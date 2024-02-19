«Тенерифе»
Турнирное положение: С 33 набранными очками «Тенерифе» находится на 15 строке в турнирной таблице Сегунды и всего на пять баллов опережает зону вылета.
Канарцы в текущем первенстве добились девяти выигрышей, 11 встреч они проиграли и расписали шесть мировых, забили всего 22 гола, а пропустили на два больше.
Коэффициенты матча Тенерифе — Эльденсе
Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде проиграли дублю «Вильярреала» со счетом 0:1. И тем самым они продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до семи встреч.
Не сыграют: Из-за дисквалификации игру пропустит форвард Анхель Анхель, у которого семь голов этом сезоне.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: Островитяне сейчас имеют 7-матчевую серию без побед. В этот период они расписали три мировые и четыре раза проиграли. Причем в этом отрезке «Тенерифе» забил всего лишь три гола. В последних же трех встречах он и вовсе не забивал.
«Эльденсе»
Турнирное положение: Новичок второго дивизиона на данный момент в таблице находится на пару строк выше предстоящего противника, имея в активе на два очка больше.
У «Эльденсе» в текущем первенстве восемь викторий в этом чемпионате, семь проигрышей и аж 11 мировых. Разница мячей — 34:36.
Последние матчи: «Сине-гранатовые» в прошлом туре на своем поле поделили очки с «Уэской» 0:0. И этим результатом они продлили свою серию без проигрышей до восьми встреч.
Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Эльденсе» в чемпионате, как упоминалось выше, не уступает на протяжении уже восьми игр. Правда, в этот период команда выиграла лишь дважды при шести ничьих результатах. И в этом отрезке она не смогла забить только в одном случае.
Статистика для ставок
- «Тенерифе» забил всего лишь один гол в минувших пяти играх чемпионата
- «Эльденсе» забивал в семи из восьми последних поединков в рамках Сегунды
- «Тенерифе» еще не пропускал от «Эльденсе» в истории противостоянии этих клубов
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 1.94, победа «Эльденсеа» — 4.64, ничья — 3.13.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.45 соответственно.
Прогноз: Сейчас же прогнозируем, что «Эльденсе», который имеет неплохую результативность, наконец-то прервет сухую серию в играх против «Тенерифе» и на этот раз сможет огорчить соперника.
Ставка: обе забьют: да 2.38.
Прогноз: И это поможет гостям устоять в этом поединке и привести очки с Канарских островов, учитывая плачевное состояния хозяев поля.
Ставка:Х2 1.85.