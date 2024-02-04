«Торино» — «Салернитана». Матч пройдет в рамках 23-го тура итальянской Серии А, начало — 14:30 (мск) «Торино» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торино»

«Торино» по итогам 21-го матча занимает 10-ю строчку с отставанием три очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии второго раунда турнира. Ее обидчиком в дополнительное время стал «Фрозиноне» (1:2), играющий в третьем дивизионе.

Коэффициенты матча Торино — Салернитана 1X2Новым игрокам 1.504.207.40Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб одержал победу. На чужом поле он переиграл «Кальяри» (2:1), забив оба мяча еще до перерыва.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух победах и одной ничьей, так что у него хорошая форма.

Салернитана«

"Салернитана" по итогам 22-х туров занимает последнюю, 20-ю строчку с отставанием в шесть очков от 17-й спасительной позиции.

Команда также уже не выступает в Кубке Франции, где уступила на стадии 1/8 финала. Ее разгромно обыграл "Ювентус" (1:6), забив шесть мячей и пропустив лишь один.

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб потерпел очередное поражение. На своем поле он проиграл "Роме" (1:2), которой забил лишь ближе к концу игры.

На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков в разных турнирах, так что его форма полностью соответствует текущему статусу главного аутсайдера чемпионата.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом "Торино", коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех "Салернитаны" оценивается в 7,40, ничья — в 4,20.

В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в пяти последних матчей "Салернитаны" был реализован именно такой сценарий.