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    Поднимется ли «Торино» на 8-е место?

    «Торино» — «Салернитана». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Италии на 4 февраля 2024 года

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    «Торино» — фаворит матча
    «Торино» — «Салернитана». Матч пройдет в рамках 23-го тура итальянской Серии А, начало — 14:30 (мск) «Торино» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Февраля 2024 года
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    «Торино»

    «Торино» по итогам 21-го матча занимает 10-ю строчку с отставанием три очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии второго раунда турнира. Ее обидчиком в дополнительное время стал «Фрозиноне» (1:2), играющий в третьем дивизионе.

    Коэффициенты матча Торино — Салернитана

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  • 1.504.207.40Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб одержал победу. На чужом поле он переиграл «Кальяри» (2:1), забив оба мяча еще до перерыва.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух победах и одной ничьей, так что у него хорошая форма.

    Салернитана«

    "Салернитана" по итогам 22-х туров занимает последнюю, 20-ю строчку с отставанием в шесть очков от 17-й спасительной позиции.

    Команда также уже не выступает в Кубке Франции, где уступила на стадии 1/8 финала. Ее разгромно обыграл "Ювентус" (1:6), забив шесть мячей и пропустив лишь один.

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб потерпел очередное поражение. На своем поле он проиграл "Роме" (1:2), которой забил лишь ближе к концу игры.

    На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков в разных турнирах, так что его форма полностью соответствует текущему статусу главного аутсайдера чемпионата.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом "Торино", коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех "Салернитаны" оценивается в 7,40, ничья — в 4,20.

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    В пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в пяти последних матчей "Салернитаны" был реализован именно такой сценарий.

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    «Торино» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Торино» на 8-е место?
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