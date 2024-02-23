В рамках товарищеского поединка 23 февраля пройдет матч «Динамо» — «Балтика». Начало — 16:00 (мск). «Динамо» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Эта команда весьма неплохо выглядит на текущих тренировочных сборах.

Из 8 сыгранных контрольных поединков были выиграны 6. В двух остальных команда Марцела Лички расписывала мировые.

Последние матчи: в предыдущем спарринге «Динамо» добыло очередную уверенную викторию. Со счетом 5:1 были биты «Крылья Советов».

В 8 контрольных матчах динамовцы настреляли уже 28 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота подопечные Лички пропустили 11 мячей.

«Сине-белые» постепенно прибавляют. Константин Тюкавин и его партнеры весьма солидно выглядят в атаке, и явно намерены сверкнуть во второй половине чемпионата.

Не сыграют: Федор Смолов — травмирован.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Динамо» явно будет стараться продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с нестабильной «Балтикой» является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

«Динамо» имеет качественный подбор атакующих исполнителей. Кроме Тюкавина, способен выстрелить еще и Денис Макаров, оформивший дубль в последнем спарринге.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы в нынешнее межсезонье активно проводят спарринги. В 6 поединках команда Сергея Игнашевича победила четырежды.

При этом «балтийцы» уступили «Факелу» (1:2), да и в последнем контрольном поединке пали под натиском «Ротора» (1:2).

Последние матчи: калининградцы успели переиграть крепкий тульский «Арсенал» (3:1), да и с «Акроном» победили в перестрелке (5:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Балтика» видится коллективом-загадкой. Команда Игнашевича пока не показывает всего своего потенциала.

К слову, «Балтика» традиционно неудачно противостоит динамовцам. Калининградцы в 5 последних очных поединках трижды уступили сопернику.

В этом поединке «балтийцы» явно сыграют вторым номером. Впрочем, «Балтика» умеет результативно контратаковать.

Статистика для ставок

«Динамо» в 8 контрольных матчах добыло 6 побед

«Балтика» выиграла 4 раза в 6 своих спаррингах

На нынешних сборах «Динамо» забило 28 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.86, а победа соперника — в скромные 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.80 и 2.18.

Прогноз: Подопечные Лички по игре выглядят сильнее соперника, и наверняка будут агрессивны в атаке.

«Динамо» явно намеревается продолжить свой мощный ход в контрольных поединках.

Ставка: Победа «Динамо» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.22