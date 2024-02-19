«Тенерифе» на своем поле сыграет против «Эльденсе» в 27-м туре испанской Сегунды. Встреча пройдет 19 февраля, начало — в 22:30 по мск. «Тенерифе» — «Эльденсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

Турнирное положение: С 33 набранными очками «Тенерифе» находится на 15 строке в турнирной таблице Сегунды и всего на пять баллов опережает зону вылета.

Канарцы в текущем первенстве добились девяти выигрышей, 11 встреч они проиграли и расписали шесть мировых, забили всего 22 гола, а пропустили на два больше.

Коэффициенты матча Тенерифе — Эльденсе 1X2Новым игрокам 1.853.155.10Бонус$9500

Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде проиграли дублю «Вильярреала» со счетом 0:1. И тем самым они продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до семи встреч.

Не сыграют: Из-за дисквалификации игру пропустит форвард Анхель Анхель, у которого семь голов этом сезоне.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Островитяне сейчас имеют 7-матчевую серию без побед. В этот период они расписали три мировые и четыре раза проиграли. Причем в этом отрезке «Тенерифе» забил всего лишь три гола. В последних же трех встречах он и вовсе не забивал.

«Эльденсе»

Турнирное положение: Новичок второго дивизиона на данный момент в таблице находится на пару строк выше предстоящего противника, имея в активе на два очка больше.

У «Эльденсе» в текущем первенстве восемь викторий в этом чемпионате, семь проигрышей и аж 11 мировых. Разница мячей — 34:36.

Последние матчи: «Сине-гранатовые» в прошлом туре на своем поле поделили очки с «Уэской» 0:0. И этим результатом они продлили свою серию без проигрышей до восьми встреч.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Эльденсе» в чемпионате, как упоминалось выше, не уступает на протяжении уже восьми игр. Правда, в этот период команда выиграла лишь дважды при шести ничьих результатах. И в этом отрезке она не смогла забить только в одном случае.

Статистика для ставок

«Тенерифе» забил всего лишь один гол в минувших пяти играх чемпионата

«Эльденсе» забивал в семи из восьми последних поединков в рамках Сегунды

«Тенерифе» еще не пропускал от «Эльденсе» в истории противостоянии этих клубов

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 1.94, победа «Эльденсеа» — 4.64, ничья — 3.13.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.45 соответственно.

Прогноз: Сейчас же прогнозируем, что «Эльденсе», который имеет неплохую результативность, наконец-то прервет сухую серию в играх против «Тенерифе» и на этот раз сможет огорчить соперника.

Ставка: обе забьют: да 2.38.

Прогноз: И это поможет гостям устоять в этом поединке и привести очки с Канарских островов, учитывая плачевное состояния хозяев поля.

Ставка:Х2 1.85.