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    Толкнет ли «Айнтрахт» в зону вылета «Майнц»?

    «Айнтрахт» — «Майнц». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Германии на 26 января 2024 года

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    «Айнтрахт» — фаворит матча
    «Айнтрахт» — «Майнц». Матч пройдет в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 22:30 (мск) «Айнтрахт» — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Января 2024 года
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» по итогам 18-ти туров занимает шестую строчку в зоне еврокубков, опережая по дополнительным показателям седьмую позицию уже вне данной зоны.

    Команда уже прекратила выступления в Кубке Германии. На стадии 1/8 финала турнира она сенсационно потерпела крупное поражение от представителя третьего дивизиона «Саарбрюкена» (0:2).

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Майнц

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    В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, франкфуртцы не смогли выиграть. На выезде они разошлись миром с «Дармштадтом» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей, поэтому у хозяев неплохие шансы на три очка.

    «Майнц»

    «Майнц» по итогам 17-ти матчей занимает 16-ю строчку в зоне плей-офф за право остаться в Бундеслиге с отставанием в три очка от безопасной 15-й позиции.

    Как и соперник, команда также уже не выступает в Кубке Германии, где потерпела разгромное поражение еще на стадии второго раунда от «Герты» (0:3) на выезде.

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб набрал только один балл. На своем поле «Карнавальщики» не смогли переиграть «Вольфсбург» (1:1).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти ничьих и двух поражениях, так что гостям будет очень сложно победить, но шансы на мировую все же есть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Майнца» оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,60, ведь в трех из четырех последних матчей «Майнца» был реализован именно такой сценарий.

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    «Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. Толкнет ли «Айнтрахт» в зону вылета «Майнц»?
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