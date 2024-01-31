«Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шеффилд Уэнсдей»

Эта команда нынешний сезон проводит в мучительной борьбе за выживание. «Шеффилд Уэнсдей» сейчас находится на 23 месте в Чемпионшипе.

Оборона «сов» выглядит крайне проблематично. В 28 матчах команда пропустила уже 46 мячей в свои ворота.

Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Уотфорд 1X2Новым игрокам 2.653.352.65Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда также провела неплохо. «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии не дал себя обыграть «Ковентри» (1:1).

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Из кадровых потерь выделяется Доминик Иорфа. Опытный защитник уже давненько пребывает в клубном лазарете.

И уж точно хозяева постараются зацепиться за очки. «Шеффилд Уэнсдей» на 6 очков отстает от спасительной 21 позиции.

«Уотфорд»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Уотфорд» пребывает на скромном 10 месте турнирной таблицы.

«Шершни» сражаются за попадание в топ-6. Между тем, команда явно зачастила с потерями очков на ровном месте.

А вот свой последний поединок «Уотфорд» провел не столь успешно. В Кубке Англии команда упустила победу над «Саутгемптоном» (1:1).

А вот до того команда не смогла переиграть «Бристоль Сити» (1:1). Правда, чуть ранее «шершни» дважды к ряду победили.

Гости по игре выглядят явно сильнее соперника. «Уотфорду» срочно нужно побеждать, да и искомое 6 место совсем рядом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Уэнсдей» предлагают — 2.60.

На викторию «Уотфорда» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.30.

«Шершни» выглядят сильнее соперника , к тому же обладают резервами усиления игры по ходу матча.

Наш прогноз — Победа «Уотфорда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.