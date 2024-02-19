В рамках 25-го тура чемпионата Франции 19 февраля пройдет матч «Амьен» — «Бордо». Начало — 22:45 (мск). «Амьен» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амьен»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в Лигу 1. На текущий момент «Амьен» пребывает на 8 месте.

При этом атака команды выглядит достаточно бледно. В 24 матчах ей удалось забить всего 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела поражение. «Амьен» уступил «Кану» (0:2).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Амьен» добыл 4 очка. Явно мешают проблемы с отсутствием забивного форварда.

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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Амьен» пропустил всего трижды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Амьен» является середняком Лиги 2. Команда достаточно ершиста, и вполне способна побороться за стыки.

При этом Луи Мафута отличился лишь 7 голами в 20 матчах. Правда, форвард чуть прибавил в последних поединках.

Стоит отметить, что «Амьен» традиционно неудачно противостоит «Бордо». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 3 раза.

«Бордо»

Турнирное положение: «Бордо» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на скромном 13 месте в таблице.

Команда забила 27 мячей, пропустив в свои ворота 31.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Бордо» 3 победы при 2 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Бордо» еще поборется за попадание в топ-5. Правда, отставание от искомой позиции сейчас составляет 5 очков.

Вот только с надежностью тылов у команды огромные проблемы. В 24 матчах жирондинцы пропустили 31 раз.

Да и проигрывает команда уж чересчур часто. В 24 матчах Лиги 2 жирондинцы уступили 10 раз.

В двух последних матчах с «Амьеном» команда выиграла. А вот последнее поражение в очной встрече случилось еще 6 лет назад.

Статистика для ставок

«Амьен» в среднем забивает меньше гола за матч

«Бордо» уже 6 лет не проигрывает «Амьену»

«Амьен» не побеждал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бордо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: Гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать.

«Бордоу» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды агрессии у ворот соперника.

Ставка: Победа «Бордо» за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники забьют 2 и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21