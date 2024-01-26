«Айнтрахт» — «Майнц». Матч пройдет в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 22:30 (мск) «Айнтрахт» — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» по итогам 18-ти туров занимает шестую строчку в зоне еврокубков, опережая по дополнительным показателям седьмую позицию уже вне данной зоны.

Команда уже прекратила выступления в Кубке Германии. На стадии 1/8 финала турнира она сенсационно потерпела крупное поражение от представителя третьего дивизиона «Саарбрюкена» (0:2).

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Майнц 1X2Новым игрокам 1.973.553.75Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, франкфуртцы не смогли выиграть. На выезде они разошлись миром с «Дармштадтом» (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей, поэтому у хозяев неплохие шансы на три очка.

«Майнц»

«Майнц» по итогам 17-ти матчей занимает 16-ю строчку в зоне плей-офф за право остаться в Бундеслиге с отставанием в три очка от безопасной 15-й позиции.

Как и соперник, команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела разгромное поражение еще на стадии второго раунда от «Герты» (0:3) на выезде.

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб набрал только один балл. На своем поле «Карнавальщики» не смогли переиграть «Вольфсбург» (1:1).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти ничьих и двух поражениях, так что гостям будет очень сложно победить, но шансы на мировую все же есть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Майнца» оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,60, ведь в трех из четырех последних матчей «Майнца» был реализован именно такой сценарий.