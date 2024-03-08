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    «Горняки» не заметят «Колос»

    «Шахтер» Донецк — «Колос». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, УПЛ, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Колос»
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    Ярослав Ракицкий
    В рамках 20-го тура чемпионата Украины 8 марта пройдет матч «Шахтер» Донецк — «Колос». Начало — 19:00 (мск). «Шахтер» Донецк — «Колос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Марта 2024 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 19:00 Колос Колос
  • Ковалёвка
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    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Горняки» в нынешнем сезоне привычно борются за чемпионский титул. На данный момент команда находится на скромном 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шахтер» Донецк потенциально лидирует. Правда, на пару со своим традиционным главным конкурентом киевским «Динамо».

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Шахтер» не заметил амбициозный «Кривбасс» (5:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл лишь 2 победы, одна из которых техническая. При этом в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Отличный сезон проводит Дмитрий Крыськив. Хавбек «горняков» в нынешнем чемпионате настрелял уже 6 мячей в ворота соперников.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: «Горняки» весьма прилично выглядят в атаке. А вот оборона не столь надежна, что и проявилось в недавних матчах с «Марселем».

    Матчи против «Колоса» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков дончане выиграли 4 раза при одном паритете.

    И уж совсем очевидно, что «Шахтер» Донецк будет активно атаковать. И состав у команды весьма крепкий, да и забивать есть кому.

    «Колос»

    Турнирное положение: Клуб из живописной Ковалевки вполне способен побороться за топ-5. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Колос» чаще всех, наряду с «Рухом», играет вничью. Паритетов у команды уже насчитывается 9.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Колос» в родных стенах уступил «Руху» (0:1).

    Причем до того команда Ярослава Вишняка переиграла «Верес» (2:0). Да и в контрольных матчах «Колос» не демонстрировал нужной стабильности.

    Вообще, «Колос» явно способен прибавить. Состав у команды, по меркам УПЛ, очень даже приличный. Один Андрей Тотовицкий чего стоит!

    Не сыграют: Валерий Бондаренко — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Колос» явно не сказал своего последнего слова. «Аграрии», как минимум, могут подняться на пару ступенек.

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    Правда, с реализацией у команды пока не все так гладко. В 18 матчах УПЛ игроки «Колоса» забили всего лишь 13 мячей.

    Плюс ко всему, «Колос» слишком редко побеждает. Всего 5 викторий — явно мало для анонсированной борьбы за попадание в еврокубки.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться дать бой действующему чемпиону. «Колос» способен выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» Донецк проигрывает реже всех в чемпионате — 2 раза

    • «Колос», наряду с «Рухом», чаще всех играет вничью — 9 паритетов

    • «Колос» последний раз отбирал очки у «горняков» 3 года назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 8.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: «Горняки» после последней виктории находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

    Дончане явно намереваются захватить лидерство в чемпионате, а значит, продемонстрируют свою силу в атаке.

    Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -1.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, команды выдадут результативный поединок.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

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    Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Донецк — «Колос» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. «Горняки» не заметят «Колос»
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