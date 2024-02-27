В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Лекко» — «Комо». Начало — 22:30 (мск). «Лекко» — «Комо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лекко»

Турнирное положение: «Лекко» в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. Команда явно стоит на вылет из Серии B.

При этом команда слабовато выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться лишь 27 забитыми голами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один балл. «Лекко» не дал себя обыграть «Тернане» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лекко» потерпел 4 поражения. Причем забила в них команда 3 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Причем не выигрывает команда уже на протяжении 2 месяцев. Да и оборона напоминает проходной двор: 49 пропущенных мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне команда выглядит главным кандидатом на понижение в классе. Да и проигрывает «Лекко» частенько — 15 матчей.

Поединки против «Комо» для команды проходят традиционно продуктивно. Из пяти последних очных встреч «Лекко» выиграл 2 раз при 3 паритетах.

И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть первую за 2 месяца викторию в чемпионате. Правда, соперник все же выглядит монолитнее.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 34 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 29.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории при 3 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Комо» выглядит крайне нестабильно. Команда чередует успешные поединки с бледными.

При этом «Комо» частенько теряет очки на ровном месте. Например, домашнее поражение от «Асколи» (0:2) стало настоящей сенсацией.

В предыдущем туре чемпионата «Комо» добыл один зачетный пункт. Команда не дала себя одолеть лидеру «Парме» (1:1).

В этой встрече гости явно будут действовать первым номером. «Комо» не обыгрывал оппонента уже почти 14 лет, так что есть мотивация добыть долгожданную викторию.

Статистика для ставок

«Лекко» не выигрывает на протяжении 2 месяцев

«Лекко» пропустил больше всех в лиге — 49 мячей

«Комо» не обыгрывал «Лекко» уже 13 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.90 и 1.91.

Прогноз: «Комо» весьма неплохо атакует, и уж в поединке с аутсайдером должен быстро преуспеть в плане реализации.

«Лекко» проигрывает матч за матчем, к тому же пропускает чаще всех в нынешнем чемпионате.

Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Комо» уверенно расправится с аутсайдером.

Ставка: Фора «Комо» -1.5 за 3.14