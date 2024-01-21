«Бавария» сыграет на своем поле против бременского «Вердера» в 18-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 21 января, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бавария»

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 16-ти матчах 41 очко. Отставание от «Байера» составляет четыре очка, но у Рекордмайстера есть еще игра в запасе.

В первом матче после небольшого зимнего перерыва команда Томаса Тухеля разгромила на своем поле «Хоффенхайм» — 3:0.

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Один из трех мячей забил Гарри Кейн, в активе которого уже 22 гола в текущей кампании. Эффективность английского форварда просто впечатляет.

После неприятного и очень неожиданного гостевого поражения от «Айнтрахта» (1:5) мюнхенская машина одержала три победы с общим счетом 10:1, подтвердив тем самым, что во Франкфурте произошло недоразумение.

«Бавария» набрала 22 очка и забила 33 мяча в восьми домашних матчах в рамках чемпионата Германии.

«Вердер»

«Вердер» находится на 13-й строчке после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

«Музыканты» в прошлом туре сыграли вничью с «Бохумом» (1:1), и для гостевого матча это очень хороший результат.

«Вердер» при этом продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге до четырех матчей.

Правда, в трех случаях была зафиксирована ничья. В середине декабря команда Оле Вернера поделила очки с «Лейпцигом» (1:1).

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Но есть еще один, не очень приятный: «Вердер» — одна из двух команд, которые еще ни разу не побеждали на выезде в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Баварии». На ничью здесь можно поставить за 11.75, а на победу «Вердера» — за 24.00.

Конечно, от сенсации никто не застрахован, но в данном случае сложно найти аргументы против действующего чемпиона.

Ставка — тотал «Баварии» больше 3,5 за 1.96.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 за 2.02.