«Зенит» сыграет на своем поле с «Аль-Райяном» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 18:00 мск. «Зенит» — «Аль-Райян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцы на сборах выглядят весьма неплохо. Команда Сергея Семака выиграла четыре из шести контрольных поединков.

Более того, в двух своих последних матчах зенитовцы не пропускали. Вот только с реализацией стало чуть туже, чем в начале сборов.

Свой предыдущий поединок команда провела блекло. В контрольной встрече «Зенит» не смог переиграть «Ноа» (0:0).

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До того команда Семака переиграла «Аль-Духаиль» (2:0). А вот с «Аль-Фатом» вышло мировое соглашение (1:1).

Наверняка в этом поединке «Зенит» снова будет активно атаковать. Петербуржцы явно пытаются поднатореть в плане реализации.

«Аль-Райян»

Эта команда в чемпионате Катара находится на 4 месте. Причем отставание от лидера измеряется 9 очками.

Причем в двух контрольных встречах игроки клуба не забивали меньше двух мячей за матч. С братиславским «Слованом» случилась мировая (2:2).

В своем последнем поединке «Аль-Райян» добыл яркую победу. Команда нанесла поражение «Аль-Шахании» (4:2).

Дать бой чемпиону России для команды отличная мотивация. И уж точно катарцы не собираются отсиживаться в тылах.

Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки. Тем паче, с реализацией у катарцев относительный порядок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.38.

На викторию «Аль-Райяна» дают — 7.20, ничья оценена — в 5.35.

«Зенит» выглядит весьма выгодно, и уж точно будет стараться поправить голевую отдачу .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.77.