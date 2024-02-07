7 февраля в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Начало игры запланировано на 23:30 по мск. «Атлетико» — «Атлетик»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико»

Команда добралась до полуфинала Кубка Испании и сейчас «Атлетико» главный претендент на победу в турнире. «Матрасники» проведут 1-й матч 1/2 финала против «Атлетика» из Бильбао на своем поле и результат нужно делать именно сейчас.

Несмотря на это, «матрасники» вряд-ли будут претендовать на победу в Примере. Команда занимает 4-е место в таблице с 48-ю очками в активе, отставая от лидера на 10 очков.

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В 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 4:2. «Матрасники» добились победы в дополнительном времени, забив победный гол на 100-й минуте. В 1/4 финала «Атлетико» минимально обыграл «Севилью» (1:0), забив гол на 79-й минуте.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче команда сыграет на своем поле. В чемпионате Испании «Атлетико» занимает 1-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 34 очка из 36-и возможных. У «матрасников» есть все для победы, но сможет ли «Атлетик» дать бой? Вполне возможно.

«Атлетик»

Эта команда также проводит отличный сезон, борясь за место в зоне Лиги чемпионов. «Атлетик» также кровью и потом добивался побед в Кубке Испании, дойдя до полуфинала.

В 1/8 финала турнира команда обыграла «Алавес» (2:0), забив по голу в каждом тайме. В четвертьфинале «Атлетик» сразился с «Барселоной» (4:2) и вышел победителем. В дополнительном времени команда из Бильбао забила 2 безответных гола.

В последних 3-х матчах Примеры «Атлетик» по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 4 гола при 1-м пропущенном. К слову, в гостевых матчах «Атлетик» также действует уверенно, набрав 16 очков из 33-х возможных.

Стоит отметить, что «Атлетико» и команда из Бильбао уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В матче 17-го тура Примеры «красно-белые» обыграли «матрасников» (2:0), забив все голы во 2-м тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 2.00.

На викторию «Атлетика» из Бильбао дают — 3.85, ничья оценена — в 3.45.

Обе команды играют очень мощно в последнее время. Можно рискнуть и предположить, что матч закончится ничейным результатом.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.45. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.85.