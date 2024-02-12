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    Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?

    «Ювентус» — «Удинезе». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 12 февраля 2024 года

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    «Ювентус»
    В рамках 24-го тура итальянской Серии А 12 февраля пройдет матч «Ювентус» — «Удинезе». Начало — 22:45 (мск). «Ювентус» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Февраля 2024 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Ювентус»

    Турнирное положение: туринцы здорово проводят этот сезон. По итогам первых 23 туров «черно-белые» смогли набрать 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

    «Зебры» только на четыре балла отстают от лидирующего «Интера» и на столько же опережают третий «Милан». «Старая сеньора» должна бороться за чемпионство.

    Коэффициенты матча Ювентус — Удинезе

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    Туринский коллектив смог забить 36 мячей в ворота соперников, а в свои ворота пропустил 14.

    Последние матчи: в прошлом туре «Ювентус» уступил «Интеру» (0:1), а до этого сенсационно сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

    Перед этим туринцы смогли победить «Лечче» (3:0), «Сассуоло» (3:0), «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).

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    Между этими играми также была виктория над «Фрозиноне» (4:0) в Кубке Италии, благодаря которой команда вышла в полуфинал, где сыграет с «Лацио».

    Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Маттиа Де Шильо и Мойзе Кин, а также дисквалифицированный Николо Фаджоли.

    Состояние команды:в текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах, поэтому все силы бросили на отечественные турниры.

    Пока что подопечные Массимилиано Аллегри продолжают борьбу и за чемпионат, и за Кубок, однако ставить команде оценку можно будет только в конце сезона.

    Зимой в «Ювентус» пришли Карлос Алькарас и Тиагу Джало, а также ряд футболистов вернулись из аренды. Помимо этого, некоторые игроки были отданы в аренду, а Филиппо Раноккья продан.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: команда из Удине борется за выживание в текущем сезоне итальянской Серии А. В настоящий момент коллектив располагается только на 17-й строчке в турнирной таблице.

    В активе «Удинезе» сейчас 19 баллов и оно только на один пункт опережает зону вылета. Вся борьба за выживание еще впереди, однако команде точно стоит поднажать, чтобы обезопасить себя от нервной концовки.

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    • Подопечные Габриэле Чоффи смогли забить 23 мяча, а в свои ворота пропустили целых 37 мячей.

    Не сыграют: в лазарете «Удинезе» находятся Яка Бийол и Энцо Эбоссе, которые и не примут участие в этой игре.

    Состояние команды: удачным этот сезон для команды точно назвать нельзя. Коллектив из Удине борется за выживание в Серии А и уже давно вылетел из Кубка Италии, уступив «Кальяри» (1:2).

    Главной задачей «Удинезе» на сезон является остаться в элите. Игра у команды не очень хорошая, поэтому все может случится.

    Во время зимнего трансферного окна «Удинезе» пополнился только Лаутаро Джаннетти, а также вернул из аренды двух футболистов. Не обошлось и без потерь, поскольку в аренду были отданы Адам Масина, Секу Диавара и Вивалдо Семедо.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» не может выиграть на протяжении пяти матчей и еще не побеждал в 2024 году

    • Последние четыре очных противостояний команд завершились победами «Ювентуса»

    • До матча последнего тура с «Интером» у «Ювентуса» была серия из 19 матчей без поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.50, а победа гостей — в 8.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

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    Прогноз: «Ювентус» выглядит намного предпочтительнее соперника и для того, чтобы оставаться в борьбе за Скудетто ему необходимо обязательно побеждать. На это мы и поставим.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой-1,5 за 2.25.

    Прогноз: «Удинезе» точно будет играть в закрытый футбол, но им придется открываться, если они пропустят, поэтому думается, что мы можем увидеть минимум 3 мяча в этой игре.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

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    «Ювентус» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?
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