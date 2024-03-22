В рамках товарищеского поединка 22 марта пройдет матч ЦСКА — «Бунедкор». Начало — 19:00 (мск). ЦСКА — «Бунедкор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» проводят откровенно не лучший свой сезон. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом ЦСКА на 8 очка отстает от лидера РПЛ «Зенита». Вот только москвичи уже умудрились растерять немало очков на ровном месте.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда Владимира Федотова победила. Москвичи в Кубке России переиграли ростовчан (2:0).

Вообще, в 3 своих весенних матчах ЦСКА добыл 2 виктории при одной ничьей. В этих поединках игроки команды забили 5 голов, пропустив в свои ворота всего однажды.

Плюс «красно-синие» продолжают свой кубковый путь. А вот чемпионская гонка в РПЛ, похоже, пройдет без «армейцев».

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась весьма симпатично. Москвичи еще способны удивить!

Главным бичом команды является реализация. Голевых моментов «армейцы» создают немало, но забивают не так много.

И уж совсем очевидно, что ЦСКА сильнее узбеков. Да и вообще, армейская молодежь должна прибавлять!

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» новый сезон начал крайне неудачно. По итогам 3 туров команда осела в зоне вылета.

Причем «Бунедкор» в трех матчах набрал всего лишь 1 балл. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла свои первые баллы. «Бунедкор» подписал мировую с «Навбахором» (2:2).

А вот до того команда проиграла «Андижану» (1:5). Причем чуть ранее случилось еще поражение от «Кызылкума» (1:3).

Плюс ко всему, «Бунедкор» зимой заметно обновился в кадровом плане. Так что сейчас команда, по сути, строится заново.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Весенний старт явно больно ударил по самолюбию клуба. «Бунедкор» и близко не демонстрирует свой потенциал.

Главной проблемой команды является крайне ненадежные тылы. В трех стартовых турах пропущено 10 мячей.

Так что в поединке с ЦСКА у узбеков будет отличная возможность проверить свои силы на фоне сильного соперника. А уж дать бой россиянам для команды будет делом чести.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. «Бунедкор» явно не будет лишь обороняться.

Статистика для ставок

«Бунедкор» в 3 первых весенних матчах пропустил 10 мячей

Москвичи в 3 весенних матчах пропустили всего 1 раз

ЦСКА не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.83 и 2.01.

Прогноз: «Армейцы» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

Команда Федотова даже не в оптимальном кадровом сочетании просто обязана обыгрывать проблемных узбеков.

Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече одна из команд не сумеет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.06