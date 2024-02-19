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    «Бордо» привычно справится с «Амьеном»

    «Амьен» — «Бордо». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Лига 2, 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амьен» — «Бордо»
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    «Бордо»
    В рамках 25-го тура чемпионата Франции 19 февраля пройдет матч «Амьен» — «Бордо». Начало — 22:45 (мск). «Амьен» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 19 Февраля 2024 года
    Амьен
  • Франция. Лига 2
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    «Амьен»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в Лигу 1. На текущий момент «Амьен» пребывает на 8 месте.

    При этом атака команды выглядит достаточно бледно. В 24 матчах ей удалось забить всего 20 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела поражение. «Амьен» уступил «Кану» (0:2).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Амьен» добыл 4 очка. Явно мешают проблемы с отсутствием забивного форварда.

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Амьен» пропустил всего трижды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Амьен» является середняком Лиги 2. Команда достаточно ершиста, и вполне способна побороться за стыки.

    При этом Луи Мафута отличился лишь 7 голами в 20 матчах. Правда, форвард чуть прибавил в последних поединках.

    Стоит отметить, что «Амьен» традиционно неудачно противостоит «Бордо». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 3 раза.

    «Бордо»

    Турнирное положение: «Бордо» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на скромном 13 месте в таблице.

    Команда забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 31.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Бордо» 3 победы при 2 поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Бордо» еще поборется за попадание в топ-5. Правда, отставание от искомой позиции сейчас составляет 5 очков.

    Вот только с надежностью тылов у команды огромные проблемы. В 24 матчах жирондинцы пропустили 31 раз.

    Да и проигрывает команда уж чересчур часто. В 24 матчах Лиги 2 жирондинцы уступили 10 раз.

    В двух последних матчах с «Амьеном» команда выиграла. А вот последнее поражение в очной встрече случилось еще 6 лет назад.

    Статистика для ставок

    • «Амьен» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Бордо» уже 6 лет не проигрывает «Амьену»

    • «Амьен» не побеждал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бордо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

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    Прогноз: Гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать.

    «Бордоу» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды агрессии у ворот соперника.

    Ставка: Победа «Бордо» за 2.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 2 и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Амьен» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. «Бордо» привычно справится с «Амьеном»
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