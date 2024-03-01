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    «Санкт-Паули» увезет три очка из Гельзенкирхена

    «Шальке» — «Санкт-Паули». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, вторая Бундеслига, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Санкт-Паули»
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    «Санкт-Паули»
    «Шальке» — «Санкт-Паули» пройдет 1 марта в рамках 24-го тура второй Бундеслиги, начало — 20:30 (мск). «Шальке» — «Санкт-Паули»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 01 Марта 2024 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Санкт-Паули Санкт-Паули
  • Гамбург
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    «Шальке»

    Турнирное положение: Игра «Шальке» в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего. Команда плотно засела в нижней части таблицы.

    Клуб из Гельзенкирхена на данный момент находится на 14-й строчке в таблице. Набрано 26 очков в 23-х матчах.

    Шальке 04 — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Шальке» в феврале провел четыре встречи. У команды две победы и два поражения.

    «Шальке» в этом месяце выиграл оба домашних матча. Удалось обыграть «Брауншвейг» и «Веен» — оба раза со счетом 1:0. В гостях «Шальке» уступил «Хольштайн Килю» (0:1) и «Магдебургу» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Шальке» в 2024 году не хватает стабильности. Команда чередует победы и поражения.

    «Шальке» в новом году провел 6 официальных встреч. Были зафиксированы две победы и четыре поражения.

    Команда из Гельзенкирхена выделяется своей бескомпромиссностью. «Шальке» редко играет вничью. В нынешнем сезоне мировых исхода было только два.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» в текущем сезоне претендует на повышение в классе. У команды высокие шансы завоевать путевку в Бундеслигу.

    После 23-х туров «Санкт-Паули» лидирует с приличным отрывом. В активе команды 48 очков. Отрыв от второго места составляет 6 баллов.

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  • 24/02/2024

    • Последние матчи: Ранее «Санкт-Паули» уверенно разобрался со своим главным конкурентом в борьбе за лидерство — «Хольштайн Килем». Клуб в результативной встрече одержал победу в гостях со счетом 4:3.

    На данный момент у «Санкт-Паули» серия из двух побед кряду. Удастся ли выиграть в Гельзенкирхене?

    Состояние команды: С начала года «Санкт-Паули» провел семь матчей. В целом результаты у клуба очень успешные.

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    За семь игр зафиксировано только одно поражение. «Санкт-Паули» разочаровал фанатов 10 февраля. Тогда была неудача во встрече с «Магдебургом» (0:1).

    Статистика для ставок

    • «Шальке» не уступает дома с 20 января.

    • «Санкт-Паули» выиграл два последних матча во второй Бундеслиге.

    • В нынешнем сезоне «Санкт-Паули» и «Шальке» встречались дважды и оба раза клуб из Гельзенкирхена проигрывал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается за 1.86. Ничья — в 3.70, победа хозяев — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 2.02.

    Прогноз: Лидер второй Бундеслиги набрал хорошую форму. «Санкт-Паули» удастся одержать очередную победу.

    Ставка: Победа «Санкт-Паули» за 1.86.

    Прогноз: «Шальке» и «Санкт-Паули» обычно играют друг с другом результативно. Предстоящий матч не будет исключением.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Шальке» — «Санкт-Паули» с коэффициентом 1.86. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. «Санкт-Паули» увезет три очка из Гельзенкирхена
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