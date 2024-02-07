«Атлетико»
Команда добралась до полуфинала Кубка Испании и сейчас «Атлетико» главный претендент на победу в турнире. «Матрасники» проведут 1-й матч 1/2 финала против «Атлетика» из Бильбао на своем поле и результат нужно делать именно сейчас.
Несмотря на это, «матрасники» вряд-ли будут претендовать на победу в Примере. Команда занимает 4-е место в таблице с 48-ю очками в активе, отставая от лидера на 10 очков.
Коэффициенты матча Атлетико — Атлетик
В 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 4:2. «Матрасники» добились победы в дополнительном времени, забив победный гол на 100-й минуте. В 1/4 финала «Атлетико» минимально обыграл «Севилью» (1:0), забив гол на 79-й минуте.
В предстоящем матче команда сыграет на своем поле. В чемпионате Испании «Атлетико» занимает 1-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 34 очка из 36-и возможных. У «матрасников» есть все для победы, но сможет ли «Атлетик» дать бой? Вполне возможно.
«Атлетик»
Эта команда также проводит отличный сезон, борясь за место в зоне Лиги чемпионов. «Атлетик» также кровью и потом добивался побед в Кубке Испании, дойдя до полуфинала.
В 1/8 финала турнира команда обыграла «Алавес» (2:0), забив по голу в каждом тайме. В четвертьфинале «Атлетик» сразился с «Барселоной» (4:2) и вышел победителем. В дополнительном времени команда из Бильбао забила 2 безответных гола.
В последних 3-х матчах Примеры «Атлетик» по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 4 гола при 1-м пропущенном. К слову, в гостевых матчах «Атлетик» также действует уверенно, набрав 16 очков из 33-х возможных.
Стоит отметить, что «Атлетико» и команда из Бильбао уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В матче 17-го тура Примеры «красно-белые» обыграли «матрасников» (2:0), забив все голы во 2-м тайме.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 2.00.
На викторию «Атлетика» из Бильбао дают — 3.85, ничья оценена — в 3.45.
Обе команды играют очень мощно в последнее время. Можно рискнуть и предположить, что матч закончится ничейным результатом.
Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.45. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.85.