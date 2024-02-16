«Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Матч пройдет в рамках 33-го тура английского Чемпионшипа 16 февраля, начало — 23:00 (мск) «Вест Бромвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: сейчас команда Карлоса Корберана располагается на пятом месте в турнирной таблице. После 31-го матча у нее 52 очка. Это место в плей-офф Чемпионшипа, которое дает возможность побороться за выход в АПЛ.

Последние матчи: в предыдущем туре «Вест Бромвич» обыграл на своем поле середняка «Кардифф» со счетом 2:0. Голы в этом матче забивали Мики Джонстон и опытный Андреас Вайманн.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Саутгемптон 1X2Новым игрокам 2.953.502.35Бонус$9500

До этого была ничья с главным возмутителем сезона и прямым конкурентом «Ипсвичем» (2:2), а также победа над «Бирмингемом» (1:0) у себя дома.

Не сыграют: травмированы опытный центральный защитник Кайл Бартли и нападающий Мэтт Филипс, давно выбыл из строя форвард Джош Майа.

Состояние команды: «Вест Бромвич» находится в хорошей форме, играет в довольно прагматичный футбол, строго сзади, не идет большими силами в атаку. Это философия испанца Корберана, которую он применял и в прежнем своем клубе «Хаддерсфилд».

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «святые» сейчас на третьем месте в Чемпионшипе с 64 очками после 31-го тура и по потерянным очкам опережают «Лидс», идущим вторым на позиции, которая обеспечивает прямой выход в АПЛ.

Последние матчи: в 32-м туре «Саутгемптон» неожиданно уступил на выезде «Бристоль Сити» со счетом 1:3. Первый тайм не принес забитых мячей, но затем соперник смог трижды поразить ворота команды Рассела Мартина, на что она смогла ответить лишь голом лучшего бомбардира Адама Армстронга с пенальти.

До этого матча «Саутгемптон» шел с четырьмя победами кряду. Особенно яркой получилась игра против «Хаддерсфилда» (5:3) в 31-м туре. Там дублем отметился недавний новичок Стив Ротуэлл.

Не сыграют: из серьезных потерь в составе «Саутгемптона» отмечаем лишь травму опорника Флинна Даунса, остальные выбывшие — игроки глубокого резерва.

Состояние команды: «Саутгемптон» находится в великолепной форме и шел серией без поражений с 9-го по 32-й тур, что позволило команде после не лучшего старта совершить резкий рывок к вершинам таблицы Чемпионшипа.

Статистика для ставок

В первом круге победа досталась «Саутгемптону» на своем поле со счетом 2:1

«Саутгемптон» забивает в среднем почти два мяча за игру и пропускает больше одного

«Вест Бромвич» имеет одну из лучших оборон в Чемпионшипе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вест Бромвича» коэффициент составляет 3,10, а на победу «Саутгемптона» дают 2,28. Ничью букмекеры оценивают в 3,50.

На ТБ 2,5 и ТМ 2,5 линия равная — по 1,90.

Прогноз: Несмотря на то, что «Саутгемптон» играет в очень результативный и открытый футбол, вряд ли стоит ждать много забитых голов. «Вест Бромвич» закроется, команда это умеет отлично делать и будет ждать ошибок соперника. Игра очень важна, чтобы лететь вперед без оглядки.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Прогноз: любители более рисковых вариантов могут попробовать вариант, что «Вест Бромвич» не сможет поразить ворота соперника. После поражения 1:3 в прошлом туре тренерский штаб «святых» внесет коррективы в игру.

Ставка: «Вест Бромвич» не забьет за 2,65.