В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Белоруссия U21 — Греция U21. Начало — 14:30 (мск). Белоруссия U21 — Греция U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Белоруссия U21

Турнирное положение: Белорусы на молодежном уровне весьма сильны. Причем нынешний созыв молодежки выглядит весьма впечатляюще.

При этом Белоруссия U21 в нынешней квалификации откровенно разочаровывает. Молодые сябры уже потеряли все шансы на 2 место в группе.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Белорусы минимально уступили хорватским одногодкам.

Вообще, в 7 своих последних матчах Белоруссия U21 проиграла. Причем одна из неудач пришлась на поединок со скромными фарерцами (2:3).

До неудачи с хорватами белорусы еще и крупно уступили португальцам (1:6). Причем дома сябры также были биты (0:5).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит откровенно неудачно. Да и оборона белорусов стала походить на проходной двор.

Тем не менее, белорусы не боятся никого. Да и пора бы команде добывать очки! Их в активе у молодых сябров ныне лишь 3.

И уж совсем очевидно, что Белоруссия U21 будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются добыть первую победу в нынешней квалификации.

Греция U21

Турнирное положение: Греки сражаются за одно из двух первых мест в группе. Сейчас молодые эллины находятся на 2 месте.

Причем Греция U21 в 6 поединках квалификации добыла 3 виктории. Эллины настреляли 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем последнем матче команда продемонстрировала свое умение выжимать максимум из своих возможностей. Греки переиграли молодых португальцев (2:1).

До того команда нанесла поражение сборной Фарерских островов U21 (3:0). А вот до того греки уступили тем же португальцам (0:2).

Наверняка в этом поединке Греция U21 будет действовать первым номером. Шансы на 1 место еще сохраняются.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Греция U21 вполне способна выиграть группу. Вот только эллинам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Явно не лучшим образом действует и оборона команды. Греки в среднем пропускают гол за матч.

Матчи против белорусов для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков эллины выиграли 4.

И уж совсем очевидно, что гости будут драться за 3 очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров греки просто обязаны.

Статистика для ставок

Греция U21 выиграла у белорусов в 5 матчах из 7

Белоруссия U21 последний раз обыгрывала эллинов 12 лет назад

Греки выиграли в двух своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Греция U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.

Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

Греки смотрятся несколько увереннее, но и белорусская молодежка явно способна показать зубы.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке белорусы не уступят сопернику.

Ставка: Белоруссия U21 не проиграет за 3.05