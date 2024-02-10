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    Да будет минимализм?!

    «Боруссия» М — «Дармштадт». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Дармштадт»
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    «Боруссия» М
    В рамках 21-го тура чемпионата Германии 10 февраля пройдет матч «Боруссия» М — «Дармштадт». Начало — 17:30 (мск). «Боруссия» М — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Февраля 2024 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
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    «Боруссия» М

    Турнирное положение: эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих амбиций. «Жеребята» находятся на скромном 13 месте.

    При этом отрыв от опасной зоны составляет всего лишь 6 очков. Да и вообще, потеря нескольких ведущих исполнителей еще летом до сих пор сказывается на игре команды.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось зацепиться за очки. «Боруссия» М по всем статьям уступила «Баварии» (1:3).

    Вообще, после новогодней паузы команда выглядит не столь выгодно. Из 4 последних матчей выиграть удалось всего лишь в одном — у «Штутгарта» (3:1).

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    Если смотреть статистику последних матчей команды, то очевиден некоторый спад. «Боруссия» М уступила дома скромному «Аугсбургу» (1:2).

    Не сыграют: Томаш Чванчара — травмирован. Дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Боруссия» М явно будет стремиться улучшить свое турнирное положение. Гладбахцы явно способны быть в первой части турнирной таблицы.

    При этом предстоящая игра со скромным «Дармштадтом» — отличная возможность продолжить вернуться на победный путь.

    Вот только из пяти последних очных поединков с «Дармштадтом» команда выиграла всего однажды. Причем «жеребята» один раз уступили при трех ничьих.

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» — явный борец за выживание в элите немецкого футбола, ныне занимающий 18 место в таблице.

    Команда забила 22, а пропустила 49 мячей.

    Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Дармштадта» всего лишь один зачетный балл.

    Не сыграют: Клеменс Ридель, Фабиан Нюрнбергер — травмированы.

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Дармштадт» борется за выживание. Пока команда выглядит обреченной на вылет.

    Побеждает команда нечасто — всего 2 виктории в 20 поединках. Да и пропускает аутсайдер слишком уж часто — 49 мячей.

    Атака команды также не блещет высокой результативностью. В 20 поединках ей удалось наколотить всего 22 мяча.

    Да и вообще, по игре «Дармштадт» видится стопроцентным аутсайдером. Отставание от спасительной 15 позиции составляет 7 очков. Так что нужно срочно цепляться за очки!

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М в 4 последних очных поединках не обыгрывал «Дармштадт»

    • Последняя виктория «жеребят» над «Дармштадтом» случилась более 7 лет назад

    • «Боруссия» М не побеждает уже 3 матча к ряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.41, а победа гостей — в скромные 5.39.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.72 и 2.30.

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    Прогноз: Обе команды в последних матчах явно не преуспевают в плане реализации.

    «Боруссия» М явно сильнее соперника, однако давненько не обыгрывал его. При этом «жеребцы» выглядят бледновато в плане реализации.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут домой хотя бы один балл. «Дармштадт» способен дать бой «жеребятам».

    Ставка: «Дармштадт» не проиграет за 2.37

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    «Боруссия» М — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Да будет минимализм?!
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