Белоруссия U21
Турнирное положение: Белорусы на молодежном уровне весьма сильны. Причем нынешний созыв молодежки выглядит весьма впечатляюще.
При этом Белоруссия U21 в нынешней квалификации откровенно разочаровывает. Молодые сябры уже потеряли все шансы на 2 место в группе.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Белорусы минимально уступили хорватским одногодкам.
Вообще, в 7 своих последних матчах Белоруссия U21 проиграла. Причем одна из неудач пришлась на поединок со скромными фарерцами (2:3).
До неудачи с хорватами белорусы еще и крупно уступили португальцам (1:6). Причем дома сябры также были биты (0:5).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит откровенно неудачно. Да и оборона белорусов стала походить на проходной двор.
Тем не менее, белорусы не боятся никого. Да и пора бы команде добывать очки! Их в активе у молодых сябров ныне лишь 3.
И уж совсем очевидно, что Белоруссия U21 будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются добыть первую победу в нынешней квалификации.
Греция U21
Турнирное положение: Греки сражаются за одно из двух первых мест в группе. Сейчас молодые эллины находятся на 2 месте.
Причем Греция U21 в 6 поединках квалификации добыла 3 виктории. Эллины настреляли 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем последнем матче команда продемонстрировала свое умение выжимать максимум из своих возможностей. Греки переиграли молодых португальцев (2:1).
До того команда нанесла поражение сборной Фарерских островов U21 (3:0). А вот до того греки уступили тем же португальцам (0:2).
Наверняка в этом поединке Греция U21 будет действовать первым номером. Шансы на 1 место еще сохраняются.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Греция U21 вполне способна выиграть группу. Вот только эллинам нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Явно не лучшим образом действует и оборона команды. Греки в среднем пропускают гол за матч.
Матчи против белорусов для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков эллины выиграли 4.
И уж совсем очевидно, что гости будут драться за 3 очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров греки просто обязаны.
Статистика для ставок
- Греция U21 выиграла у белорусов в 5 матчах из 7
- Белоруссия U21 последний раз обыгрывала эллинов 12 лет назад
- Греки выиграли в двух своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Греция U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.
Греки смотрятся несколько увереннее, но и белорусская молодежка явно способна показать зубы.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке белорусы не уступят сопернику.
Ставка: Белоруссия U21 не проиграет за 3.05