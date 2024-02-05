ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур ВермеренУспешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна Алекс ПерейраПерейра испугался Анкалаева. Чемпион думает сбежать от Магомеда в средний вес Эрик Дайер Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января
  • 11:09
    • «Ростов» сообщил о трансфере египетского защитника Эль-Аскалани
  • 02:30
    • Сборная ЮАР по пенальти обыграла Кабо-Верде и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 23:06
    • Сборная Кот-д'Ивуара в меньшинстве в дополнительное время обыграла Мали и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 22:26
    • «Алавес» не смог ничего противопоставить «Барселоне»
  • 21:57
    • «Милан» вырвал победу у «Фрозиноне» в результативной игре
  • 21:34
    • Катар вышел в полуфинал Кубка Азии, победив по пенальти Узбекистан
    Все новости спорта

    Сможет ли «Каса Пия» обойти «Боавишту» в таблице?

    «Каса Пия» — «Боавишта». Прогноз и ставка (к. 1.87) на футбол 5 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Каса Пия» — «Боавишта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каса Пия»
    «Каса Пия» в домашнем поединке сыграет против «Боавишты» в 20-м туре португальской Примейры. Встреча состоится 5 февраля и начнется в 23:15 по мск. «Каса Пия» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 05 Февраля 2024 года
    Каза Пия
  • Лиссабон
    •  Каза Пия 23:15 Боавишта Боавишта
  • Порту
    •

    «Каса Пия»

    «Каса Пия» по итогам 19 туров набрала 19 баллов, с которыми расположилась на 13 строке в турнирной таблице Примейры и от красной зоны оторвалась всего на два пункта.

    «Гуси» в текущем первенстве смогли отпраздновать только пять викторий. И последняя из них случилась с ними месяц тому назад, когда они в гостях разгромили «Морейренси» 4:1.

    После этого клуб из Лиссабона проиграл последующие три поединка чемпионата, забив за это время лишь гол при 13 пропущенных. В прошлом туре он был сокрушен в гостях «Спортингом» 0:8.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в текущем чемпионате «Каса Пия» смогла выиграть только один поединок из девяти проведенных при двух ничьих и шести фиаско. Причем забила она дома лишь пять голов при 13 пропущенных.

    «Боавишта»

    «Боавишта» сейчас находится на строку выше в турнирной таблице Примейры. У нее на счету 20 баллов в активе и отрыв от красной зоны в три пункта.

    «Пантеры» в текущем чемпионате выиграли также всего пять игр. И одна из викторий состоялась пару недель тому назад в гостевом поединке над аутсайдером «Визелой» со счетом 4:1.

  • Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января
  • Оцениваем все крупнейшие сделки зимнего трансферного окна
  • 02/02/2024

    • Перед этим же «шахматные» имели 11-матчевую серию без викторий, в которой семь раз проиграли. В двух же минувших турах они поочередно уступили на выезде 0:2 «Бенфике» и 1:4 дома «Портимоненси».

    На выезде «Боавишта» в этом чемпионате выиграла три поединка из девяти проведенных, раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

    В противостоянии этих команд дважды побеждала «Каса Пия» ( по 2:0) и дважды еще была ничья — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Каса Пиа» предлагают — 2.40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Боавишты» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.30.

    Данная встреча между коллективами обещает получиться результативной. Ведь турнирная ситуация такова, что обоих противников здесь устроят только победы, и они определенно будут идти большими силами вперед.

    Плюс к этому рекомендуем поставить на викторию в матче «Каса Пиа» с 0 форой.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Торино — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сантос — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Локомотив — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реймс — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лилль — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каса Пия» — «Боавишта»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Каса Пия» обойти «Боавишту» в таблице?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры