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    «Эльденсе» продлит свою беспроигрышную серию

    «Тенерифе» — «Эльденсе». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Эльденсе»
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    «Эльденсе»
    «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Эльденсе» в 27-м туре испанской Сегунды. Встреча пройдет 19 февраля, начало — в 22:30 по мск. «Тенерифе» — «Эльденсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Февраля 2024 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 22:30 Эльденсе Эльденсе
  • Эльда
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    «Тенерифе»

    Турнирное положение: С 33 набранными очками «Тенерифе» находится на 15 строке в турнирной таблице Сегунды и всего на пять баллов опережает зону вылета.

    Канарцы в текущем первенстве добились девяти выигрышей, 11 встреч они проиграли и расписали шесть мировых, забили всего 22 гола, а пропустили на два больше.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Эльденсе

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    Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде проиграли дублю «Вильярреала» со счетом 0:1. И тем самым они продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до семи встреч.

    Не сыграют: Из-за дисквалификации игру пропустит форвард Анхель Анхель, у которого семь голов этом сезоне.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Островитяне сейчас имеют 7-матчевую серию без побед. В этот период они расписали три мировые и четыре раза проиграли. Причем в этом отрезке «Тенерифе» забил всего лишь три гола. В последних же трех встречах он и вовсе не забивал.

    «Эльденсе»

    Турнирное положение: Новичок второго дивизиона на данный момент в таблице находится на пару строк выше предстоящего противника, имея в активе на два очка больше.

    У «Эльденсе» в текущем первенстве восемь викторий в этом чемпионате, семь проигрышей и аж 11 мировых. Разница мячей — 34:36.

    Последние матчи: «Сине-гранатовые» в прошлом туре на своем поле поделили очки с «Уэской» 0:0. И этим результатом они продлили свою серию без проигрышей до восьми встреч.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    • Состояние команды: «Эльденсе» в чемпионате, как упоминалось выше, не уступает на протяжении уже восьми игр. Правда, в этот период команда выиграла лишь дважды при шести ничьих результатах. И в этом отрезке она не смогла забить только в одном случае.

    Статистика для ставок

    • «Тенерифе» забил всего лишь один гол в минувших пяти играх чемпионата

    • «Эльденсе» забивал в семи из восьми последних поединков в рамках Сегунды

    • «Тенерифе» еще не пропускал от «Эльденсе» в истории противостоянии этих клубов

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 1.94, победа «Эльденсеа» — 4.64, ничья — 3.13.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.75 и 1.45 соответственно.

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    Прогноз: Сейчас же прогнозируем, что «Эльденсе», который имеет неплохую результативность, наконец-то прервет сухую серию в играх против «Тенерифе» и на этот раз сможет огорчить соперника.

    Ставка: обе забьют: да 2.38.

    Прогноз: И это поможет гостям устоять в этом поединке и привести очки с Канарских островов, учитывая плачевное состояния хозяев поля.

    Ставка:Х2 1.85.

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    «Тенерифе» — «Эльденсе»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. «Эльденсе» продлит свою беспроигрышную серию
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