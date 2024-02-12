В рамках 24-го тура итальянской Серии А 12 февраля пройдет матч «Ювентус» — «Удинезе». Начало — 22:45 (мск). «Ювентус» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: туринцы здорово проводят этот сезон. По итогам первых 23 туров «черно-белые» смогли набрать 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

«Зебры» только на четыре балла отстают от лидирующего «Интера» и на столько же опережают третий «Милан». «Старая сеньора» должна бороться за чемпионство.

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Туринский коллектив смог забить 36 мячей в ворота соперников, а в свои ворота пропустил 14.

Последние матчи: в прошлом туре «Ювентус» уступил «Интеру» (0:1), а до этого сенсационно сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

Перед этим туринцы смогли победить «Лечче» (3:0), «Сассуоло» (3:0), «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).

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Между этими играми также была виктория над «Фрозиноне» (4:0) в Кубке Италии, благодаря которой команда вышла в полуфинал, где сыграет с «Лацио».

Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Маттиа Де Шильо и Мойзе Кин, а также дисквалифицированный Николо Фаджоли.

Состояние команды:в текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах, поэтому все силы бросили на отечественные турниры.

Пока что подопечные Массимилиано Аллегри продолжают борьбу и за чемпионат, и за Кубок, однако ставить команде оценку можно будет только в конце сезона.

Зимой в «Ювентус» пришли Карлос Алькарас и Тиагу Джало, а также ряд футболистов вернулись из аренды. Помимо этого, некоторые игроки были отданы в аренду, а Филиппо Раноккья продан.

«Удинезе»

Турнирное положение: команда из Удине борется за выживание в текущем сезоне итальянской Серии А. В настоящий момент коллектив располагается только на 17-й строчке в турнирной таблице.

В активе «Удинезе» сейчас 19 баллов и оно только на один пункт опережает зону вылета. Вся борьба за выживание еще впереди, однако команде точно стоит поднажать, чтобы обезопасить себя от нервной концовки.

Подопечные Габриэле Чоффи смогли забить 23 мяча, а в свои ворота пропустили целых 37 мячей.

Не сыграют: в лазарете «Удинезе» находятся Яка Бийол и Энцо Эбоссе, которые и не примут участие в этой игре.

Состояние команды: удачным этот сезон для команды точно назвать нельзя. Коллектив из Удине борется за выживание в Серии А и уже давно вылетел из Кубка Италии, уступив «Кальяри» (1:2).

Главной задачей «Удинезе» на сезон является остаться в элите. Игра у команды не очень хорошая, поэтому все может случится.

Во время зимнего трансферного окна «Удинезе» пополнился только Лаутаро Джаннетти, а также вернул из аренды двух футболистов. Не обошлось и без потерь, поскольку в аренду были отданы Адам Масина, Секу Диавара и Вивалдо Семедо.

Статистика для ставок

«Удинезе» не может выиграть на протяжении пяти матчей и еще не побеждал в 2024 году

Последние четыре очных противостояний команд завершились победами «Ювентуса»

До матча последнего тура с «Интером» у «Ювентуса» была серия из 19 матчей без поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.50, а победа гостей — в 8.70.

ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

Прогноз: «Ювентус» выглядит намного предпочтительнее соперника и для того, чтобы оставаться в борьбе за Скудетто ему необходимо обязательно побеждать. На это мы и поставим.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой-1,5 за 2.25.

Прогноз: «Удинезе» точно будет играть в закрытый футбол, но им придется открываться, если они пропустят, поэтому думается, что мы можем увидеть минимум 3 мяча в этой игре.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.