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    Удержится ли «Реймс» в зоне еврокубков?

    «Реймс» — «Тулуза». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Франции на 4 февраля 2024 года

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    «Реймс» — фаворит матча
    «Реймс» — «Тулуза». Матч пройдет в рамках 20-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Реймс» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Февраля 2024 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 17:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    «Реймс» по итогам 19-ти матчей занимает шестую строчку в зоне еврокубков с отрывом в один балл от седьмой позиции, которая находится уже вне данной зоны.

    Команда уже не выступает в Кубке Франции, где проиграла на стадии 1/16 финала. Ее обидчиком по итогам серии пенальти стал «Сошо» (2:2), играющий в третьем дивизионе.

    Коэффициенты матча Реймс — Тулуза

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  • 1.803.754.70Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, клуб потерял очки. На своем поле он разошлся миром с «Нантом» (0:0), не забив хотя бы один мяч.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка во всех турнирах после трех побед кряду, так что налицо его некоторый спад.

    «Тулуза»

    «Тулуза» по итогам 19-ти туров занимает 14-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета и один балл — от зоны плей-офф за выживание.

    Команда также уже не выступает в Кубке Франции, где сенсационно уступила на стадии 1/16 финала. Ее обидчиком по итогам серии пенальти стал «Руан» (3:3), играющий в третьем дивизионе.

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  • Вчера

    • В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, клуб потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Лансу» (0:2), не забив ни разу.

    На сегодня у коллектива мини-серия в два поражения в разных турнирах после двух побед кряду, так что и у него наблюдается некоторый спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Реймс», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Тулузы» оценивается в 4,70, ничья — в 3,75.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

    Еще один вариант ставки — «Реймс» выиграет за 1,80, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

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    «Реймс» — «Тулуза»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Реймс» в зоне еврокубков?
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