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    «Хоффенхайм» быстро расправится с новичком

    «Хоффенхайм» — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 января 2024 года

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    «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 января, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Января 2024 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Хоффенхайм»

    Эта команда текущий сезон проводит достаточно успешно. «Хоффенхайм» борется за попадание в еврокубки, находясь на 8 месте.

    Главной проблемой команды является откровенно слабая оборона. В среднем она пропускает аккурат два гола за матч.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Хайденхайм

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  • 1.704.304.60Бонус$9500
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    Предыдущий матч «Хоффенхайм» не может записать себе в актив. Команда потерпела обидную коллизию от «Фрайбурга» (2:3).

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    До того команда уступила «Баварии» (0:3). Да и вообще, последняя виктория случилась еще полтора месяца назад.

    Номинальные хозяева явно намерены вернуться на победный путь. «Хоффенхайм» точно будет активно атаковать.

    «Хайденхайм»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно лучше, чем ожидалось. «Хайденхайм» находится на 9 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Главной бедой команды является слабоватая реализация. В 18 поединках чемпионата Германии игроки клуба забили 27 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Хайденхайм» добыла один пункт. Дома она расписала мировую с «Вольфсбургом» (1:1).

    А вот не проигрывает новичок элиты уже почти два месяца. Да и вылет из элиты команде пока не угрожает.

    И уж точно «Хайденхайм» постарается зацепиться за очки. Например, добыть третью к ряду ничью в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Хайденхайма» дают — 4.67, ничья оценена — в 4.45.

    Хозяева явно опытнее соперника, и этот фактор явно скажется с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.41.

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