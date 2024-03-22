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    Белоруссия U21 — Греция U21. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 22 марта 2024 года

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    Молодые сябры
    В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Белоруссия U21 — Греция U21. Начало — 14:30 (мск). Белоруссия U21 — Греция U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 22 Марта 2024 года
    Белоруссия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    •  Белоруссия U21 14:30 Греция U21 Греция U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
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    Белоруссия U21

    Турнирное положение: Белорусы на молодежном уровне весьма сильны. Причем нынешний созыв молодежки выглядит весьма впечатляюще.

    При этом Белоруссия U21 в нынешней квалификации откровенно разочаровывает. Молодые сябры уже потеряли все шансы на 2 место в группе.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Белорусы минимально уступили хорватским одногодкам.

    Вообще, в 7 своих последних матчах Белоруссия U21 проиграла. Причем одна из неудач пришлась на поединок со скромными фарерцами (2:3).

    До неудачи с хорватами белорусы еще и крупно уступили португальцам (1:6). Причем дома сябры также были биты (0:5).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит откровенно неудачно. Да и оборона белорусов стала походить на проходной двор.

    Тем не менее, белорусы не боятся никого. Да и пора бы команде добывать очки! Их в активе у молодых сябров ныне лишь 3.

    И уж совсем очевидно, что Белоруссия U21 будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются добыть первую победу в нынешней квалификации.

    Греция U21

    Турнирное положение: Греки сражаются за одно из двух первых мест в группе. Сейчас молодые эллины находятся на 2 месте.

    Причем Греция U21 в 6 поединках квалификации добыла 3 виктории. Эллины настреляли 9 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда продемонстрировала свое умение выжимать максимум из своих возможностей. Греки переиграли молодых португальцев (2:1).

    До того команда нанесла поражение сборной Фарерских островов U21 (3:0). А вот до того греки уступили тем же португальцам (0:2).

    Наверняка в этом поединке Греция U21 будет действовать первым номером. Шансы на 1 место еще сохраняются.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Греция U21 вполне способна выиграть группу. Вот только эллинам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    Явно не лучшим образом действует и оборона команды. Греки в среднем пропускают гол за матч.

    Матчи против белорусов для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков эллины выиграли 4.

    И уж совсем очевидно, что гости будут драться за 3 очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров греки просто обязаны.

    Статистика для ставок

    • Греция U21 выиграла у белорусов в 5 матчах из 7

    • Белоруссия U21 последний раз обыгрывала эллинов 12 лет назад

    • Греки выиграли в двух своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Греция U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в скромные 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.

    Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

    Греки смотрятся несколько увереннее, но и белорусская молодежка явно способна показать зубы.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке белорусы не уступят сопернику.

    Ставка: Белоруссия U21 не проиграет за 3.05

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    Ставка и прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21 с коэффициентом 2.54. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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