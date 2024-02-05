«Каса Пия» в домашнем поединке сыграет против «Боавишты» в 20-м туре португальской Примейры. Встреча состоится 5 февраля и начнется в 23:15 по мск. «Каса Пия» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Каса Пия»

«Каса Пия» по итогам 19 туров набрала 19 баллов, с которыми расположилась на 13 строке в турнирной таблице Примейры и от красной зоны оторвалась всего на два пункта.

«Гуси» в текущем первенстве смогли отпраздновать только пять викторий. И последняя из них случилась с ними месяц тому назад, когда они в гостях разгромили «Морейренси» 4:1.

После этого клуб из Лиссабона проиграл последующие три поединка чемпионата, забив за это время лишь гол при 13 пропущенных. В прошлом туре он был сокрушен в гостях «Спортингом» 0:8.

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На своем поле в текущем чемпионате «Каса Пия» смогла выиграть только один поединок из девяти проведенных при двух ничьих и шести фиаско. Причем забила она дома лишь пять голов при 13 пропущенных.

«Боавишта»

«Боавишта» сейчас находится на строку выше в турнирной таблице Примейры. У нее на счету 20 баллов в активе и отрыв от красной зоны в три пункта.

«Пантеры» в текущем чемпионате выиграли также всего пять игр. И одна из викторий состоялась пару недель тому назад в гостевом поединке над аутсайдером «Визелой» со счетом 4:1.

Перед этим же «шахматные» имели 11-матчевую серию без викторий, в которой семь раз проиграли. В двух же минувших турах они поочередно уступили на выезде 0:2 «Бенфике» и 1:4 дома «Портимоненси».

На выезде «Боавишта» в этом чемпионате выиграла три поединка из девяти проведенных, раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

В противостоянии этих команд дважды побеждала «Каса Пия» ( по 2:0) и дважды еще была ничья — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Каса Пиа» предлагают — 2.40.

На викторию «Боавишты» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.30.

Данная встреча между коллективами обещает получиться результативной. Ведь турнирная ситуация такова, что обоих противников здесь устроят только победы, и они определенно будут идти большими силами вперед.

Плюс к этому рекомендуем поставить на викторию в матче «Каса Пиа» с 0 форой.