«Шальке»
Турнирное положение: Игра «Шальке» в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего. Команда плотно засела в нижней части таблицы.
Клуб из Гельзенкирхена на данный момент находится на 14-й строчке в таблице. Набрано 26 очков в 23-х матчах.
Шальке 04 — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Шальке» в феврале провел четыре встречи. У команды две победы и два поражения.
«Шальке» в этом месяце выиграл оба домашних матча. Удалось обыграть «Брауншвейг» и «Веен» — оба раза со счетом 1:0. В гостях «Шальке» уступил «Хольштайн Килю» (0:1) и «Магдебургу» (0:3).
Состояние команды: «Шальке» в 2024 году не хватает стабильности. Команда чередует победы и поражения.
«Шальке» в новом году провел 6 официальных встреч. Были зафиксированы две победы и четыре поражения.
Команда из Гельзенкирхена выделяется своей бескомпромиссностью. «Шальке» редко играет вничью. В нынешнем сезоне мировых исхода было только два.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Санкт-Паули» в текущем сезоне претендует на повышение в классе. У команды высокие шансы завоевать путевку в Бундеслигу.
После 23-х туров «Санкт-Паули» лидирует с приличным отрывом. В активе команды 48 очков. Отрыв от второго места составляет 6 баллов.
Последние матчи: Ранее «Санкт-Паули» уверенно разобрался со своим главным конкурентом в борьбе за лидерство — «Хольштайн Килем». Клуб в результативной встрече одержал победу в гостях со счетом 4:3.
На данный момент у «Санкт-Паули» серия из двух побед кряду. Удастся ли выиграть в Гельзенкирхене?
Состояние команды: С начала года «Санкт-Паули» провел семь матчей. В целом результаты у клуба очень успешные.
За семь игр зафиксировано только одно поражение. «Санкт-Паули» разочаровал фанатов 10 февраля. Тогда была неудача во встрече с «Магдебургом» (0:1).
Статистика для ставок
- «Шальке» не уступает дома с 20 января.
- «Санкт-Паули» выиграл два последних матча во второй Бундеслиге.
- В нынешнем сезоне «Санкт-Паули» и «Шальке» встречались дважды и оба раза клуб из Гельзенкирхена проигрывал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается за 1.86. Ничья — в 3.70, победа хозяев — в 4.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 2.02.
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Прогноз: Лидер второй Бундеслиги набрал хорошую форму. «Санкт-Паули» удастся одержать очередную победу.
Ставка: Победа «Санкт-Паули» за 1.86.
Прогноз: «Шальке» и «Санкт-Паули» обычно играют друг с другом результативно. Предстоящий матч не будет исключением.
Ставка: Обе команды забьют за 1.75.