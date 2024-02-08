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    «Гронинген» пройдет в полуфинал Кубка Голландии

    «Гронинген» — «Фортуна». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Кубок Голландии, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гронинген» — «Фортуна»
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    «Фортуна»
    8 февраля в матче 1/4 финала Кубка Голландии сыграют «Гронинген» и «Фортуна». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Гронинген» — «Фортуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гронинген»

    «Гронинген» в 1/8 финала встречался на выезде с «Эксельсиором». Гости победили со счетом 2:0. Теперь «Гронинген» сыграет в Кубке Голландии на своем поле. Смогут ли хозяева порадовать фанатов?

    В трех последних матчах Эрстедивизи «Гронинген» одержал две победы и потерпел одно поражение. В таблице команда находится на 6-й строчке, набрав 38 очков в 23-х поединках.

    В предстоящей встрече вероятность победы «Гронингена» очень высока. Клуб отлично выступает на своем поле. В последних пяти домашних встречах одержано пять побед.

    Все прогнозы на футбол

    Последний раз «Гронинген» проигрывал 29 сентября. Тогда команда в родных стенах уступила «Ден Босху» со счетом 0:3.

    «Фортуна»

    «Фортуна» на данный момент находится в середине таблицы Эредивизи. Клуб занимает 10-е место. Набрано 24 очка в 20 встречах.

    В 1/8 финала «Фортуна» играла с «Алмере Сити». Встреча прошла в гостях. «Фортуна» одолела соперника со счетом 2:1.

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  • 31/01/2024

    • В 2024 году «Фортуна» провела пять матчей. Команда дважды победила, столько же раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. 13 января «Фортуна» уступила «Спарте» со счетом 0:2.

    «Фортуна» удачно выступает на выезде. В последних четырех гостевых матчах одержаны три победы, также была зафиксирована одна ничья.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение «Гронингену». Победа хозяев котируется за 2.53.

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    Выигрыш «Фортуны» идет с коэффициентом 2.77. Ничья оценена — в 3.50.

    Можно сделать ставку на проход «Гронингена» с коэффициентом 1.83.

    Еще один наш прогноз — будет забито минимум три гола за 1.72.

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    «Гронинген» — «Фортуна»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. «Гронинген» пройдет в полуфинал Кубка Голландии
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