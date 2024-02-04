«Реймс» — «Тулуза». Матч пройдет в рамках 20-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Реймс» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реймс»

«Реймс» по итогам 19-ти матчей занимает шестую строчку в зоне еврокубков с отрывом в один балл от седьмой позиции, которая находится уже вне данной зоны.

Команда уже не выступает в Кубке Франции, где проиграла на стадии 1/16 финала. Ее обидчиком по итогам серии пенальти стал «Сошо» (2:2), играющий в третьем дивизионе.

Коэффициенты матча Реймс — Тулуза 1X2Новым игрокам 1.803.754.70Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, клуб потерял очки. На своем поле он разошлся миром с «Нантом» (0:0), не забив хотя бы один мяч.

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка во всех турнирах после трех побед кряду, так что налицо его некоторый спад.

«Тулуза»

«Тулуза» по итогам 19-ти туров занимает 14-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета и один балл — от зоны плей-офф за выживание.

Команда также уже не выступает в Кубке Франции, где сенсационно уступила на стадии 1/16 финала. Ее обидчиком по итогам серии пенальти стал «Руан» (3:3), играющий в третьем дивизионе.

В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, клуб потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Лансу» (0:2), не забив ни разу.

На сегодня у коллектива мини-серия в два поражения в разных турнирах после двух побед кряду, так что и у него наблюдается некоторый спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реймс», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Тулузы» оценивается в 4,70, ничья — в 3,75.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Реймс» выиграет за 1,80, ведь в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.