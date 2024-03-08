В рамках 25-го тура чемпионата Португалии 8 марта пройдет матч «Эштрела» — «Каса». Начало — 23:45 (мск). «Эштрела» — «Каса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эштрела»

Турнирное положение: «Эштрела» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Эштрела» отстает от спасительной 15 позиции лишь по дополнительным показателям. Да и вообще, плотность в таблице высокая.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Португалии команда потерпела поражение. «Эштрела» была разгромлена «Брагой» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эштрела» добыла всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

В трех последних матчах команда забила всего 1 мяч. При этом лишь в поединке с «Шавишем» она смогла добыть очки (1:1).

Не сыграют: Мансур — травмирован.

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Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. При этом «Эштрела» в среднем забивает чуть меньше гола за матч.

Матчи против «Касы» для команды исторически складываются довольно успешно. Из трех очных поединков «Эштрела» выиграла 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что «Эштрела» постарается выбраться из опасной зоны. Тем паче, соперник также не преуспевает в плане реализации.

«Каса»

Турнирное положение: «Каса» в нынешнем сезоне является середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке таблицы.

Причем гандикап от опасной зоны измеряется 5 зачетными пунктами. Впрочем, и до пьедестала команде ой как далеко.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным пунктом. «Каса» не сумела одолеть «Жил Висенте» (0:0).

Причем до того команда выиграла дважды кряду. Поочередно были обыграны «Арока» (1:0) и «Витория Гимарайнш» (2:0).

Вообще, «Каса» явно прибавил после зимней паузы. Причем в 5 матчах этого года ереванцы еще ни разу не пропустили!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Каса» явно способна поправить свои турнирные дела. Команда потенциально может подняться на пару строчек вверх.

Правда, с реализацией у команды пока не все так гладко. Забивают игроки «Касы» в среднем менее гола за матч.

Плюс ко всему, «Каса» слишком часто проигрывает. В пассиве у команды уже 11 поражений в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Каса» уж точно не даст себя в обиду в этой встрече.

Статистика для ставок

«Эштрела» не побеждала в 3 своих последних поединках

«Каса» имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эштрела» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.51 и 1.53.

Прогноз: Гости находятся на подъеме, а значит, будут максимально активны в атаке.

«Каса» выглядит явно сильнее «Эштрелы», и уж точно воспользуется проблемами хозяев.

Ставка: Победа «Касы» за 3.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.05