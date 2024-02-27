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    «Комо» начнет без прелюдий

    «Лекко» — «Комо». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Серия B, 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лекко» — «Комо»
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    «Комо»
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Лекко» — «Комо». Начало — 22:30 (мск). «Лекко» — «Комо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 27 Февраля 2024 года
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    •  Lecco 22:30 Комо Комо
  • Италия. Серия B
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    «Лекко»

    Турнирное положение: «Лекко» в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. Команда явно стоит на вылет из Серии B.

    При этом команда слабовато выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться лишь 27 забитыми голами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один балл. «Лекко» не дал себя обыграть «Тернане» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лекко» потерпел 4 поражения. Причем забила в них команда 3 мяча, пропустив в свои ворота 12.

    Причем не выигрывает команда уже на протяжении 2 месяцев. Да и оборона напоминает проходной двор: 49 пропущенных мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне команда выглядит главным кандидатом на понижение в классе. Да и проигрывает «Лекко» частенько — 15 матчей.

    Поединки против «Комо» для команды проходят традиционно продуктивно. Из пяти последних очных встреч «Лекко» выиграл 2 раз при 3 паритетах.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть первую за 2 месяца викторию в чемпионате. Правда, соперник все же выглядит монолитнее.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии B.

    Команда забила 34 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 29.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории при 3 поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Комо» выглядит крайне нестабильно. Команда чередует успешные поединки с бледными.

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    При этом «Комо» частенько теряет очки на ровном месте. Например, домашнее поражение от «Асколи» (0:2) стало настоящей сенсацией.

    В предыдущем туре чемпионата «Комо» добыл один зачетный пункт. Команда не дала себя одолеть лидеру «Парме» (1:1).

    В этой встрече гости явно будут действовать первым номером. «Комо» не обыгрывал оппонента уже почти 14 лет, так что есть мотивация добыть долгожданную викторию.

    Статистика для ставок

    • «Лекко» не выигрывает на протяжении 2 месяцев

    • «Лекко» пропустил больше всех в лиге — 49 мячей

    • «Комо» не обыгрывал «Лекко» уже 13 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.90 и 1.91.

    Прогноз: «Комо» весьма неплохо атакует, и уж в поединке с аутсайдером должен быстро преуспеть в плане реализации.

    «Лекко» проигрывает матч за матчем, к тому же пропускает чаще всех в нынешнем чемпионате.

    Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Комо» уверенно расправится с аутсайдером.

    Ставка: Фора «Комо» -1.5 за 3.14

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