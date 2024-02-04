«Реймс»
«Реймс» по итогам 19-ти матчей занимает шестую строчку в зоне еврокубков с отрывом в один балл от седьмой позиции, которая находится уже вне данной зоны.
Команда уже не выступает в Кубке Франции, где проиграла на стадии 1/16 финала. Ее обидчиком по итогам серии пенальти стал «Сошо» (2:2), играющий в третьем дивизионе.
Коэффициенты матча Реймс — Тулуза
В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, клуб потерял очки. На своем поле он разошлся миром с «Нантом» (0:0), не забив хотя бы один мяч.
На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка во всех турнирах после трех побед кряду, так что налицо его некоторый спад.
«Тулуза»
«Тулуза» по итогам 19-ти туров занимает 14-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета и один балл — от зоны плей-офф за выживание.
Команда также уже не выступает в Кубке Франции, где сенсационно уступила на стадии 1/16 финала. Ее обидчиком по итогам серии пенальти стал «Руан» (3:3), играющий в третьем дивизионе.
В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, клуб потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Лансу» (0:2), не забив ни разу.
На сегодня у коллектива мини-серия в два поражения в разных турнирах после двух побед кряду, так что и у него наблюдается некоторый спад.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Реймс», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Тулузы» оценивается в 4,70, ничья — в 3,75.
В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.
Еще один вариант ставки — «Реймс» выиграет за 1,80, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.