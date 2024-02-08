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    «Бенфика» без проблем выйдет в полуфинал

    «Визела» — «Бенфика». Прогноз и ставка (к. 2.31) на футбол 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Визела» — «Бенфика»
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    «Бенфика»
    8 февраля в рамках 1/4 финала Кубка Португалии «Визела» на своем поле сыграет против «Бенфики». Начало встречи — в 23:45 по мск. «Визела» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Визела»

    «Визела» в этом розыгрыше Кубка Португалии стартовала с 1/32 финала, где она минимально смогла выиграть у команды из третьей лиги на ее поле 1:0.

    Затем «сине-белые» только по итогам овертайма дома сломили сопротивление «Эштрелы» 2:1 ОТ , а в 1/8 финала прошли «Ароку», обыграв ее на своем поле 1:0.

    В чемпионате Португалии в этом сезоне коллектив выступает неважно и рискует вылететь из элиты. Сейчас он там идет последним и от безопасной строки отстает на пять пунктов.

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    К этой же игре «Визела» подходит с серией из четырех фиаско подряд. В преддверии данной встречи она на своем поле уступила «Витории Гимарайнш» 0:1. А до этого были три крупных проигрыша.

    «Бенфика»

    «Бенфика» также стартовала в этом кубковом розыгрыше с аналогичной стадии, на которой легко на выезде разгромила со счетом 4:1 представителя второго дивизиона.

    На последующих раундах лиссабонский клуб на своей территории поочередно справился с представителями вышки. В 1/16 он прошел «Фамаликано» 2:0, а потом выбил «Брагу» 3:2.

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    • В чемпионате Португалии «орлы» ведут борьбу за золотые медали. На текущий момент они являются лидерами, но второй «Спортинг» отстает на два балла при игре в запасе.

    Отметим, что в основное время «Бенфика» не проигрывает на протяжении вот уже 16 матчей в различных турнирах. А в отрезке минувших 11 она выиграла десять из них.

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    В истории противостоянии этих команд было семь очных встреч, шесть из которых выиграла «Бенфика» и один поединок завершился миром.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 1.39, победа «Визелы» — 8.40, ничья — 4.80.

    «Бенфика» должна без особых проблем справляться с предстоящим противником даже на его поле. В общем, ставим здесь на викторию гостей и ждем, что они не пропустят.

    И также не исключаем, что в матче будет ранний гол, проведенный до 15-й минуты поединка.

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