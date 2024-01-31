ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Леау готов сделать шаг впередТрансферный дайджест. 23-29 января Хайме Мунгия и Джон РайдерВ Мексике появилась новая звезда. Мунгия нокаутировал Райдера и вызвал «Канело» «Авангард» в матче с «Ак Барсом»Новые участники плей-офф, провальная кампания «Сибири», серия поражений «Амура»
  • 02:07
    • Сборная Кот-д'Ивуара по пенальти прошла Сенегал в 1/8 финала Кубка Африки
  • 00:44
    • «Рома» выиграла в гостях у «Салернитаны»
  • 00:56
    • «Хетафе» одержал уверенную победу над «Гранадой»
  • 00:15
    • Синнер снялся с турнира в Марселе
  • 21:39
    • «Спартак» обыграл «Торпедо» в результативном матче
  • 21:38
    • СКА выиграл у «Локомотива» и сохранил лидерство на «Западе»
  • 20:35
    • Официально: Угальде стал футболистом «Спартака»
    Все новости спорта

    Вернутся ли «шершни» на победную дорогу?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 31 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Шеффилд Уэнсдей Прогнозы на Уотфорд
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уотфорд»
    «Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 31 Января 2024 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Эта команда нынешний сезон проводит в мучительной борьбе за выживание. «Шеффилд Уэнсдей» сейчас находится на 23 месте в Чемпионшипе.

    Оборона «сов» выглядит крайне проблематично. В 28 матчах команда пропустила уже 46 мячей в свои ворота.

    Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Уотфорд

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.352.65Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда также провела неплохо. «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии не дал себя обыграть «Ковентри» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Из кадровых потерь выделяется Доминик Иорфа. Опытный защитник уже давненько пребывает в клубном лазарете.

    И уж точно хозяева постараются зацепиться за очки. «Шеффилд Уэнсдей» на 6 очков отстает от спасительной 21 позиции.

    «Уотфорд»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Уотфорд» пребывает на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    «Шершни» сражаются за попадание в топ-6. Между тем, команда явно зачастила с потерями очков на ровном месте.

  • Села батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно
  • Уход специалиста со своего поста стал шоком только из-за драматического момента объявления
  • 28/01/2024

    • А вот свой последний поединок «Уотфорд» провел не столь успешно. В Кубке Англии команда упустила победу над «Саутгемптоном» (1:1).

    А вот до того команда не смогла переиграть «Бристоль Сити» (1:1). Правда, чуть ранее «шершни» дважды к ряду победили.

    Гости по игре выглядят явно сильнее соперника. «Уотфорду» срочно нужно побеждать, да и искомое 6 место совсем рядом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Уэнсдей» предлагают — 2.60.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Уотфорда» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.30.

    «Шершни» выглядят сильнее соперника, к тому же обладают резервами усиления игры по ходу матча.

    Наш прогноз — Победа «Уотфорда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Корнеева — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Узбекистан — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сокол — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гастон — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мали — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мартетер — Казо
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ковентри — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.99
  • Прогноз на матч Лестер — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Марокко — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. Вернутся ли «шершни» на победную дорогу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры