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    «Армейцы» совершат блицкриг

    ЦСКА — «Бунедкор». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Бунедкор»
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    Антон Заболотный
    В рамках товарищеского поединка 22 марта пройдет матч ЦСКА — «Бунедкор». Начало — 19:00 (мск). ЦСКА — «Бунедкор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» проводят откровенно не лучший свой сезон. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом ЦСКА на 8 очка отстает от лидера РПЛ «Зенита». Вот только москвичи уже умудрились растерять немало очков на ровном месте.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда Владимира Федотова победила. Москвичи в Кубке России переиграли ростовчан (2:0).

    Вообще, в 3 своих весенних матчах ЦСКА добыл 2 виктории при одной ничьей. В этих поединках игроки команды забили 5 голов, пропустив в свои ворота всего однажды.

    Плюс «красно-синие» продолжают свой кубковый путь. А вот чемпионская гонка в РПЛ, похоже, пройдет без «армейцев».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась весьма симпатично. Москвичи еще способны удивить!

    Главным бичом команды является реализация. Голевых моментов «армейцы» создают немало, но забивают не так много.

    И уж совсем очевидно, что ЦСКА сильнее узбеков. Да и вообще, армейская молодежь должна прибавлять!

    «Бунедкор»

    Турнирное положение: «Бунедкор» новый сезон начал крайне неудачно. По итогам 3 туров команда осела в зоне вылета.

    Причем «Бунедкор» в трех матчах набрал всего лишь 1 балл. Да и сама игра команды вызывает явные вопросы.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла свои первые баллы. «Бунедкор» подписал мировую с «Навбахором» (2:2).

    А вот до того команда проиграла «Андижану» (1:5). Причем чуть ранее случилось еще поражение от «Кызылкума» (1:3).

    Плюс ко всему, «Бунедкор» зимой заметно обновился в кадровом плане. Так что сейчас команда, по сути, строится заново.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Весенний старт явно больно ударил по самолюбию клуба. «Бунедкор» и близко не демонстрирует свой потенциал.

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    Главной проблемой команды является крайне ненадежные тылы. В трех стартовых турах пропущено 10 мячей.

    Так что в поединке с ЦСКА у узбеков будет отличная возможность проверить свои силы на фоне сильного соперника. А уж дать бой россиянам для команды будет делом чести.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. «Бунедкор» явно не будет лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • «Бунедкор» в 3 первых весенних матчах пропустил 10 мячей

    • Москвичи в 3 весенних матчах пропустили всего 1 раз

    • ЦСКА не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.83 и 2.01.

    Прогноз: «Армейцы» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

    Команда Федотова даже не в оптимальном кадровом сочетании просто обязана обыгрывать проблемных узбеков.

    Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече одна из команд не сумеет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Бунедкор» с коэффициентом 2.44. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. «Армейцы» совершат блицкриг
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