Косовары уверенно переиграли израильтян (3:1).

    До того команда расписала мировую с болгарами (2:2). Да и вообще, серия без поражений составляет 3 матча подряд.

    В первом матче с немцами сборная Косово U21 уступила. Балканцы пропустили в свои ворота три безответных мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем состоянии Косово U21 едва ли будет претендовать на что-то серьезное. Да и вообще, оборона команды уж слишком ненадежна.

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    Причем главным бичом команды можно считать нестабильность в игре и результатах. Да и бороться на равных с немцами вряд ли выйдет.

    Матчи против немцев для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков сборная Косово U21 проиграла дважды при одном паритете.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стараться зацепиться за очки. Косовары еще не сказали своего последнего слова в текущем отборе.

    Статистика для ставок

    • Сборная Косово U21 еще ни разу не обыгрывала немцев

    • Германия U21 выиграла все 4 своих матча в группе

    • Немцы в среднем забивают 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.20, а победа оппонента — в скромные 34.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 2.93.

    Прогноз: Немцы явно будут максимально активны в атаке, в которой способны преуспеть.

    Молодой бундестим имеет сильный состав, и уж точно не допустит недооценки соперника.

    Ставка: Фора Германии U21 -3.5 за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.48

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    Ставка и прогноз на матч Германия U21 — Косово U21 с коэффициентом 2.57. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Молодые немцы разгромят косоваров
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