«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» в нынешнем сезоне привычно борются за чемпионский титул. На данный момент команда находится на скромном 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Шахтер» Донецк потенциально лидирует. Правда, на пару со своим традиционным главным конкурентом киевским «Динамо».
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Шахтер» не заметил амбициозный «Кривбасс» (5:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл лишь 2 победы, одна из которых техническая. При этом в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Отличный сезон проводит Дмитрий Крыськив. Хавбек «горняков» в нынешнем чемпионате настрелял уже 6 мячей в ворота соперников.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Горняки» весьма прилично выглядят в атаке. А вот оборона не столь надежна, что и проявилось в недавних матчах с «Марселем».
Матчи против «Колоса» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков дончане выиграли 4 раза при одном паритете.
И уж совсем очевидно, что «Шахтер» Донецк будет активно атаковать. И состав у команды весьма крепкий, да и забивать есть кому.
«Колос»
Турнирное положение: Клуб из живописной Ковалевки вполне способен побороться за топ-5. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Колос» чаще всех, наряду с «Рухом», играет вничью. Паритетов у команды уже насчитывается 9.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Колос» в родных стенах уступил «Руху» (0:1).
Причем до того команда Ярослава Вишняка переиграла «Верес» (2:0). Да и в контрольных матчах «Колос» не демонстрировал нужной стабильности.
Вообще, «Колос» явно способен прибавить. Состав у команды, по меркам УПЛ, очень даже приличный. Один Андрей Тотовицкий чего стоит!
Не сыграют: Валерий Бондаренко — дисквалифицирован.
Состояние команды: в своем нынешнем виде «Колос» явно не сказал своего последнего слова. «Аграрии», как минимум, могут подняться на пару ступенек.
Правда, с реализацией у команды пока не все так гладко. В 18 матчах УПЛ игроки «Колоса» забили всего лишь 13 мячей.
Плюс ко всему, «Колос» слишком редко побеждает. Всего 5 викторий — явно мало для анонсированной борьбы за попадание в еврокубки.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться дать бой действующему чемпиону. «Колос» способен выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- «Шахтер» Донецк проигрывает реже всех в чемпионате — 2 раза
- «Колос», наряду с «Рухом», чаще всех играет вничью — 9 паритетов
- «Колос» последний раз отбирал очки у «горняков» 3 года назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 8.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.
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Прогноз: «Горняки» после последней виктории находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.
Дончане явно намереваются захватить лидерство в чемпионате, а значит, продемонстрируют свою силу в атаке.
Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -1.5 за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, команды выдадут результативный поединок.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03