В понедельник, 4 марта, в 24-м туре португальской Примейры «Фамаликан» дома сразится против «Боавишты». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Фамаликан» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: На данный момент в таблице команда Жуана Педру Соузы идет с 28 очками на восьмой строке и от опасной зоны оторвалась всего на четыру пункта.

У «Фамаликана» шесть викторий, восемь мировых исходов и восемь проигрышей, забито 23 мяча, а пропустила команда в свои ворота 28 голов.

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Последние матчи: В прошлом туре первенства «бело-синие» потерпели гостевое фиаско от соседа по таблице «Ароки» 2:3, ведя в счете по ходу матча дважды. Перед этим была дома победа над «Риу Аве» 2:1, которая прервала 3-матчевую безвыигрышную серию коллектива.

Не сыграют: Нападающий Пума будет отбывать дисквалификацию.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В новом году «Фамаликан» успел провести семь матчей в рамках чемпионата страны. И за это время он по два раза побеждал и играл вничью, а также три встречи проиграл. В отрезке же пяти минувших игр коллектив уступил в трех из них при одном выигрыше.

«Боавишта»

Турнирное положение: На данный момент в таблице подопечные Рикардо Пайвы с 24 очками идут 12, но от красной зоны оторвались всего лишь на два пункта.

«Боавишта» в текущем первенстве добилась шести викторий, столько же встреч свела вничью и 11 матчей проиграла, забила 30 голов, а пропустила на 14 больше.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата коллектив из Порту на своем поле был разгромлен «Брагой» 0:4, а ранее на выезде уступил аутсайдеру «Шавишу» со счетом 1:2, а до этого он не проигрывал на протяжении двух игр кряду, набрав за это время четыре очка.

Не сыграют: В лазарете команды находятся хавбек Аугусто Дабо и вратарь Сезар.

Состояние команды: В отрезке последних шести матчей первенства «пантеры» добились только одной виктории, один поединок еще они за это время завершили вничью и четыре встречи проиграли. И в этот период «Боавишта» в половине случаев уходила с поля без забитого мяча.

Статистика для ставок

У «Фамаликана» дома в минувших семи встречах две победы и три фиаско

«Боавишта» в гостях проиграла пять из семи последних игр при одной победе

«Фамаликан» обыграл «Боавишту» в трех из пяти предыдущих очных игр и раз уступил за это время. Причем все эти матчи были верховыми

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фамаликана» — 1.98, победа «Боавишты» — 3.95, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.80 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии рекомендуем ставить на верховой исход, так как и между собой, и в последнем отрезке в общем, эти клубы зачастую выдают результативные матчи.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.05.

Прогноз: И также еще в этом матче ставим на викторию «Фамаликана», который неплохо играет против предстоящего противника, обыграв его в трех из пяти предыдущих очных противостояний.

Ставка: победа «Фамаликана» за 1.98.