«Эшторил»
Турнирное положение: Команда продолжает вести отчаянную борьбу за выживание в чемпионате Португалии. «Эшторил» занимает 16-е место в лиге с 22 очками в активе.
Предстоящий матч против «Портимоненсе» будет очень важен, ведь команда вполне может покинуть зону стыковых матчей, в случае победы над соперником.
Эшторил — Портимоненсе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедших турах «Эшторил» выступил далеко не лучшим образом. В последнем туре команда уступила «Бенфике» (1:3), а матчем ранее проиграла «Викторию Гимарайнш» с таким же счетом.
За последние 5 матчей в чемпионате Португалии «Эшторил» проиграл 4 раза и однажды сыграл вничью. За этот период команда пропустила 14 голов при 7-и забитых.
Интересно, что в 4-х последних матчах «Эшторил» пропустил по 3 гола за игру. В нынешнем сезоне команда также очень много пропустила (49 голов), но при этом «Эшторил» довольно много забил (41).
Не сыграют: Эрик Кабако и Джордан Холсгроув (у обоих травмы).
Состояние команды: «Эшторил» не похож на ту команду, которая хочет сохранить прописку в чемпионате Португалии. У «Желто-синих» большие проблемы в обороне.
Последний раз «Эшторил» цеплялся за очки в матчах с «Портимоненсе» еще в прошлом сезоне. В октябре 2022-го года команды сыграли вничью (1:1). «Эшторил» упустил победу, пропустив единственный гол на 88-й минуте.
«Портимоненсе»
Турнирное положение: Команда является соседом с «Эшторилом» по таблице в чемпионате Португалии. «Портимоненсе» занимает 15-е место с 23 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 1 балл.
Эта команда одна из худших в лиге по надежности в обороне. «Портимоненсе» пропустил 52 гола. Примечательно, что и результативность оставляет желать лучшего. «Портимоненсе» забили только 24 гола за 25 встреч.
Последние матчи: Игра команды в прошедших турах также оставляет желать лучшего. В последнем туре «Портимоненсе» проиграл «Порту» (0:3), а матче ранее команда сыграла вничью с «Визелой» (0:0).
За последние 6 матчей у команды нет ни одной победы, 4 поражения и два ничейных результата. За этот период «Портимоненсе» пропустил 13 голов при 2-х забитых.
Состояние команды: «Портимоненсе» очень много пропускает в нынешнем сезоне, но в последнее время у команды также начались большие проблемы с результативностью.
Стоит отметить, что «Портимоненсе» уже обыгрывал «Эшторил» в нынешнем сезоне. В октябре 2023-го года команда победила со счетом 1:0, забив единственный гол на 31-й минуте встречи.
Статистика для ставок
- В последних 3-х матчах «Портимоненсе» не забил ни одного гола
- «Эшторил» не может победить на протяжении 5-и последних матчей
- В 4-х последних матчах «Эшторил» пропускает по 3 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:«Эшторил» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.95, а победа «Портимоненсе» — в 4.90.
ТБ 2.5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.10.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что гости не смогут забить.
Ставка: Индивидуальный тотал «Портимоненсе» 0.5 меньше за 2.45.
Прогноз: «Эшторил» никак не может победить в последнее время, но его соперник находится в еще более глубокой яме. Можно поставить на победу хозяев.
Ставка: Победа «Эшторила» за 1.68.